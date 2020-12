La pandémie de coronavirus affecte même nos rêves, a révélé une nouvelle étude.

Les chercheurs ont découvert que plus de gens font des rêves tristes ou en colère pendant la pandémie qui sont liés à la «contamination» et à la «propreté» et peuvent être liés à l’isolement social.

Ils disent que cela a conduit à de «nouveaux défis» pour faire face à la souffrance mentale liée à la distanciation sociale et pour apprendre rapidement de nouvelles habitudes sociales conçues pour empêcher la propagation du coronavirus.

L’auteur de l’étude, le Dr Natalia Bezerra Mota, de l’Université fédérale de Rio Grande do Norte au Brésil, a déclaré: «Dans l’ensemble, nos résultats sont cohérents avec l’hypothèse selon laquelle les rêves pendant la période de verrouillage reflètent les défis de réveil présentés par la pandémie de Covid 19.

« Conformément à la théorie de la régulation émotionnelle, les émotions négatives telles que la colère et la tristesse sont plus importantes pendant la période pandémique, reflétant une charge émotionnelle plus élevée à traiter. »

Dans l’étude, 239 rapports de rêve de 67 personnes ont été examinés. Les rapports de rêve ont été rédigés soit avant l’épidémie de Covid 19, soit pendant le verrouillage du Brésil en mars et avril 2020.

Des exemples de rêves avant la pandémie comprenaient le rêve de la radio et d’amis de travail amusants.

Cependant, des exemples de la pandémie comprenaient le rêve d’une personne d’être en retard à l’école ou au travail sans se faire raser les jambes, ce qui déclenchait un sentiment de gêne.

Les rêves récurrents de situations menaçantes se sont avérés être un signe important dans le diagnostic du trouble de stress post-traumatique.

Les mesures d’isolement social recommandées par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et adoptées par de nombreux pays imposent des changements dans les interactions sociales, des relations de travail éloignées aux interactions familiales plus étroites.

Les scientifiques pensaient que si ces luttes étaient traitées dans des rêves, elles devraient être plus courantes dans les rêves des gens pendant la pandémie qu’auparavant.

Des études antérieures incluent des rapports de rêves recueillis auprès de New-Yorkais après les attentats du 11 septembre, notamment des incidents de submersion par un raz-de-marée ou d’attaque et de vol.

L’étude a montré que plus une personne devient anxieuse dans la vie éveillée, plus les images de rêve seront vives.

En comparant les rêves pré-pandémiques avec les rêves pandémiques en lock-out, ils ont trouvé une plus grande quantité de mots liés à la colère et à la tristesse dans les rêves pandémiques.

Les liens vers les termes «contamination» et «propreté» étaient également plus courants dans les rêves de pandémie, alors qu’aucune différence n’a été constatée dans la quantité d’émotions positives, d’émotions négatives, de mots liés à l’anxiété ou de liens avec des termes tels que «maladie», «santé» , » « vie ou mort. »

Le Dr Mota a déclaré: «Nous avons trouvé une corrélation significative entre la combinaison des particularités du contenu des rêves et de la souffrance mentale.

«Les rêves pandémiques ont montré une proportion plus élevée de mots de colère et de tristesse et des similitudes sémantiques moyennes plus élevées avec les termes« contamination »et« propreté ».« Ces caractéristiques semblent être associées à la souffrance mentale liée à l’isolement social.

« Ces résultats corroborent l’hypothèse selon laquelle les rêves pandémiques reflètent la souffrance mentale, la peur de la contagion et des changements importants dans les habitudes quotidiennes qui ont un impact direct sur la socialisation. »

Les résultats ont été publiés dans la revue PLOS One.