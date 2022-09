COVID: l’accident d’un bus de quarantaine en Chine tue 27 personnes

La colère et les critiques concernant la politique incessante de zéro COVID de la Chine ont éclaté après qu’un bus transportant des résidents vers une installation de quarantaine contre les coronavirus s’est écrasé dimanche, tuant 27 personnes.

Selon les autorités, le bus transportait 47 personnes de Guiyang, la capitale de la province du Guizhou, vers un comté éloigné à 155 miles (249 kilomètres), lorsqu’il s’est renversé sur un tronçon montagneux d’autoroute et a roulé dans un fossé vers 2h40. un m

On ne sait pas pourquoi un bus de quarantaine emmènerait les gens sur des routes de montagne sinueuses après minuit. La réglementation chinoise des transports interdit aux autocars longue distance de circuler entre 2 h et 5 h

Une photo largement diffusée sur les réseaux sociaux montre le bus roulant la nuit, le chauffeur portant une combinaison intégrale de matières dangereuses qui ne laissait que ses yeux découverts. D’autres photos et vidéos montrent le bus remorqué par un camion, son toit écrasé et un travailleur adapté aux matières dangereuses pulvérisant du désinfectant dessus. Bien que CNN ne puisse pas vérifier de manière indépendante les photos et les vidéos, la plaque d’immatriculation du bus dans les images correspond au numéro de plaque signalé par les autorités.

Les survivants de l’accident reçoivent actuellement des soins à l’hôpital, selon les autorités.

La nouvelle des décès a déclenché un énorme tollé sur les réseaux sociaux chinois, beaucoup remettant en question la mise en œuvre de plus en plus exagérée de la politique chinoise zéro COVID, qui repose sur des verrouillages instantanés, des tests de masse et de vastes mesures de mise en quarantaine pour freiner les épidémies.

Des fermetures strictes et prolongées ont récemment déclenché des tollés dans des villes allant de Guiyang, Chengdu à Jinan, ainsi que dans les régions du Xinjiang et du Tibet.

« Qu’est-ce qui te fait penser que tu ne seras pas un jour dans ce bus de nuit ? » lire un commentaire viral, qui a recueilli plus de 250 000 likes avant d’être censuré.

“Nous sommes tous dans le bus. Nous ne nous sommes tout simplement pas encore écrasés”, a déclaré un autre commentaire.

Les censeurs chinois se sont précipités pour couvrir l’indignation. De nombreuses publications dans les médias d’État sur l’accident ont fermé la section des commentaires et les résultats de la recherche semblaient avoir été filtrés. Un hashtag associé a attiré plus de 450 millions de vues dimanche soir, mais seuls les messages des comptes officiels du gouvernement et des médias ont été diffusés.

Une habitante du Guizhou qui a déclaré que son amie avait été tuée dans le bus s’est rendue à Weibo pour demander au gouvernement de Guiyang de rendre des comptes. Ses messages ont été largement partagés, suscitant une vague de colère et de sympathie. L’utilisateur a refusé les demandes d’interview de CNN et a ensuite caché ses messages.

Les responsables du Guizhou subissent une énorme pression pour contenir même les épidémies de COVID à petite échelle à l’approche du 20e Congrès du Parti, où le dirigeant chinois Xi Jinping devrait obtenir un troisième mandat au pouvoir qui brise les normes.

Le Guizhou a signalé 712 infections samedi, représentant 70% des nouveaux cas à l’échelle nationale. Neuf responsables locaux de Guiyang ont déjà été suspendus ce mois-ci pour ne pas avoir correctement mis en œuvre les politiques de Covid.

Samedi, les responsables de Guiyang ont promis de “livrer une bataille décisive” pour éliminer la transmission communautaire. Dans la Chine zéro Covid, une solution couramment utilisée par les autorités locales consiste à transporter par bus des bâtiments entiers ou des communautés de résidents hors de la ville pour les mettre en quarantaine ailleurs.

À Guiyang, qui a été placée sous contrôle au début du mois, les autorités ont préparé 20 bus et 40 chauffeurs pour transporter les contacts étroits des cas de Covid vers d’autres villes, a rapporté le Guiyang Evening Paper, géré par l’État. Samedi, plus de 7 000 personnes avaient été transférées et près de 3 000 attendaient d’être évacuées.

Selon les données du gouvernement, seules deux personnes sont mortes du Covid dans le Guizhou, une province de 38 millions d’habitants, depuis le début de la pandémie.