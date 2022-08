COVID: la plupart des gens restent infectieux après cinq jours d’apparition des symptômes

Une nouvelle étude menée au Royaume-Uni a révélé que la plupart des personnes testées positives pour COVID-19 restent contagieuses cinq jours après la première vue des symptômes.

Des chercheurs de l’Imperial College de Londres ont suivi un groupe de personnes qui ont développé des cas bénins de COVID-19 pour mieux comprendre quand et pendant combien de temps ils restent infectieux.

L’étude a suivi 57 personnes dans divers ménages qui ont été testées positives pour COVID-19 et a révélé que les deux tiers des participants sont restés contagieux cinq jours après le début de leurs symptômes. De plus, un quart étaient encore contagieux sept jours après leurs premiers symptômes.

Publiée jeudi dans la revue à comité de lecture The Lancet Respiratory Medicine, l’étude a révélé qu’une personne sur cinq était contagieuse avant de commencer à présenter des symptômes, ce qui suggère que la majorité des personnes infectées par le COVID-19 ne sont pas susceptibles d’être infectieuses avant que les symptômes ne se développent.

Le groupe d’étude a subi des rapports et des tests quotidiens sur les symptômes, y compris à la fois la PCR et les tests de flux latéral, plus communément appelés tests rapides. Grâce à cela, les chercheurs ont découvert que les tests de flux latéral ne sont pas fiables pour détecter le début de l’infection, mais peuvent être utiles pour déterminer quand raccourcir la période de quarantaine.

«Notre étude révèle que l’infectiosité commence généralement peu de temps après que vous ayez développé des symptômes de COVID-19. Nous recommandons à toute personne qui a été exposée au virus et qui présente des symptômes de s’isoler pendant cinq jours, puis d’utiliser des tests de flux latéral quotidiens pour quitter l’isolement en toute sécurité lorsque deux tests quotidiens consécutifs sont négatifs », a déclaré le chercheur principal Ajit Lalvani dans un communiqué de presse.

La période d’étude s’est déroulée entre les vagues de variantes pré-Alpha et Alpha en 2020 et la vague de variantes Delta en 2021. Alors que l’étude est antérieure à la vague la plus récente de la variante Omicron et de ses sous-variantes, les principaux chercheurs disent que la longueur de l’infectiosité est probablement similaire à celle des autres variantes.

Comme au Royaume-Uni, la majorité des directives COVID-19 au Canada recommandent aux personnes de s’isoler pendant cinq jours après avoir montré des symptômes et peuvent mettre fin à leur quarantaine après cinq jours si leurs symptômes ne persistent pas.

Cependant, les auteurs de la nouvelle étude soulignent l’importance de suivre les directives d’auto-isolement, qu’elles soient obligatoires ou non.

“Il n’y a plus d’obligation légale de s’isoler si vous êtes testé positif au COVID-19 [in the U.K.] mais la plupart des gens veulent toujours s’isoler jusqu’à ce qu’ils ne soient plus infectieux », a déclaré le co-auteur Seran Hakki dans le communiqué.

« Notre étude est la première à évaluer la durée de l’infectiosité, en utilisant des preuves réelles d’une infection acquise naturellement. Nos résultats peuvent ainsi éclairer les conseils sur la façon de mettre fin à l’auto-isolement en toute sécurité.