COVID : Le Canada est-il sur la bonne voie pour aider à mettre fin à la pandémie ?

Il y a un mois, le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé a fait des déclarations optimistes sur la fin de la pandémie, affirmant qu’une ligne d’arrivée se profilait à l’horizon.

“Nous n’en sommes pas encore là, mais la fin est en vue”, a déclaré Tedros Adhanom Ghebreyesus lors d’un point de presse le 14 septembre.

Mais que faudrait-il pour en arriver là ? Ghebreyesus a souligné que le moment était venu de “courir plus fort” et que ce serait le “pire moment” d’arrêter de courir. Il a précisé que les pays ne devraient pas assouplir les multiples interventions et politiques de santé nécessaires pour continuer à lutter contre le COVID-19.

Ces politiques sont recommandées aux nations sous la forme de six mémoires qui ont été publiés au moment de la conférence de presse.

Ce sont : le maintien des tests COVID-19, la gestion clinique du COVID-19, l’atteinte des objectifs de vaccination COVID-19 (tout en donnant la priorité aux groupes à haut risque), le maintien des mesures de prévention et de contrôle des infections dans les établissements de santé, le renforcement de la confiance grâce à l’engagement communautaire, et gérer « l’infodémie » de la COVID-19 pour lutter contre la désinformation.

L’OMS a également averti cet automne qu’elle s’attend à ce que de nouvelles vagues soient entraînées par des variantes émergentes préoccupantes et des sous-variantes que les scientifiques surveillent de près, car certaines contiennent d’importants éléments échappant au système immunitaire.

La dernière mise à jour épidémiologique publiée par l’OMS le 19 octobre indique qu’à l’échelle mondiale, les cas ont diminué de 6% la semaine du 10 au 16 octobre, avec 2,9 millions de cas signalés.

Cependant, l’OMS met en garde dans son rapport que de nombreux pays ont modifié leurs stratégies de test et que moins de tests sont effectués, avec moins de cas détectés.

Bien que la baisse signalée dans la dernière mise à jour de l’OMS soit une bonne nouvelle, elle s’accompagne toujours de la mise en garde qu’un total de 618 millions de cas confirmés et 6,5 millions de décès ont été signalés dans le monde depuis le début de la pandémie, et les chiffres sont probablement plus élevés sur la base de des cas et des décès sans papiers.

De plus, les pays du Sud continuent de faire face à des problèmes d’approvisionnement en vaccins et à des inégalités qui ont entraîné des conséquences dévastatrices dans de nombreux pays, et le virus ne devrait pas être endémique de sitôt, selon un récent éditorial de Comportement humain naturel.

L’OMS indique également que plusieurs pays signalent encore des centaines de milliers de nouveaux cas par semaine, dont l’Allemagne, la France, la Chine et l’Italie.

Au Canada, la dernière mise à jour du COVID-19 du 14 octobre indique qu’environ 20 000 nouveaux cas ont été signalés la semaine précédente. Entre le 10 octobre et le 17 octobre, le nombre de personnes hospitalisées est passé de 3 550 à 3 875, suivant une tendance à la hausse constante des hospitalisations depuis début octobre.

Bien que le Canada ait connu un certain succès dans la lutte contre la pandémie, en raison de sa capacité à se procurer des vaccins et à mettre en œuvre des mesures de contrôle aux frontières et des mandats de masquage qui ont depuis été levés, plusieurs domaines doivent être améliorés de toute urgence, sinon la pandémie se prolongera dans le pays. , ont déclaré des experts en maladies infectieuses à CTVNews.ca.

Avec l’émergence de nouvelles sous-variantes, l’effondrement des systèmes hospitaliers dans certaines régions et une certaine fatigue autour des doses de rappel, il y a plus à faire pour éviter de dérailler, ont-ils déclaré.



QUALITÉ DE L’AIR ET CRISE HOSPITALIÈRE

Colin Furness, épidémiologiste du contrôle des infections à l’Université de Toronto, a déclaré à CTVNews.ca que ce qui l’inquiète, c’est que l’OMS n’a pas souligné la nécessité d’améliorer la qualité de l’air intérieur.

Dans le dossier de l’OMS « Maintenir la prévention des infections », publié le 14 septembre, l’organisation inclut des informations sur l’importance de la mise en œuvre de contrôles environnementaux et techniques dans les établissements de soins de santé, en mettant l’accent sur la ventilation, et aborde les besoins d’amélioration de la qualité de l’air.

