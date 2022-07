COVID: le Canada entre dans la vague estivale, selon les experts

Alors que les festivals d’été commencent à travers le Canada, il en va de même pour une autre vague de COVID-19, avertissent les experts.

« Il y a un risque que les choses s’aggravent considérablement si nous ne sommes pas un peu prudents et ne prenons pas certaines mesures de base pour essayer d’atténuer la propagation de ces variantes », a déclaré le Dr Christopher Labos, épidémiologiste montréalais et cardiologue, a déclaré à CTV News.

Les sous-variantes plus infectieuses BA.4 et BA.5 Omicron devraient représenter une plus grande part de tous les cas de COVID-19 au Canada.

Labos dit que les gens peuvent être plus vulnérables si plus de temps s’est écoulé depuis leur dernière dose de vaccin.

Il a également noté que les provinces et territoires du Canada ont levé bon nombre de leurs restrictions de santé publique, y compris les exigences de masquage.

“Si vous allez être à l’intérieur avec un groupe d’autres personnes respirant le même air, je ne sais pas pourquoi vous ne voudriez pas porter de masque à ce stade, car cela empêchera la propagation du virus et c’est un moyen peu coûteux et à faible risque de le faire », a déclaré Labos.

La Table consultative scientifique sur la COVID-19 de l’Ontario estime que les concentrations de COVID-19 dans les eaux usées sont déjà la moitié de ce qu’elles étaient lors du pic de la dernière vague Omicron en avril et pourraient atteindre ces sommets dans quelques semaines.

“Les données que nous examinons actuellement ne sont évidemment pas les meilleures nouvelles en juillet. Nous constatons des augmentations significatives du signal des eaux usées”, a déclaré Robert Delatolla, professeur à l’Université d’Ottawa qui a fait des recherches sur le traitement des eaux usées et surveillance des maladies, a déclaré à CTV National News.

L’augmentation du signal des eaux usées pourrait servir d’indicateur avancé de ce qui pourrait arriver en termes de cas de COVID-19 et d’hospitalisations, comme c’est le cas au Québec.

“Je pense que c’est bien en termes de communication pour que le public sache, pour que les gens puissent prendre leurs propres décisions quant à ce qu’ils font. Qu’ils veuillent à nouveau se masquer, qu’ils aillent à certains événements ou non , et s’ils font ces événements peut-être avec ou sans masquage”, a déclaré Delatolla.

Pendant ce temps, les pénuries de personnel dans les hôpitaux ajoutent une autre pression au système de santé.

La question devrait être un sujet de discussion lors de la prochaine réunion des premiers ministres canadiens à Victoria cette semaine, avec des appels continus pour que le gouvernement fédéral augmente sa part des dépenses de santé.



Avec des fichiers de CTV News et de La Presse Canadienne