COVID: la thérapie à dose unique aide à réduire les hospitalisations, selon une étude

Une seule injection d’un médicament antiviral, administrée au début d’une infection au COVID-19, offre une protection significative pour empêcher les personnes, même celles à haut risque, de rester à l’hôpital et en vie, selon une nouvelle étude.

Le médicament, le peg-interféron lambda, a été testé sur près de 2 000 personnes – vaccinées et non vaccinées – atteintes de la COVID-19 au Canada et au Brésil.

Les chercheurs ont découvert que lorsque les patients vaccinés recevaient une seule dose par injection, ils étaient 51% moins susceptibles de se retrouver à l’hôpital ou de mourir par rapport aux personnes recevant un placebo. Parmi les patients qui n’étaient pas vaccinés, l’effet était encore plus important, avec 89 % d’hospitalisations et de décès en moins.

L’étude a été publiée mercredi sur le site Web du New England Journal of Medicine, évalué par des pairs.

“La façon dont cette thérapie fonctionne est qu’elle stimule le système immunitaire de l’organisme pour éliminer le virus”, a déclaré le Dr Jordan Feld, co-auteur de l’étude et scientifique principal au Toronto General Hospital Research Institute du University Health Network.

L’effet du traitement, selon l’étude, était encore plus frappant chez les personnes qui recevaient le médicament dans les trois jours suivant le début de leurs symptômes. La thérapie expérimentale a également été efficace sur plusieurs variantes différentes, y compris Omicron.

L’interféron est normalement produit par le corps en réponse à une infection virale. L’interféron lambda cible spécifiquement les tissus des poumons.

“Dans un sens, nous rendons quelque chose que le corps ne produit pas parce que le virus qui cause le COVID-19 freine la production d’interféron”, a déclaré Feld dans une interview avec CTV News.

L’étude a été menée sur des personnes considérées comme présentant un risque plus élevé de COVID grave parce qu’elles avaient plus de 50 ans ou souffraient de problèmes de santé comme le diabète, l’hypertension artérielle, l’obésité, le cancer ou des troubles immunitaires.

Là où d’autres traitements COVID-19 pour une infection précoce comme Paxlovid nécessitent plusieurs pilules sur plusieurs jours, cette thérapie offre potentiellement une protection similaire avec un seul traitement.

“Vous … testez positif, vous recevez l’injection et vous avez terminé parce que c’est une dose unique”, a déclaré Feld, qui est également professeur de médecine à l’Université de Toronto.

Le médicament, dit-il, reste dans le corps pendant environ une semaine.

“Pour les personnes [who] ont des problèmes d’adhésion aux médicaments, avec des interactions médicamenteuses avec les autres médicaments qu’ils prennent, ce serait une thérapie plus facile à administrer », a-t-il ajouté.

Les injections n’étaient que de 180 microgrammes, une dose infime, administrée dans l’estomac pour l’étude, bien que les chercheurs disent qu’elle pourrait être administrée par auto-injection comme l’insuline.

Les participants à l’étude ont signalé peu ou pas d’effets secondaires.

Maury Shnier, atteint de la maladie de Crohn, était l’un des participants et on lui a récemment dit qu’il avait reçu l’injection, et non le placebo.

“J’ai eu la grippe (des cas) qui étaient probablement pires que mon expérience [with COVID-19]. J’ai été malade pendant peut-être une semaine ou deux. Il y a eu un ou deux jours où je n’avais tout simplement pas envie de travailler, mais le reste du temps, j’ai pu participer et continuer à vivre”, a déclaré Shnier à CTV News.

Bien qu’il ne puisse pas dire si l’injection a changé le cours de sa maladie, l’homme de Toronto se dit heureux d’avoir aidé les scientifiques à en savoir plus sur ce traitement potentiel, en particulier pour les patients qui, comme lui, souffrent de troubles immunitaires qui augmentent leur risque de maladie grave. maladie.

“Je suis heureux d’avoir participé au procès”, a-t-il déclaré.

Mais il y a des questions sur la logistique de l’administration de ce médicament par injection.

“Qui le donnera et où l’obtenir”, a déclaré le Dr Neil Rau, un médecin spécialiste des maladies infectieuses qui ne faisait pas partie de l’étude.

Bien qu’intrigué par les résultats, il a déclaré à CTV News, “le diable sera dans les détails, le coût, et les résultats positifs tiennent-ils dans le temps avec un plus grand nombre de personnes?”

Le médicament à l’étude est produit par une société américaine, Eiger Biopharmaceuticals, et n’est pas encore approuvé pour la vente au Canada ou aux États-Unis. Les chercheurs ont donc déclaré à CTV News qu’il n’y avait pas de coût prévu pour le moment.

Mais des études sont déjà en cours pour voir son utilisation possible dans d’autres conditions respiratoires comme le VRS et la grippe.

“Ce n’est pas une intervention virale spécifique”, a déclaré le Dr Edward Mills, professeur au Département de recherche en santé de l’Université McMaster, qui faisait également partie de l’étude, avec le scientifique de McMaster, le Dr Gilmar Reis, l’auteur principal.

“Nous allons maintenant l’essayer pour la grippe. Et nous pensons que c’est très excitant car personne ne sait ce que sera la prochaine pandémie respiratoire, mais cela pourrait être un traitement de première ligne”, a déclaré Mills à CTV News. .