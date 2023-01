COVID : le Canada conserve Evusheld | Nouvelles de CTV

Alors que Santé Canada se dit “au courant” de la décision américaine de retirer l’utilisation d’urgence d’Evusheld, un médicament d’AstraZeneca utilisé pour aider à prévenir l’infection au COVID-19 — l’agence maintient son approbation, citant les différences de circulation des variantes entre Canada et États-Unis

La Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a annoncé le 26 janvier que son autorisation d’utilisation d’urgence du médicament avait été retirée en raison de son inefficacité dans le traitement de “certaines” variantes du COVID-19.

La FDA a déclaré dans un communiqué sur son site Web que le XBB.1.5. variante, surnommée “Kraken”, constitue la majorité des cas dans le pays, l’utilisation d’Evusheld n’est “pas censée fournir de protection” et ne vaut donc pas la peine d’exposer le public à d’éventuels effets secondaires du médicament, comme des réactions allergiques.

Dans un courriel à CTVNews.ca, Santé Canada a déclaré que la Food and Drug Administration des États-Unis avait retiré le médicament, car la principale variante préoccupante aux États-Unis est XBB.1.5.

“Variantes dominantes dans le [U.S.] peuvent être différents de ceux qui circulent au Canada », a déclaré l’agence fédérale dans un courriel. « Les données épidémiologiques les plus récentes au Canada (au 1er janvier 2023) indiquent que les sous-variantes BA.5 (Omicron) continuent de représenter plus de 89 % des cas signalés. »

Le 6 janvier, la FDA a déclaré dans un communiqué de presse que certaines variantes ne sont pas neutralisées par Evusheld et a mis en garde les personnes exposées au XBB.1.5. Le 26 janvier, la FDA a ensuite mis à jour son site Web en indiquant qu’elle limiterait l’utilisation d’Evusheld.

“Evusheld n’est actuellement pas autorisé à être utilisé aux États-Unis jusqu’à nouvel ordre de l’Agence”, indique le site Web de la FDA.

Le 17 janvier, Santé Canada a publié une « communication des risques » sur Evusheld, expliquant comment il peut ne pas être efficace contre certaines sous-variantes d’Omicron lorsqu’il est utilisé comme mesure préventive ou comme traitement pour le COVID-19.

“Les décisions concernant l’utilisation d’EVUSHELD doivent tenir compte de ce que l’on sait des caractéristiques des variantes de COVID-19 en circulation, y compris la prévalence géographique et l’exposition individuelle”, a déclaré Santé Canada dans un courriel.

Santé Canada affirme qu’Evusheld se neutralise contre la sous-variante BA.2 d’Omicron, qui, selon l’agence, est la variante dominante dans de nombreuses communautés au Canada.

Le médicament a été introduit pour des mesures de prévention spécifiquement pour les personnes dont le système immunitaire est plus faible et qui sont peu susceptibles d’être protégées par un vaccin COVID-19. Il ne peut être donné qu’aux personnes de 12 ans et plus.

“EVUSHELD ne remplace pas la vaccination chez les personnes pour lesquelles la vaccination contre le COVID-19 est recommandée”, indique le site Web de l’agence.

Santé Canada affirme qu’aucun médicament, y compris Evusheld, ne remplace la vaccination.