COVID KP.2, les variantes FLiRT entraînent une augmentation des eaux usées dans la masse.

Doron a qualifié cette augmentation de « très, très, très progressive ».

« Ce qui descend doit monter », dit-elle. « Cela n’a certainement rien à voir avec l’époque où Omicron émergeait et envahissait le paysage en quelques jours. »

Dans l’ensemble, les nouvelles variantes représentent désormais environ 40 pour cent des virus qui circulent désormais aux États-Unis, selon les données du Centres pour le Contrôle et la Prévention des catastrophes.

Quelles sont les variantes FliRT ?

« FLiRT » est le surnom d’une famille de variantes, dont KP.2 et KP.3. Ils descendent tous de la variante JN.1 désormais dominante, elle-même issue de BA.2.86, une variante qui a été largement remarquée lors de son apparition l’automne dernier car elle portait environ 30 nouvelles mutations, soit plus que toute autre variante en circulation à l’époque. . Les variantes FLiRT sont caractérisées par des changements à trois positions spécifiques dans la protéine de pointe en forme de grappin, que le virus utilise pour se lier aux cellules humaines avant de les infecter. Le nom lui-même est un acronyme dérivé des noms techniques de l’emplacement où se trouvent les mutations sur la protéine de pointe.

Les hospitalisations sont-elles en hausse ? Quelle ampleur les gens pensent-ils que cette hausse va atteindre ?

Jusqu’à présent, rien n’indique que les hospitalisations augmentent localement, ont déclaré plusieurs médecins spécialistes des maladies infectieuses. Visites aux urgences et admissions à l’hôpital pour COVID-19 est resté stable à des niveaux bas jusqu’à la semaine se terminant le 18 mai, selon le tableau de bord des maladies respiratoires du Massachusetts.

Mais les sites Web gouvernementaux dans les deux pays Royaume-Uni et Singapour, deux pays où les derniers variants représentent une part plus importante du total des cas, ont récemment publié des alertes indiquant qu’ils avaient constaté une augmentation du nombre d’hospitalisations. Cela suggère que dans les semaines à venir, nous pourrions assister à une augmentation du nombre de personnes se présentant aux services d’urgence avec le COVID. Et certains d’entre eux peuvent nécessiter une hospitalisation, explique le Dr Leonard Mermel, directeur médical de l’épidémiologie et du contrôle des infections à Lifespan de Rhode Island, qui gère des hôpitaux dans tout l’État.

Cependant, dans l’ensemble, le nombre de patients au Royaume-Uni et à Singapour suffisamment malades pour nécessiter un traitement en soins intensifs n’a pas augmenté de manière significative, ce qui signifie qu’il est peu probable que nous assistions à une augmentation majeure du nombre de patients nécessitant des soins intensifs.

« Je suis peut-être un peu trop optimiste, mais je pense qu’il est peu probable que nous assistions à des pics massifs de cas graves, car nous avons certains cas. [immune] protection », a déclaré Mermel. « Les nouveaux variants sont suffisamment différents pour ne pas être reconnus par notre réponse immunitaire. Il est donc plus facile d’être infecté en cas d’exposition. Mais sur la base de ce qui se passe à l’étranger, les anticorps dont nous disposons dans les versions précédentes protégeraient contre les maladies graves chez la plupart des gens.

Les personnes plus jeunes et en bonne santé doivent-elles prendre des précautions ?

Les conseils destinés aux personnes jeunes et en bonne santé restent les mêmes : ils peuvent souhaiter porter un masque dans des environnements confinés, par exemple lorsqu’ils prennent les transports en commun. Se laver les mains est une bonne idée. Les personnes malades doivent rester à la maison et éviter de contaminer les autres.

« Les gens savent en quelque sorte quoi faire maintenant », a déclaré le Dr Louise Ivers, experte en maladies infectieuses et chef de la santé mondiale au Mass General Hospital. «Je pense qu’il est important d’être vigilant et de suivre toutes les précautions recommandées par les services de santé du Massachusetts ou du Rhode Island. Je ne pense pas qu’à l’heure actuelle, aucun changement soit nécessaire. Personnellement, je garde un oeil dessus. Je le respecte toujours. Je porte toujours un masque dans les transports en commun.

Les seniors doivent-ils recevoir un rappel maintenant ou attendre ?

Les experts en maladies infectieuses conseillent aux personnes plus âgées, souffrant de multiples problèmes de santé ou immunodéprimées de s’assurer qu’elles sont à jour dans leurs vaccins. La fatigue due au COVID étant désormais endémique, a déclaré Ivers, de nombreux Américains ne semblent plus se tester eux-mêmes pour le COVID, ce qui rend plus important que jamais que les plus vulnérables se protègent.

Les vaccins COVID à ARNm récemment mis à jour sont devenus disponibles l’automne dernier. En février, le CDC a recommandé une dose supplémentaire pour les adultes âgés de 65 ans et plus. Même si les vaccins étaient conçu pour cibler XBB.1.5, une sous-variante d’Omicron qui a dominé les États-Unis l’année dernière, le CDC affirme que les vaccins mis à jour offrent toujours une protection contre les variantes actuellement en circulation. Paxlovid, en tant que traitement, devrait toujours être efficace.

Quand tous les autres seront-ils éligibles à une autre dose de vaccin contre la COVID ?

Les experts en maladies infectieuses surveillent de près la progression des nouvelles souches, a déclaré Doron. Ils choisiront probablement une nouvelle composition de vaccin pouvant incorporer certaines des nouvelles variantes le mois prochain. Il devrait être disponible à l’automne, a-t-elle précisé.

Elle a souligné qu’il n’y avait aucune raison de s’alarmer.

« C’est juste une augmentation progressive », a déclaré Doron. « Et c’est probablement ainsi que cela se passera toujours jusqu’à la fin des temps. Une sous-variante d’Omicron ou une nouvelle variante prédominera, puis quelque chose d’autre viendra la remplacer. C’est simplement la nature de la mutation des virus.

Adam Piore peut être contacté à [email protected].