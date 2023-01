COVID : la Chine suspend les comptes sociaux des critiques

PÉKIN –

La Chine a suspendu ou fermé les comptes de médias sociaux de plus de 1 000 critiques des politiques du gouvernement sur l’épidémie de COVID-19, alors que le pays s’apprête à annuler les strictes restrictions antivirus.

La populaire plateforme de médias sociaux Sina Weibo a déclaré avoir traité 12 854 violations, y compris des attaques contre des experts, des universitaires et des travailleurs médicaux, et émis des interdictions temporaires ou permanentes sur 1 120 comptes.

Le Parti communiste au pouvoir s’était largement appuyé sur la communauté médicale pour justifier ses verrouillages sévères, ses mesures de quarantaine et ses tests de masse, qu’il a presque tous brusquement abandonnés le mois dernier, entraînant une augmentation du nombre de nouveaux cas qui ont poussé les ressources médicales à leurs limites. Le parti ne permet aucune critique directe et impose des limites strictes à la liberté d’expression.

La société “continuera d’intensifier les enquêtes et le nettoyage de toutes sortes de contenus illégaux, et de créer un environnement communautaire harmonieux et convivial pour la majorité des utilisateurs”, a déclaré Sina Weibo dans un communiqué daté de jeudi.

Les critiques se sont largement concentrées sur l’application sévère des réglementations, y compris les restrictions de voyage illimitées qui ont vu les gens confinés chez eux pendant des semaines, parfois enfermés à l’intérieur sans nourriture ni soins médicaux adéquats. La colère a également été exprimée à propos de l’exigence que toute personne potentiellement testée positive ou ayant été en contact avec une telle personne soit confinée pour observation dans un hôpital de campagne, où la surpopulation, la mauvaise alimentation et l’hygiène étaient couramment citées.

Les coûts sociaux et économiques ont finalement provoqué de rares manifestations de rue à Pékin et dans d’autres villes, influençant peut-être la décision du parti d’assouplir rapidement les mesures les plus strictes.

Dans le cadre des derniers changements, la Chine n’engagera plus non plus de poursuites pénales contre les personnes accusées d’avoir enfreint les règles de quarantaine aux frontières, selon un avis publié samedi par cinq départements gouvernementaux.

Les personnes actuellement détenues seront libérées et les biens saisis restitués, indique l’avis.

Les ajustements “ont été effectués après avoir examiné de manière approfondie le préjudice des comportements pour la société et visent à s’adapter aux nouvelles situations de prévention et de contrôle de l’épidémie”, a indiqué le site Internet du journal officiel China Daily dans un rapport sur l’avis.

La Chine fait maintenant face à une augmentation des cas et des hospitalisations dans les grandes villes et se prépare à une nouvelle propagation dans les zones moins développées avec le début de la ruée vers les voyages du Nouvel An lunaire, qui devrait commencer dans les prochains jours. Alors que les vols internationaux sont toujours réduits, les autorités disent qu’elles s’attendent à ce que les trajets intérieurs en train et en avion doublent par rapport à la même période l’année dernière, ramenant les chiffres globaux à ceux de la période des vacances de 2019 avant que la pandémie ne frappe.

Le ministère des Transports a appelé vendredi les voyageurs à réduire les déplacements et les rassemblements, en particulier s’ils impliquent des personnes âgées, des femmes enceintes, des enfants en bas âge et des personnes souffrant de maladies sous-jacentes.

Les personnes utilisant les transports publics sont également invitées à porter des masques et à porter une attention particulière à leur santé et à leur hygiène personnelle, a déclaré le vice-ministre Xu Chengguang aux journalistes lors d’un point de presse.

Néanmoins, la Chine va de l’avant avec un plan visant à mettre fin aux quarantaines obligatoires pour les personnes arrivant de l’étranger à partir de dimanche.

