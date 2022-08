COVID : Faut-il attendre un vaccin sur mesure Omicron ?

On s’attend de plus en plus à ce que le Canada approuve une version mise à jour du vaccin COVID-19 alors que l’automne menace de déclencher une nouvelle vague d’infections.

Plus tôt cette semaine, les régulateurs britanniques sont devenus les premiers au monde à autoriser le vaccin bivalent de Moderna, qui protège à la fois contre la souche originale du nouveau coronavirus et la sous-variante Omicron BA.1.

Santé Canada examine actuellement les candidats de rappel bivalent de Moderna et Pfizer-BioNTech, ce qui laisse certains Canadiens se demander s’il faut attendre les injections remaniées ou opter pour un rappel maintenant.

La circulation virale devant augmenter à mesure que la saison change, certaines provinces encouragent les gens à obtenir un rappel de la version approuvée du vaccin. Pour de nombreuses personnes, cela signifierait une quatrième ou une cinquième dose de la formule originale.

Les experts disent que la mesure dans laquelle les vaccins bivalents offrent une protection supplémentaire contre la capture de COVID-19 est toujours à l’étude, et l’analyse coûts-avantages de l’attente d’un vaccin dépend de la personne.

Voici un aperçu de ce que nous savons sur les vaccins bivalents et comment ils pourraient être pris en compte dans une vague de chute.

QUAND LES VACCINS BIVALENTS SERONT-ILS DISPONIBLES ?

Santé Canada a reçu la demande de vaccin bivalent de Moderna le 30 juin, tandis que son homologue britannique a obtenu les documents nécessaires pour commencer son examen plus tôt ce mois-là, a déclaré le porte-parole Mark Johnson dans un courriel. Pfizer a déposé une soumission pour son cliché mis à jour le 25 juillet.

Bien que l’agence n’ait pas fourni de calendrier pour la fin de ces examens, Santé Canada a déjà demandé aux fabricants de vaccins de peaufiner davantage leurs vaccins bivalents pour cibler les sous-variantes à propagation rapide Omicron BA.4 et BA.5 “dès que que possible », a déclaré Johnson.

L’administrateur en chef de la santé publique du Canada, la Dre Theresa Tam, affirme que le Canada a obtenu un approvisionnement “suffisant” de vaccins bivalents si les régulateurs donnent le feu vert à un déploiement.

Le spécialiste des maladies infectieuses, le Dr Zain Chagla, a déclaré qu’il s’attend à voir davantage de pays autoriser les vaccins bivalents dans les semaines et les mois à venir, ce qui devrait donner au Canada le temps d’intégrer les vaccins mis à jour dans sa campagne de vaccination d’automne.

COMMENT LES RAPPELS BIVALENTS SE COMPARENT-ILS AUX VACCINS ORIGINAUX ?

Les vaccins COVID-19 actuellement disponibles sont monovalents – adaptés uniquement au nouveau coronavirus d’origine. En plus de se défendre contre cette souche antérieure, les vaccins bivalents proposés ont été conçus pour reconnaître des mutations spécifiques dans la protéine de pointe d’Omicron qui la rendent plus efficace pour échapper à la détection immunitaire.

Ces vaccins mis à jour peuvent fournir une protection supplémentaire “progressive” contre la capture d’Omicron, mais l’étendue reste à voir, a déclaré Tam.

Chagla, professeur agrégé à l’Université McMaster de Hamilton, a déclaré que les vaccins bivalents pourraient ne pas changer la donne que certains espéraient pour freiner la propagation du virus.

Alors que les sous-variantes BA.4 et BA.5 Omicron gagnent du terrain dans une grande partie du pays, les vaccins bivalents adaptés à BA.1 pourraient ne pas être bien meilleurs qu’un rappel de première génération lorsqu’il s’agit de dissuader l’infection au COVID-19, Chagla a dit.

Des recherches émergentes suggèrent que la protection fournie par les boosters actuellement disponibles diminue dans les six à huit semaines, a déclaré Chagla. Il s’attend à ce que les vaccins bivalents prolongent cette période de quelques semaines supplémentaires, et non de plusieurs mois.

“Je suis heureux d’avoir tort”, a-t-il déclaré. “Mais je ne sais pas si cela va réinitialiser l’horloge.”

Les anciennes et les nouvelles versions des vaccins COVID-19 sont efficaces pour prévenir les conséquences graves du COVID-19, a-t-il noté.

DOIS-JE ATTENDRE POUR OBTENIR UN VACCIN BIVALENT ?

La réponse courte est : ça dépend.

Les provinces ont élargi l’accès à la quatrième – et au Québec, à la cinquième – doses du vaccin COVID-19 original en s’attendant à ce que les cas de COVID-19 augmentent à mesure que les températures baissent.

Le système de santé étant déjà poussé à ses limites, la priorité doit être de renforcer les personnes les plus à risque d’atterrir à l’hôpital, telles que les personnes immunodéprimées et les personnes âgées, a déclaré Chagla.

Mais comme une plus grande partie de la population a acquis une immunité hybride, il ne serait pas déraisonnable pour les personnes à faible risque d’attendre la dernière version du vaccin, a déclaré Chagla.

Tam a encouragé les Canadiens à peser à la fois leurs risques personnels et le niveau de propagation de la COVID-19 dans leur communauté. Mais si plus de six mois se sont écoulés depuis votre dernière infection ou vaccination, vous voudrez peut-être retrousser vos manches pour une autre injection avant que le temps froid ne s’installe, a-t-elle déclaré.

“Si vous avez attendu trop longtemps, la vague pourrait commencer”, a-t-elle déclaré. “Alors vous n’en tirez pas autant d’avantages.”

ET APRÈS?

Un défi clé dans le contrôle du COVID-19 est que l’évolution du virus a largement dépassé le temps qu’il faut pour développer, tester, fabriquer, réviser et déployer un vaccin capable de contrer la dernière mutation.

“Au moment où la vague se produit – deux à trois mois – c’est à peine suffisant pour effleurer la surface de l’obtention d’un nouveau vaccin”, a-t-il déclaré. “Il y a ce jeu de rattrapage qui se produit tout le temps.”

Il espère que le déploiement inaugural des vaccins bivalents pourrait fournir une «preuve de concept» qui accélérera ce processus pour les futures itérations du vaccin, de la même manière que le vaccin antigrippal est modifié chaque automne pour cibler les variantes qui circulent.

“Il n’y a rien de mal à ce qu’il s’agisse d’un modèle semblable à la saison de la grippe, où les gens sont simplement mis à jour pendant un certain temps”, a-t-il déclaré.

Bien que nous ne puissions pas nous attendre à une protection parfaite contre la maladie, nous pouvons disposer des outils nécessaires pour prévenir les maladies graves chez les plus vulnérables.

“Nous sommes chanceux d’avoir cette technologie.”



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 20 août 2022.