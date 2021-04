Les vaccins CORONAVIRUS pourraient «guérir» les personnes souffrant de Covid à long terme car plus d’un tiers des personnes atteintes ont vu leurs symptômes disparaître après avoir reçu le vaccin, ont révélé de nouveaux chiffres.

De nouvelles données offrent de l’espoir à des centaines de milliers de personnes qui luttent contre des symptômes débilitants des mois après avoir reçu un diagnostic de Covid-19.

Plus d’un tiers des personnes atteintes de Covid à long terme disent que leurs symptômes se sont atténués après avoir reçu le vaccin Crédit: PA

Un sondage mené par le groupe Facebook Survivor Corps a révélé que 39% des longs courriers qui ont reçu un vaccin ont constaté une résolution légère à complète de leurs symptômes persistants.

Jusqu’à présent, au Royaume-Uni, plus de 32,9 millions de personnes ont reçu une première dose d’un vaccin contre le coronavirus, et plus de 10,1 millions en ont maintenant eu une seconde.

De nombreuses personnes atteintes de Covid à long terme craignaient que leurs symptômes ne s’aggravent après le vaccin.

Long-Covid est un terme qui décrit une gamme de symptômes débilitants dont souffrent les gens des mois après avoir développé Covid-19 pour la première fois.

Le mois dernier, il a été rapporté que les vaccins atténuent les symptômes des personnes atteintes de Covid à long terme.

Le Dr David Strain, maître de conférences clinique à l’Université d’Exeter qui dirige de longues cliniques Covid et est membre du groupe de travail du NHS sur la maladie, a déclaré au Telegraph: les gens que nous demandons.

Les symptômes les plus courants affectant les longues victimes de Covid, comme le révèle un article de recherche. Des chercheurs américains ont classé chaque symptôme en fonction de sa fréquence chez les 47910 patients étudiés.

«Il y a cependant un biais majeur dans les rapports – les personnes qui remarquent quelque chose de remarquable sont celles qui crient à ce sujet.

«Cela donne un peu d’espoir aux personnes qui luttent avec cela depuis 12 mois ou plus, juste pour se sentir mieux pendant un moment. Mais aussi en tant que chercheurs, cela nous donne beaucoup d’informations: cela nous donne-t-il des indices sur la façon dont nous devrions le traiter? Nous devons regarder très attentivement », a-t-il déclaré.

Les données du sondage Survivors Corp ont montré que 46% des personnes ont déclaré que leurs symptômes étaient restés les mêmes après le coup, 14% affirmant qu’ils se sentaient plus mal.

Cependant, cela pourrait être dû aux effets secondaires immédiats du vaccin qui peuvent inclure des douleurs au site des injections, de la fatigue et des douleurs musculaires.

Une femme qui souffre de Long Covid a déclaré que recevoir le coup avait été un « miracle ».

Kimberly Willis-Rinaldi souffrait d’une fatigue sévère après avoir précédemment contracté le coronavirus en mars 2020.

S’adressant à CBS News, elle a déclaré: «La conjonctivite virale spécifiquement dans mon œil droit a disparu. L’éruption cutanée qui était sur mon dos et sur mes bras et mon cou, c’est parti.

« J’avais ces douleurs atroces dans mon dos et dans mes poumons. »

Elle a ajouté que ses épisodes extrêmes de fatigue avaient également cessé.

Un expert a déclaré que la raison pour laquelle certaines personnes atteintes de longue durée de Covid pourraient obtenir un répit de leurs symptômes persistants est due au fait que certaines parties du virus pourraient « se cacher dans le corps ».

Le Dr Akiko Iwasaki, professeur d’immunobiologie à la Yale School of Medicine, a déclaré que les vaccins sont capables de déployer des réponses solides en anticorps et en lymphocytes T.

Celles-ci, explique-t-elle, peuvent aider à éliminer toutes les parties du virus qui persistent dans le corps.

Une autre explication est que le vaccin peut aider à «réinitialiser» le système immunitaire, qui serait endommagé par Covid et incapable de revenir à la normale.

Le professeur Ian Hall, qui dirige une longue clinique Covid à Nottingham, dit qu’il est possible que le fait d’être vacciné donne à certaines personnes un «coup de pouce psychologique» qui les amène à se sentir mieux – un peu comme «l’effet placebo».

Jusqu’à une personne sur dix qui a été testée positive a des symptômes de Covid 12 semaines plus tard, selon l’Office for National Statistics.

Il monte à un sur cinq si l’on considère ceux qui sont encore malades cinq semaines après l’infection.

Long Covid affecte non seulement ceux qui étaient hospitalisés avec une maladie grave, mais ceux qui n’avaient qu’une infection bénigne.

Les personnes qui étaient relativement en forme, en bonne santé et jeunes lorsqu’elles ont attrapé le coronavirus en subissent toujours les effets des mois plus tard.