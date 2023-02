COVID: inquiétudes suscitées par les dépenses de quarantaine des hôtels du gouvernement

La députée conservatrice Michelle Rempel Garner s’inquiète des dépenses du gouvernement fédéral dans les soi-disant hôtels de quarantaine COVID-19, qualifiant le total dépensé pour un hôtel de la région de Calgary en 2022 de “légitimement époustouflant”.

Selon la réponse à une question au feuilleton posée par Rempel Garner en novembre, au cours de l’exercice 2022, le gouvernement fédéral a dépensé 6 790 717,46 $ pour utiliser l’hôtel Westin Calgary Airport comme installation de quarantaine. Au cours de l’année civile 2022, l’hôtel a hébergé 15 personnes pendant la durée de leur quarantaine, soit environ 452 714,50 $ par personne.

“Le gaspillage du gouvernement est toujours un problème”, a écrit Rempel Garner dans un article sur Substack. “Mais un gaspillage de cette ampleur alors que les dépenses déficitaires doivent être maîtrisées en raison des pressions inflationnistes montre que Trudeau n’a pas la capacité ou la volonté de maîtriser la situation.”

L’hôtel Westin Calgary Airport a été désigné installation de quarantaine du 22 juin 2020 au 30 octobre 2022, selon l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC).

Au cours des deux ans et demi, l’hôtel a hébergé 1 490 personnes à hauteur de près de 27 millions de dollars, soit environ 18 000 dollars par personne.

Dans sa réponse à Rempel Garner, l’ASPC écrit que “étant donné que cette réponse nécessitait une collecte manuelle d’informations, il est possible qu’il y ait un petit degré d’erreur humaine lors de la détermination du montant que le gouvernement fédéral a payé à l’hôtel Westin Calgary Airport”.

Les exigences de quarantaine des hôtels du gouvernement fédéral ont en grande partie pris fin en août 2021.

“Le fait que ces contrats aient été poursuivis même après l’assouplissement des restrictions de quarantaine montre vraiment le manque de capacité du gouvernement à gérer les dépenses”, a déclaré Rempel Garner à la journaliste du Bureau parlementaire de CTV National News, Annie Bergeron-Oliver. “Puisque nous sommes dans une crise inflationniste entraînée par ce type de dépenses, cela soulève de nombreuses questions sur ce qui est mal géré.”

Rempel Garner a qualifié cela de problème «quelqu’un devrait être licencié» et a demandé combien le gouvernement dépensait dans toutes ses installations de quarantaine officielles désignées.

Rempel Garner a interrogé le ministre de la Santé Jean-Yves Duclos sur les dépenses en période de questions à la Chambre des communes mardi.

«Nous étions tous très conscients de la douleur terrible et du grand nombre de décès, et d’un nombre encore plus grand d’hospitalisations que nous avons vues au Canada à cause de COVID-19», a déclaré Duclos. « C’est pourquoi notre principale responsabilité a été, et demeure, de protéger la sécurité et la santé des Canadiens, y compris des dizaines de milliers de personnes qui ont dû accéder aux installations de quarantaine désignées.

Il a ajouté: “Grâce à ces mesures et vaccinations, nous avons sauvé, Monsieur le Président, des dizaines de milliers de vies et des dizaines de milliards de dollars en coûts économiques.”

Le ministre des Transports, Omar Alghabra, a déclaré mardi qu’il était possible de réfléchir aux leçons apprises en ce qui concerne la réponse du gouvernement à la COVID-19, mais qu’il “a fait ce que nous estimions nécessaire pour protéger la santé et la sécurité des Canadiens”.

Larry Kennedy a passé quatre jours dans un hôtel de quarantaine à Toronto avec sa femme et ses deux jeunes enfants en décembre 2021.

Il a dit qu’il était difficile d’obtenir des commodités de base, comme du lait pour le café ou un service de blanchisserie, et que leur chambre n’avait pas d’eau chaude.

“Ce n’était pas aussi facile que nous l’espérions”, a déclaré Kennedy, ajoutant que lui et sa famille n’avaient que leurs bagages à main, avec des vêtements limités et pas de fournitures pour leurs enfants.

“Le concept d’entrer dans un hôtel de quarantaine n’était pas un stress”, a-t-il déclaré. « Les hôtels sont conçus pour être confortables ; ce n’était tout simplement pas confortable pendant ces quatre jours.

Kennedy a déclaré qu’il aurait préféré la valeur monétaire de ce que le gouvernement a dépensé par personne à l’hôtel Westin Calgary Airport pour le séjour de sa propre famille à Toronto afin qu’il puisse prendre ses propres dispositions.

“C’est beaucoup d’argent pour de la nourriture froide et pas d’eau chaude”, a-t-il déclaré.

En décembre 2021, la vérificatrice générale Karen Hogan a signalé qu’elle avait identifié des «lacunes importantes» dans l’administration par l’ASPC des mesures d’urgence relatives aux voyages qui sont entrées en vigueur au début de 2021. Son rapport couvrait les ordonnances de quarantaine du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021.

Selon le rapport de Hogan, pour 75 % des voyageurs qui se sont rendus au Canada par avion, l’ASPC ne savait pas si ceux qui étaient tenus de se mettre en quarantaine dans les hôtels l’ont effectivement fait. Elle a également signalé que l’ASPC n’avait pas vérifié de manière fiable si les voyageurs aériens qui avaient été informés de tests COVID-19 positifs avaient séjourné dans un hôtel autorisé par le gouvernement, comme requis.

CTVNews.ca a contacté l’ASPC pour obtenir une déclaration, mais n’en a pas encore reçu. On ne sait toujours pas combien le gouvernement a dépensé au total pour les installations de quarantaine désignées à travers le pays.



Avec des fichiers d’Annie Bergeron-Oliver, journaliste du Bureau parlementaire de CTV National News, et de Rachel Aiello, journaliste parlementaire numérique principale de CTVNews.ca