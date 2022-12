Covid « gonflé » a fui du laboratoire de Wuhan lors du programme « d’armes biologiques chinoises secrètes », selon un rapport explosif du Sénat

COVID pourrait avoir fui d’un laboratoire à Wuhan lors d’un programme secret chinois d’armes biologiques, selon un rapport explosif du Sénat.

Le rapport publié par les républicains au sein du comité restreint permanent de la Chambre sur le renseignement indique qu’il y a des “indications” que Covid aurait pu “se répandre” lors d’un incident à l’Institut de virologie de Wuhan.

L’Institut de virologie de Wuhan a été au centre de la tempête sur les origines de Covid Crédit : Reuters

Batwoman Shi Zhengli dans un laboratoire de l’Institut de virologie de Wuhan Crédit : AP

L’Institut de virologie de Wuhan – un laboratoire de haute sécurité spécialisé dans les coronavirus – a été dans l’œil de la tempête alors que les questions font rage quant à savoir si Covid aurait pu s’échapper de son laboratoire.

La Chine et le laboratoire ont furieusement nié toute allégation – mais les preuves d’une fuite de laboratoire se sont accumulées au cours des deux dernières années alors que les scientifiques, les chercheurs et les gouvernements recherchent des réponses et avancent des preuves.

Des dizaines d’experts ont suggéré que Covid aurait pu s’échapper du laboratoire de Wuhan grâce à un chercheur infecté, à une mauvaise élimination des déchets ou à des failles potentielles dans la sécurité du site.

Maintenant, un rapport du Sénat a affirmé que Covid aurait pu être lié à un programme chinois d’armes biologiques – et accidentellement divulgué du laboratoire de Wuhan.

Le rapport du Sénat a déclaré: “Sur la base de notre enquête impliquant une variété d’informations publiques et non publiques, nous concluons qu’il y a des indications que le SRAS-CoV-2 pourrait avoir été lié au programme de recherche sur les armes biologiques de la Chine et s’être propagé à la population humaine. lors d’un incident lié au laboratoire à l’Institut de virologie de Wuhan.”

Le rapport a noté que le comité n’avait “vu aucune indication que l’armée chinoise avait intentionnellement libéré” Covid.

Et le comité a déclaré qu’il ne prétendait pas avoir trouvé le “pistolet irréfutable” pour résoudre la question des origines du Covid “au-delà de tout doute”.

“Cependant, l’information est importante pour approfondir la compréhension du public, et nous chercherons à déclassifier la version classifiée de notre rapport lors du prochain Congrès pour approfondir la conversation”, indique le rapport.

Le rapport a également fustigé la communauté du renseignement – ​​alléguant qu’elle a dissimulé des informations au Congrès et “minimisé” la possibilité que Covid soit lié à un programme chinois d’armes biologiques.

Un groupe de républicains a salué le travail du comité et a promis de continuer à sonder les origines de Covid.

« Les Américains doivent des réponses sur les origines de Covid et les futures menaces pour la santé, et ils méritent des dirigeants à Washington qui restent déterminés à trouver la vérité », indique un communiqué.

“Les résultats identifient plus de culpabilité de la part du Parti communiste chinois, mettent en évidence les échecs de la communauté du renseignement à partager des informations pertinentes avec le public américain et leurs représentants autorisés, et donnent plus de crédibilité à la théorie des fuites de laboratoire – que de nombreux responsables gouvernementaux, plates-formes Big Tech , et les médias n’ont pas tardé à qualifier de “théorie du complot””.

Le représentant Brad Wenstrup a déclaré à Fox News que les Américains méritent des réponses concernant les origines de Covid.

“En tant que médecin et vétéran de l’armée, je pense qu’il est d’une importance vitale que nous comprenions les origines de la pandémie de Covid et que nous nous efforcions de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour poursuivre des politiques qui aideront à empêcher notre pays d’être vulnérable comme celui-ci à l’avenir”, il a dit.

Un rapport sur les origines de Covid par le Bureau du directeur du renseignement national en octobre 2021 a conclu que Covid n’était “probablement pas une arme biologique”.

