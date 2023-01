COVID: la proposition de tir annuel aux États-Unis a besoin de plus de réponses, selon un expert

Il y a encore de nombreuses questions sans réponse concernant la récente proposition de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis pour un vaccin annuel contre le COVID-19, a déclaré le Dr Isaac Bogoch, spécialiste des maladies infectieuses.

“Il est clair que ce n’est pas clair”, a déclaré Bogoch lors d’une apparition à l’émission Your Morning de CTV mardi.

Lundi, la FDA a proposé une injection annuelle de COVID-19 comme approche plus simplifiée des futures vaccinations, ce qui signifie que les gens n’auraient pas à suivre le nombre d’injections qu’ils ont reçues ou le temps qui s’est écoulé depuis leur rappel.

La FDA affirme qu’une combinaison de vaccinations, d’infections et de ceux qui ont eu les deux devrait suffire pour passer à un rappel annuel pour lutter contre les dernières souches de COVID-19.

Bogoch a déclaré qu’il pensait que la FDA essayait d’équilibrer une “approche pragmatique et simple avec la science émergente et existante”.

“Je pense qu’ils pensent que, vous savez, nous avons actuellement plusieurs vaccins différents, nous avons plusieurs calendriers différents, nous avons plusieurs recommandations différentes”, a-t-il déclaré.

“Et en mettant peut-être à jour le vaccin vers des variantes en circulation en été, puis en organisant une campagne de déploiement de masse unique à l’automne, ils peuvent obtenir une meilleure adoption, une meilleure protection, aider à protéger les individus et aider à protéger les communautés d’une manière beaucoup plus sûre et meilleure. manière avec cette approche.”

L’agence prévoit de demander conseil à un groupe d’experts extérieurs en matière de vaccins pour décider des exigences futures des fabricants de vaccins.

Mais il reste encore beaucoup de questions sans réponse, a ajouté Bogoch.

“Qui bénéficierait le mieux d’un vaccin de rappel ? … Quelle est la meilleure fréquence de vaccination ? Et en plus de cela, quelle serait la meilleure composition du vaccin ? Comme ce sont trois questions importantes qui doivent être abordées et il n’est pas tout à fait clair que nous ayons les données pour répondre correctement à chacune de ces trois questions », a-t-il déclaré.

“C’est pourquoi ils vont réunir un panel et en discuter de manière ouverte et transparente sur ce que nous savons, ce que nous ne savons pas et sur ce que devrait être une voie intelligente à suivre.”

Des données fédérales récentes montrent qu’au 1er janvier, plus de 83 % des Canadiens avaient reçu au moins une dose d’un vaccin contre la COVID-19.

Un peu plus de 22 % de la population a reçu une dose de rappel depuis le 1er août 2022.

Le gouvernement fédéral a approuvé en septembre la première injection de rappel bivalente du pays, conçue pour cibler la souche originale de COVID-19 et la variante Omicron.



Avec des fichiers de la productrice de politique en ligne de CTVNews.ca Rachel Aiello et de l’Associated Press