Furness a déclaré que l’OMS devrait mettre davantage l’accent sur le public et directement sur les contrôles aéroportés et parce qu’il a fallu deux ans à l’organisation pour reconnaître que la maladie est aéroportée, cela a eu un impact sur des pays comme le Canada, où ces mesures ne sont pas mises en œuvre dans des endroits tels que les hôpitaux de l’Ontario, il a dit.

Il a fallu près de deux ans après le début de la pandémie pour que les meilleurs médecins de l’Ontario reconnaissent que le COVID-19 est aéroporté et cette reconnaissance est intervenue après que de nombreux organismes de santé et fournisseurs de soins de santé ont demandé au gouvernement d’adopter des protocoles de transmission par voie aérienne.

Lorsqu’on lui a demandé si les hôpitaux de l’Ontario avaient des protocoles centrés sur la transmission aérienne du COVID, l’Association des hôpitaux de l’Ontario, qui représente 154 hôpitaux publics de la province, a déclaré à CTVNews.ca qu’une directive publiée à l’automne 2020 pour obliger les hôpitaux à se conformer aux mesures COVID-19 a depuis été remplacé par des directives du ministère de la Santé. Ces directives “fournissent des directives à tous les travailleurs de la santé et aux entités de soins de santé sur les mesures de prévention et de contrôle des infections (IPAC) et d’équipement de protection individuelle (EPI) pour COVID-19”, a déclaré l’OHA dans un e-mail.

Selon les directives hospitalières de la province, les patients qui ont ou sont soupçonnés d’avoir la COVID-19 et qui subiront des procédures médicales qui pourraient mettre en danger les travailleurs de la santé doivent être placés dans des chambres d’isolement pour infections à transmission aérienne. Si ceux-ci ne sont pas disponibles, le patient doit être placé dans une chambre individuelle avec la porte fermée.

De plus, des filtres HEPA peuvent être placés dans la chambre d’un patient pour une filtration supplémentaire et les fenêtres doivent être ouvertes si possible, selon les directives.

D’autres provinces comme la Colombie-Britannique et l’Alberta ont également été critiquées pour ne pas avoir abordé le COVID-19 comme un virus aéroporté. Cependant, les responsables de provinces comme le Manitoba ont parlé d’apporter des ajustements à leurs stratégies COVID-19 au printemps 2021 pour incorporer la reconnaissance de la transmission aérienne.

Au cours des derniers mois, certains hôpitaux de l’Ontario, du Manitoba, de la Colombie-Britannique et des provinces de l’Atlantique ont dû fermer leurs services d’urgence ou réduire leurs heures d’urgence en raison des effets continus de la pandémie et des pénuries de personnel, ce qui a exacerbé les retards dans un système de santé déjà débordé. .

Pour le Canada, les prochaines étapes consistent à déterminer comment vivre avec le COVID – et le facteur le plus important est de reconnaître que le COVID-19 est en suspension dans l’air et d’ajuster les politiques en conséquence, a déclaré Furness.

“COVID est aéroporté et est une maladie systémique”, a-t-il déclaré. “Jusqu’à ce que nous soyons en mesure de dire cela, nous ne pouvons pas nous attendre à ce que le domaine de la médecine prenne au sérieux le long COVID.”

Jusqu’à ce que les contrôles de la qualité de l’air soient mis en œuvre plus sérieusement avec des changements de politique publique stricts, y compris une ventilation améliorée obligatoire, “nous n’allons pas gagner”, a déclaré Furness.

Actuellement, l’Agence de la santé publique du Canada a des recommandations sur la ventilation intérieure et fournit des conseils, mais n’impose pas de normes sur la ventilation.

Les normes de ventilation dans les écoles continuent de faire l’objet de discussions partout au pays. En Colombie-Britannique, la province a recommandé aux écoles d’entretenir leurs systèmes de ventilation et d’ouvrir les fenêtres, mais a déclaré que les filtres HEPA portables n’étaient «pas nécessaires».

Cependant, en Ontario, la province a fourni plus de 49 000 filtres pour les écoles et les garderies, indiquant différentes approches selon la juridiction.

L’objectif numéro un devrait être de résoudre les problèmes systémiques plus larges avec les hôpitaux et les soins de santé au Canada, car ces problèmes aggraveront toute vague de COVID-19 et créeront de pires résultats pour la population en général, a déclaré le Dr Sumon Chakrabarti, médecin spécialiste des maladies infectieuses avec Trillium Health Partners à Mississauga, en Ontario.

