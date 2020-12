Quand Andrew Lincoln monte sur scène au London Old Vic Theatre dans le rôle d’Ebenezer Scrooge dans A Christmas Carol, il regarde un auditorium vide.

Les spectateurs sont au-delà des murs du théâtre, dans les maisons et les appartements, regardant les écrans. En cette année de pandémie, la production saisonnière Old Vics du classique Charles Dickens est retransmise en direct tous les soirs jusqu’au 24 décembre, les détenteurs de billets du monde entier se connectant sur Zoom.

C’est une expérience très étrange, faire quelque chose de théâtral sur une scène et ensuite ne pas ressentir la réverbération d’un public, a déclaré Lincoln, l’acteur britannique qui a joué pendant neuf saisons dans le drame zombie AMC The Walking Dead.

Mais c’est la réalité du West End de Londres en cette période des fêtes. The Old Vic fait partie des théâtres qui tentent de maintenir la flamme vivante. Mais les propriétaires et les producteurs préviennent que neuf mois de coronavirusLes trottoirs liés ont laissé les arts du spectacle britanniques au bord du gouffre et une décision de fermer les théâtres dans la capitale à partir de mercredi pourrait les pousser plus loin.

Noël est normalement une période dorée pour les théâtres britanniques. Les familles affluent pour voir des pantomimes des spectacles saisonniers bruyants combinant des intrigues de contes de fées avec des chansons, des satires et des slapstick et des classiques festifs comme A Christmas Carol. Les revenus de la saison des fêtes peuvent transporter les sites pendant le reste de l’année.

Cette année, plus de la moitié de la population britannique est soumise à des restrictions strictes qui ont contraint les théâtres, les salles de concert, les galeries d’art, les musées et les cinémas à fermer leurs portes.

Cela inclut Londres, où les théâtres venaient de commencer à rouvrir après un lock-out national de quatre semaines terminé le 2 décembre. Puis, lundi, le gouvernement a imposé des restrictions renforcées sur la capitale en raison d’une augmentation des infections.

Julian Bird, directeur général des groupes industriels Society of London Theatre et UK Theatre, a déclaré que cette décision causerait « des difficultés financières catastrophiques pour les salles, les producteurs et des milliers de travailleurs de l’industrie, en particulier les pigistes qui représentent 70% de la main-d’œuvre du théâtre.

Depuis que la Grande-Bretagne est entrée dans son premier verrouillage en mars, les théâtres ont trouvé des moyens ingénieux de continuer à travailler. The Old Vic a monté une saison à huis clos de pièces de théâtre jouées sur sa scène et diffusées en ligne. D’autres lieux avaient commencé à rouvrir à un public limité, portant des masques, avec des mesures de distanciation sociale en place.

Les producteurs disent qu’il n’y a pas eu d’épidémie de virus liée aux théâtres et se demandent pourquoi ils doivent fermer alors que les grands magasins peuvent rester ouverts. Le compositeur Andrew Lloyd Webber a déclaré qu’il semblait arbitraire et injuste d’interdire les représentations théâtrales tout en laissant les achats continuer.

La productrice Sonia Friedman, dont le spectacle The Comeback a été contraint de fermer au Noel Coward Theatre de Londres quelques jours à peine après sa soirée d’ouverture, a déclaré que le public avait laissé le théâtre surélevé, énergisé et rappelé le pouvoir du théâtre et le rôle vital qu’il peut jouer dans le mental. bien-être de la communauté.

Avoir cela si brusquement, cruellement et illogiquement déchiré est déchirant, a-t-elle déclaré.

Le gouvernement affirme qu’il soutient les théâtres sur son fonds de relance de la culture de 1,57 milliard de livres (2,1 milliards de dollars).

Le département de la culture a déclaré qu’il avait également affecté 400 millions de livres de fonds d’urgence et qu’il l’utilisera désormais pour soutenir les organisations confrontées à des difficultés financières en raison de la fermeture, ainsi que pour les aider à revenir à une ouverture plus complète au printemps.

La seule lueur d’espoir est que, en tant que lieux de travail, les théâtres peuvent continuer à créer et à répéter. The Old Vics Christmas Carol emploie 80 personnes, dont 18 acteurs et musiciens.

Cela a été un défi. Les acteurs et l’équipe sont contrôlés quotidiennement en température et testés deux fois par semaine. Lincoln est resté à Londres, loin de sa famille, pendant les répétitions. Les artistes doivent rester distants de 2 mètres (6 pieds) sur scène.

Et pourtant, dit Lincoln, la production conserve la magie de l’histoire de Dickens sur un avare qui répare ses habitudes après avoir reçu une visite surnaturelle de son passé, présent et futur. L’adaptation du dramaturge Jack Thornes a été un succès au Old Vic au cours des trois derniers Noëls. Mais cette année, il semblait peu probable qu’il revienne.

S’adressant à l’Associated Press au sujet de Zoom, Lincoln a déclaré que la production avait été créée parce que (le directeur artistique) Matthew Warchus faisait ce qu’il faisait. Beaucoup d’appels Zoom essayant de sauver le théâtre et de déterminer comment diable allons-nous naviguer cette année terrible.

Les plans de Lincolns, qui incluent un film Walking Dead, ont été anticipés par la pandémie, bien qu’il espère que le film commencera à tourner au printemps.

On a l’impression qu’il y a un certain sentiment de positivité et que les cavalrys viennent avec les vaccins, a-t-il déclaré. Et il y a une vraie sorte de sentiment de renouveau, espérons-le.

Nous nous sentons juste très chanceux de travailler tous dans un théâtre à cette époque de l’histoire.

Il pense que l’histoire de la rédemption et de la dépendance des peuples les uns aux autres a une résonance particulière en 2020, lorsque les mondes ont traversé cette année terrible ensemble.

C’est difficile d’essayer de répéter pendant trois semaines avec des masques, a-t-il déclaré. (Mais) tout le monde vient avec une telle bonne volonté que nous le lançons en quelque sorte et, espérons-le, nous allions faire quelque chose d’excitant, passionnant, effrayant et très émouvant.

C’est juste une bonne chose d’envoyer dans le monde.