Pékin prévoit également de supprimer l’obligation pour les étudiants des écoles de la ville d’avoir un test COVID-19 négatif pour entrer sur le campus lorsque les cours reprendront le 13 février après les vacances. Alors que les écoles seront autorisées à déplacer les cours en ligne en cas de nouvelles épidémies, elles doivent reprendre l’enseignement en personne dès que possible, a déclaré vendredi le bureau de l’éducation de la ville dans un communiqué.

Cependant, la fin des tests de masse, une quantité très limitée de données de base telles que le nombre de décès, d’infections et de cas graves, et l’émergence potentielle de nouvelles variantes ont incité les gouvernements ailleurs à instituer des exigences de test de virus pour les voyageurs en provenance de Chine.

L’Organisation mondiale de la santé s’est également inquiétée du manque de données en provenance de Chine, tandis que les États-Unis exigent un résultat de test négatif pour les voyageurs en provenance de Chine dans les 48 heures suivant le départ.

Les autorités sanitaires chinoises publient un décompte quotidien des nouveaux cas, des cas graves et des décès, mais ces chiffres ne comprennent que les cas officiellement confirmés et utilisent une définition très étroite des décès liés au COVID.

Les autorités affirment que depuis que le gouvernement a mis fin aux tests obligatoires et autorisé les personnes présentant des symptômes légers à se tester et à se remettre en convalescence à la maison, il ne peut plus fournir une image complète de l’état de la dernière épidémie.

Samedi, la Commission nationale de la santé a signalé 10 681 nouveaux cas nationaux, portant le nombre total de cas confirmés dans le pays à 482 057. Trois nouveaux décès ont également été signalés au cours des dernières 24 heures, portant le total à 5 ​​267.

Les chiffres ne sont qu’une fraction de ceux annoncés par les États-Unis, qui ont estimé leur nombre de morts à plus d’un million parmi quelque 101 millions de cas.

Mais ils sont également beaucoup plus petits que les estimations publiées par certains gouvernements locaux. Le Zhejiang, une province de la côte est, a déclaré mardi qu’il voyait environ 1 million de nouveaux cas par jour.

La Chine a déclaré que les exigences de test imposées par les gouvernements étrangers – plus récemment l’Allemagne et la Suède – ne sont pas fondées sur la science et ont menacé de contre-mesures non spécifiées. Ses porte-parole ont déclaré que la situation était sous contrôle et ont rejeté les accusations de manque de préparation à la réouverture.

Malgré ces affirmations, la Commission de la santé a mis en place samedi des réglementations pour une surveillance renforcée des mutations virales, y compris des tests sur les eaux usées urbaines. Les longues règles appelaient à une collecte accrue de données auprès des hôpitaux et des services de santé des gouvernements locaux et à des contrôles intensifiés sur la “pneumonie de causes inconnues”.

Si une variante apparaît lors d’une épidémie, elle est détectée par séquençage génétique du virus.

Depuis le début de la pandémie, la Chine a partagé 4 144 séquences avec GISAID, une plateforme mondiale de données sur les coronavirus. Cela ne représente que 0,04% du nombre de cas signalés – un taux plus de 100 fois inférieur à celui des États-Unis et près de quatre fois inférieur à celui de la Mongolie voisine.

Pendant ce temps, Hong Kong prévoit également de rouvrir dimanche certains de ses points de passage frontaliers avec la Chine continentale et de permettre à des dizaines de milliers de personnes de traverser chaque jour sans être mises en quarantaine.

La ville semi-autonome du sud de la Chine a été durement touchée par le virus et ses points de contrôle frontaliers terrestres et maritimes avec le continent sont en grande partie fermés depuis près de trois ans. Malgré le risque, la réouverture devrait donner un coup de pouce indispensable aux secteurs du tourisme et de la vente au détail de Hong Kong.



Cette histoire a été corrigée pour montrer que les derniers chiffres de la Chine sur les cas et les décès ont été publiés samedi au lieu de dimanche.