FAIBLE ABSORPTION DE BOOSTER

Au 17 octobre, environ 80 % de la population canadienne avait reçu une série primaire d’un vaccin contre la COVID-19, mais les doses de rappel sont bien inférieures à cela. Environ 17 % de la population a reçu une dose de rappel au cours des six derniers mois.

“Si je parle avec des gens qui n’ont aucune formation scientifique ou clinique… ils diront [COVID] c’est comme la grippe… alors pourquoi dois-je me refaire vacciner ? a déclaré Horacio Bach, professeur adjoint de clinique à la Division des maladies infectieuses de l’Université de la Colombie-Britannique.

Le fait d’avoir une population qui ne prend pas de rappels, en particulier le vaccin bivalent qui cible spécifiquement Omicron, laisse de nombreuses personnes ouvertes à la réinfection et à la possibilité d’un long COVID, a déclaré Bach.

« Nous avons vu beaucoup de nouvelles variantes récemment, il est difficile de les suivre. Ces variantes peuvent échapper au système immunitaire… et continuer à infecter », a-t-il déclaré.

Une étude estime que près de 30% de la population a été infectée lors d’une vague d’Omicron au début de 2022, et le Comité consultatif national de la vaccination conseille qu’un individu attende au moins trois mois après une infection pour recevoir le rappel.

Les personnes qui ont le plus besoin de rappels sont les personnes à haut risque et les personnes âgées, a déclaré Chakrabarti.

Concentrer les ressources sur les personnes qui courent un plus grand risque d’être hospitalisées ou de mourir devrait être la priorité lorsqu’il s’agit de tester et d’être ciblées pour les injections de rappel, a-t-il déclaré.

Le Canada doit aborder les politiques de l’OMS avec une « perspective différente » qu’il y a deux ans, en raison de sa population immunisée, a-t-il ajouté.

“COVID est toujours un problème et je vois toujours des patients en face à face… et c’est différent [compared to 2020],” il a dit. En 2020, s’il voyait un patient de plus de 85 ans atteint du COVID-19, cela était considéré comme une condamnation à mort. Mais avec la vaccination généralisée, il est heureux de voir que les personnes âgées peuvent récupérer à la maison. “Ce contexte est important – regardez ce qui se passe réellement dans le scénario clinique”, a-t-il déclaré.



UTILISATION DU MASQUE EN INTÉRIEUR

La seule protection disponible autre que les vaccins sont les masques, a déclaré Bach.

Dans une recherche publiée en janvier 2022, Bach et d’autres chercheurs ont découvert que les masques chirurgicaux et N95 étaient jusqu’à 95 % efficaces pour réduire les particules virales qui traversent les couches du masque.

Et avec le temps froid à venir qui conduira les gens dans des environnements plus intérieurs, l’utilisation de masques pourrait être une barrière facile contre l’infection, a déclaré Bach. Mais il reconnaît qu’il sera probablement très difficile de convaincre les gens de remettre les masques après la levée des mandats de masques.

La semaine dernière, le meilleur médecin de l’Ontario, le Dr Kieran Moore, a averti qu’il ferait plus de recommandations sur le masquage car un «hiver difficile» est à venir en ce qui concerne le COVID-19.

“Maintenant, nous traversons le froid et tous les événements se dérouleront à l’intérieur, et personne n’utilisera de masques”, a déclaré Bach.

Les écoles sont des incubateurs pour COVID-19, et sans exigences de masquage là-bas non plus, les prochains mois pourraient mal se passer, a-t-il expliqué.

La communication est l’un des facteurs les plus importants répertoriés par l’OMS, et le gouvernement pourrait prendre certains changements pour accroître la confiance, a déclaré Chakrabarti.

Des messages plus clairs de la part des médias et du gouvernement sur les raisons pour lesquelles le vaccin bivalent est bénéfique et nécessaire aideront à mieux préparer le Canada pour l’automne et l’hiver, a ajouté Bach. D’autant plus que des données récentes ont montré à quel point le COVID peut avoir un impact sur les personnes et les systèmes hospitaliers.

“Le gouvernement, je pense qu’il doit mettre en place un moyen de communiquer directement… dire simplement ‘prenez le bivalent’ n’aide pas. Vous devez expliquer davantage », a-t-il déclaré.