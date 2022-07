COVID : Jeûne intermittent lié à des cas moins graves

Selon une nouvelle étude américaine, ceux qui ont jeûné régulièrement par intermittence pendant des décennies ont moins de chances d’être hospitalisés ou de mourir du COVID-19 que les personnes qui ne pratiquent pas le régime alimentaire.

La petite étude, publiée le 1er juillet dans le BMJ Nutrition, Prevention and Health évalué par des pairs, s’appuie sur des recherches antérieures qui examinent les avantages du jeûne intermittent.

Les chercheurs ont examiné 205 patients qui avaient été testés positifs pour le SRAS-CoV-2, le virus qui cause le COVID-19, entre mars 2020 et février 2021 avant que les vaccins ne soient largement disponibles. Les patients qui ont déclaré avoir jeûné régulièrement au moins une fois par mois pendant une moyenne de 40 ans ou plus avaient un taux d’hospitalisation ou de décès par infection plus faible.

Les patients ont été choisis parmi les participants qui se sont inscrits à un registre de santé volontaire à Intermountain Healthcare, un réseau à but non lucratif de 33 hôpitaux basés dans l’Utah. Les chercheurs ont choisi cette cohorte spécifiquement en raison du grand nombre de mormons qui vivent dans l’État. Selon l’étude, les membres de l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours ne mangent ni ne boivent généralement pendant deux repas consécutifs le premier dimanche de chaque mois.

Des recherches antérieures suggèrent que le jeûne aide non seulement à brûler les graisses, mais offre également des avantages pour la santé. Des études ont montré que le jeûne peut aider à contrôler l’inflammation en réduisant la quantité de cellules pro-inflammatoires libérées dans le sang. Le jeûne déclenche également l’autophagie – un processus par lequel le corps se décompose et détruit les cellules anciennes et endommagées.

Le jeûne fait également passer sa source d’énergie du glucose aux graisses et augmente la quantité d’acides gras libres comme l’acide linoléique circulant dans le corps.

Alors que les chercheurs ont déclaré que davantage de travail était nécessaire pour mieux comprendre pourquoi le jeûne intermittent est lié à de meilleurs résultats pour les patients atteints de COVID-19, des études ont montré que les cas graves d’infection au COVID-19 sont généralement associés à une hyper-inflammation.

“Il y a une poche à la surface du SRAS-CoV-2 dans laquelle l’acide linoléique s’insère – et peut rendre le virus moins capable de se fixer à d’autres cellules”, selon le Dr Benjamin Horne, directeur de l’épidémiologie cardiovasculaire et génétique à Intermountain Santé et co-auteur principal de l’article.

Horne a noté que les patients de leur étude pratiquent le jeûne intermittent depuis des décennies, pas seulement quelques semaines, et a déclaré qu’il est important que les patients – en particulier ceux qui sont plus âgés, enceintes, diabétiques ou souffrant de maladies cardiaques et rénales – parlent avec leur médecin de famille avant de l’essayer eux-mêmes.

L’étude a révélé que sur les 205 patients atteints de COVID-19, 11% de ceux qui ont jeûné ont été hospitalisés ou sont décédés, contre 28,8% des patients qui ne se sont pas engagés dans la pratique.

«Ce résultat a été trouvé chez des individus plus jeunes et plus âgés, était présent indépendamment de la race ou de l’origine ethnique et ne dépendait pas d’autres facteurs de risque cardiaques, de comorbidités ou de comportements. Le jeûne périodique n’a cependant pas prédit si un sujet serait infecté ou non par le SRAS-CoV-2 », ont écrit les auteurs dans l’article.

“Le jeûne est resté significatif dans toutes les analyses multivariées.”

Les chercheurs ont également noté qu’avant la disponibilité des vaccins COVID-19, l’Utah était l’un des deux seuls États américains avec un taux de létalité COVID-19 inférieur à 1%. De plus, l’Utah avait l’âge médian le plus bas aux États-Unis et était classé comme l’État avec le quatrième taux le plus bas de maladies coronariennes, selon l’étude.

“Un faible taux de létalité dans l’Utah aurait également pu se produire parce que l’État a le taux de tabagisme le plus bas des États-Unis, a une diversité raciale/ethnique limitée… et a déployé divers efforts du système de santé qui peuvent avoir limité la gravité des cas”, l’article a dit.

“Enfin, l’Utah a la plus faible consommation d’éthanol par habitant aux États-Unis, ce qui a peut-être limité la propagation du COVID-19 dans les bars et autres lieux sociaux, mais le lien entre l’alcool et la gravité du COVID-19 n’est pas confirmé.”

L’étude a indiqué que le jeûne périodique restait un prédicteur indépendant d’un risque d’hospitalisation et de mortalité plus faible, même après que ses analyses aient été ajustées en fonction de facteurs tels que l’âge, le tabagisme, l’alcool et l’origine ethnique. Les auteurs suggèrent que le taux relativement plus élevé de jeûne périodique dans l’Utah par rapport à d’autres États pourrait avoir contribué aux taux de mortalité inférieurs dans l’État.

“Bien que le jeûne ne soit pas une panacée ou une solution rapide aux problèmes de santé, le jeûne à basse fréquence améliore la santé cardiométabolique même sans perte de poids significative, et de multiples mécanismes biologiques et résultats épidémiologiques soutiennent l’idée qu’un jeûne constant peut limiter la gravité du COVID-19”, ont écrit les auteurs de l’étude.

Certaines des limites de l’étude comprennent la nature observationnelle de l’étude et il pourrait y avoir des biais de sélection pour les participants qui se sont inscrits. Les antécédents de jeûne ont également été autodéclarés, ce qui pourrait entraîner des données imprécises, ont averti les auteurs.

Les chercheurs de l’étude longitudinale observationnelle – ce qui signifie que les patients ont été évalués sur une période de temps pour détecter tout changement – ont souligné que le jeûne intermittent ne se substituait pas à la vaccination, mais qu’il pouvait devenir une thérapie complémentaire à la vaccination.