COVID: la mort d’un garçon en lock-out alimente le contrecoup en Chine

La mort d’un garçon de 3 ans à la suite d’une fuite de gaz présumée dans un complexe résidentiel verrouillé dans le nord-ouest de la Chine a déclenché une nouvelle vague d’indignation contre la politique stricte du pays en matière de zéro COVID.

Le père du garçon a affirmé dans un article sur les réseaux sociaux que les travailleurs de COVID avaient tenté de l’empêcher de quitter leur enceinte à Lanzhou, la capitale de la province du Gansu, pour se faire soigner pour son enfant – provoquant un retard qui, selon lui, s’est avéré fatal.

Un article publié mercredi sur les réseaux sociaux par le père au sujet de la mort de son fils a suscité une vague de colère et de chagrin du public, plusieurs hashtags associés ayant accumulé des centaines de millions de vues le lendemain sur Weibo, la plate-forme chinoise de type Twitter.

“Trois ans de pandémie ont été toute sa vie”, lit-on dans un commentaire populaire.

C’est la dernière tragédie à avoir alimenté une réaction croissante contre la politique incessante de zéro COVID de la Chine, qui continue de bouleverser la vie quotidienne avec des verrouillages incessants, des quarantaines et des mandats de tests de masse alors même que le reste du monde sort de la pandémie.

De nombreux cas similaires ont impliqué des personnes décédées après s’être vu refuser un accès rapide à des soins médicaux d’urgence pendant les fermetures – malgré l’insistance des responsables chinois, dont le dirigeant Xi Jinping, sur le fait que les politiques COVID du pays “placent les gens et leur vie en premier”.

Enfermé pendant un mois

De grandes parties de Lanzhou, y compris le quartier où vit la famille du garçon, sont enfermées depuis début octobre.

Le père du garçon a déclaré que sa femme et son enfant étaient tombés malades vers midi mardi, montrant des signes d’empoisonnement au gaz. L’état de la mère s’est amélioré après avoir reçu la RCR du père, mais le garçon est tombé dans le coma, selon le message de l’homme sur les réseaux sociaux.

Le père a déclaré qu’il avait tenté à plusieurs reprises d’appeler une ambulance et la police, mais qu’il n’avait pas réussi à passer. Il a dit qu’il était ensuite allé demander l’aide des travailleurs de COVID qui appliquaient le verrouillage dans leur enceinte, mais a été rejeté et a dit de demander l’aide des responsables de sa communauté ou de continuer à appeler lui-même une ambulance.

Il a déclaré que les travailleurs lui avaient demandé de montrer un résultat de test COVID négatif, mais qu’il n’avait pas pu le faire car aucun test n’avait été effectué dans l’enceinte au cours des 10 jours précédents.

Il est devenu désespéré et a finalement emmené son fils à l’extérieur, où un résident “au bon cœur” a appelé un taxi pour les emmener à l’hôpital, a-t-il écrit.

Cependant, il était trop tard lorsqu’ils sont arrivés et les médecins n’ont pas réussi à sauver son fils.

“Mon enfant aurait peut-être été sauvé s’il avait été transporté plus tôt à l’hôpital”, a-t-il écrit.

Selon des cartes en ligne, l’hôpital se trouve à seulement 3 kilomètres (1,86 miles) de la maison du garçon, soit 10 minutes en voiture.

Le père a affirmé dans sa publication sur les réseaux sociaux que la police ne s’était présentée qu’après avoir emmené son fils à l’hôpital. Mais la police locale a déclaré mardi soir dans un communiqué qu’elle s’était immédiatement précipitée sur les lieux après avoir reçu un appel à l’aide du public et avait aidé à envoyer deux personnes, dont l’enfant, à l’hôpital 14 minutes plus tard.

Le communiqué de la police indique que l’enfant est décédé d’une intoxication au monoxyde de carbone et que la mère est restée à l’hôpital dans un état stable, mais il n’a pas été précisé si les mesures de confinement avaient retardé leur traitement.

CNN a contacté les responsables de Lanzhou et le père du garçon pour obtenir des commentaires. Le père n’a pas répondu.

Jeudi, les autorités de Lanzhou ont publié une déclaration exprimant leur chagrin pour la mort de l’enfant et leurs condoléances à sa famille. Ils ont juré de “traiter sérieusement” les responsables et les unités de travail qui n’avaient pas réussi à faciliter le sauvetage en temps opportun du garçon.

“Nous avons tiré une leçon douloureuse de cet incident (…) et nous accorderons la priorité aux personnes et à leur vie dans notre travail à l’avenir”, indique le communiqué.

Demande de réponses

La mort du garçon a également déclenché la colère des résidents locaux. Vidéos circulant sur les réseaux sociaux montrent des habitants descendant dans la rue pour exiger une réponse des autorités.

L’une montre une femme criant après des fonctionnaires enveloppée de la tête aux pieds dans des combinaisons de matières dangereuses. “Demandez à votre chef de venir ici et de nous dire ce qui s’est passé aujourd’hui”, crie-t-elle. Dans un autre, un homme scande : “Rends-moi ma liberté !”

D’autres vidéos montrent plusieurs bus contenant des policiers du SWAT arrivant sur les lieux.

L’une montre des rangées d’officiers en combinaisons de matières dangereuses marchant dans la rue ; plusieurs autres montrent des résidents dans une impasse avec des policiers en uniforme qui tiennent des boucliers et portent des casques et des masques.

CNN ne peut pas vérifier les vidéos de manière indépendante, mais un résident qui habite à proximité a confirmé à CNN qu’il avait vu la police de l’équipe SWAT emménager.

“Ils ont crié ‘un, deux, un’ (quand ils ont marché dans la rue) si fort qu’ils pouvaient être entendus à 500 mètres”, a déclaré le résident.

Il a déploré “la prévention excessive des épidémies et les blocages” de Lanzhou et ce qu’il a qualifié de censure de plus en plus stricte.

“Maintenant, même connaître la vérité est devenu un espoir extravagant”, a-t-il déclaré. “Qui sait combien d’incidents similaires se sont produits à travers le pays?”

Dans son message sur les réseaux sociaux, le père a déclaré avoir été approché par quelqu’un qui prétendait travailler pour une “organisation civile” et s’est vu offrir 100 000 yuans (environ 14 000 dollars) à condition qu’il signe un accord s’engageant à ne pas demander de comptes aux autorités. .

“Je ne l’ai pas signé. Tout ce que je veux, c’est une explication (pour la mort de mon fils)”, a-t-il écrit. “Je veux (qu’ils) me disent directement, pourquoi ne me laisseraient-ils pas partir à ce moment-là?”

Les messages du père sur Weibo et Baidu, un autre site en ligne, relatant l’incident ont tous deux disparu mercredi soir.