“Nous restons sceptiques quant aux allégations selon lesquelles le SRAS-CoV-2 était une arme biologique car elles sont étayées par des affirmations scientifiquement invalides”, a-t-il ajouté.

Cela vient après que le Dr Andrew Huff, ancien vice-président d’EcoHealth Alliance, a affirmé que Covid avait été génétiquement modifié – et qu’il s’était échappé de l’établissement.

Il a affirmé avoir été aux premières loges de ce qu’il qualifie de l’une des plus grandes dissimulations de l’histoire – et du “plus grand échec du renseignement américain depuis le 11 septembre”.

Dans son nouveau livre – La vérité sur Wuhan – le dénonciateur Dr Huff affirme que la pandémie est le résultat du financement par le gouvernement américain du génie génétique dangereux des coronavirus en Chine.

L’épidémiologiste a déclaré que les expériences de gain de fonction de la Chine – menées avec une biosécurité de mauvaise qualité – ont conduit à une fuite de laboratoire à l’Institut de virologie de Wuhan, financé par les États-Unis.

Le Dr Huff, du Michigan, a déclaré que l’organisation avait enseigné au laboratoire de Wuhan les “meilleures méthodes existantes pour concevoir des coronavirus de chauve-souris pour attaquer d’autres espèces” pendant de nombreuses années.

Et il a affirmé que “la Chine savait dès le premier jour qu’il s’agissait d’un agent génétiquement modifié”.

“Le gouvernement américain est responsable du transfert de biotechnologies dangereuses aux Chinois”, a-t-il déclaré.

S’adressant à The Sun Online, le Dr Huff a ajouté: “J’étais terrifié par ce que j’ai vu. Nous leur remettions juste la technologie des armes biologiques.”

En 2009, le laboratoire de Wuhan a commencé à travailler avec l’EcoHealth Alliance sur un programme de l’USAID – appelé PREDICT – axé sur les menaces pandémiques émergentes.

PREDICT a été conçu pour aider à détecter et à trouver les virus zoonotiques à potentiel pandémique – y compris les coronavirus.

Shi Zhengli – la virologue de Wuhan connue sous le nom de “Batwoman” – espérait que le programme créerait un système d’alerte précoce pour les pandémies.

Mais en 2014, le Dr Huff a été invité à examiner une proposition de financement qui a révélé qu’un travail de gain de fonction était en cours pour créer le SRAS-CoV-2 – qui cause le Covid.

Le travail de gain de fonction voit les virus gonflés pour infecter plus facilement les humains afin d’aider les chercheurs à tester des théories scientifiques, à développer de nouvelles technologies et à trouver des traitements pour les maladies infectieuses.

Mais la méthode de recherche risquée peut poser des problèmes de sûreté et de sécurité – et elle est interdite dans de nombreux pays.

Il a été initialement interdit aux États-Unis en 2014, mais a été réintroduit par le NIH en 2017.

Le Dr Huff a réalisé que l’EcoHealth Alliance travaillait en étroite collaboration avec le laboratoire de Wuhan sur la recherche sur le gain de fonction, avec le soutien de l’USAID – un département du gouvernement américain.

Il s’est vite rendu compte que le virus ne se produirait jamais dans la nature et qu’il avait été développé en un agent pathogène beaucoup plus puissant en laboratoire.

Le Dr Huff pense que Covid a été génétiquement modifié à Wuhan grâce à une recherche sur le gain de fonction financée par le gouvernement américain – et une mauvaise biosécurité a conduit à une fuite de laboratoire.

“EcoHealth Alliance a développé le SARS-CoV-2 et était responsable du développement de l’agent SARS-CoV-2 pendant mon emploi au sein de l’organisation”, a-t-il déclaré.

Le Dr Huff a également souligné qu’il n’avait vu aucune preuve que la Chine avait délibérément libéré le virus.

Il a déposé une plainte auprès de Renz Law LLC contre EcoHealth Alliance dans l’État de New York.

EcoHealth Alliance a nié les allégations du scientifique – déclarant que ses affirmations ne sont “pas vraies”.