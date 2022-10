COVID : le Canada a maintenant mis fin à ses restrictions de voyage

OTTAWA –

Depuis ce matin, les voyageurs à destination du Canada n’ont plus besoin de présenter une preuve de vaccination contre le COVID-19 – et le port du masque dans les avions et les trains est désormais facultatif, bien qu’il soit toujours recommandé.

Les personnes entrant dans le pays ne sont plus soumises à des tests aléatoires obligatoires pour le virus, et celles qui ne sont pas vaccinées n’auront pas besoin de s’isoler à leur arrivée.

Quiconque est entré au Canada au cours des deux dernières semaines et a été soumis à une quarantaine ou à des tests est décroché à partir d’aujourd’hui.

Et les voyageurs entrants n’ont plus besoin de remplir l’application controversée ArriveCan, bien qu’ils puissent toujours l’utiliser pour remplir leurs déclarations en douane dans certains aéroports.

Les ministres fédéraux ont annoncé la fin des restrictions de santé publique liées au COVID-19 plus tôt cette semaine, affirmant que la dernière vague de la maladie est largement passée et que les cas liés aux voyages n’ont pas d’impact majeur.

Mais le ministre de la Santé, Jean-Yves Duclos, a averti que les restrictions pourraient être rétablies si elles étaient nécessaires.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 1er octobre 2022.