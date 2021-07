Covid évolue toujours et si Delta se combine avec Beta, cela pourrait être «30 fois plus mortel», prévient Sage

COVID est toujours en évolution et si deux variantes préoccupantes se combinent, cela pourrait devenir beaucoup plus mortel, selon les articles de Sage.

Le taux de mortalité de Covid se situe autour de 1 à 3%, selon les estimations, ce qui signifie que moins de cinq personnes sur 100 qui l’attrapent meurent en l’absence de vaccins.

Sage a déclaré que Covid pourrait devenir plus mortel qu’il ne l’est Crédit : Getty

Mais il existe une « possibilité réaliste » que cela augmente – peut-être même à un taux similaire au SRAS et au MERS, selon les experts.

Le SRAS et le MERS sont deux autres coronavirus humains qui ne sont plus en circulation, apparus pour la première fois en 2000 et 2012, respectivement.

Quelque 10 pour cent et 30 pour cent des personnes qui ont attrapé le SRAS et le MERS, respectivement, sont décédées.

Le journal a déclaré que pour que Covid devienne aussi mortel que le SRAS ou le MERS, il faudrait qu’il s’adapte davantage à la population humaine.

Cela pourrait se produire si deux nouvelles variantes, déjà préoccupantes, se combinaient pour en faire une plus meurtrière, comme Delta, Beta ou Alpha.

Cet événement est appelé « recombinaison » et se produit naturellement. Cela a déjà été vu avec Covid auparavant ainsi que dans la grippe.

La probabilité que Covid devienne plus meurtrière a été décrite comme « probable » à une « possibilité réaliste » par les experts, en raison de la propagation du virus à un niveau aussi élevé.

Commentant l’article, le Dr Simon Clarke, professeur agrégé en microbiologie cellulaire à l’Université de Reading, a déclaré au Sun : « Je serais d’accord avec leur conclusion à ce sujet.

«Il convient de noter que quelque chose peut infliger un plus grand tribut à la santé humaine simplement en étant plus transmissible aussi.

« Bien qu’il soit rare que deux virus se combinent, cela arrive, cela s’appelle un » événement de recombinaison « et est parfaitement possible. C’est bien documenté avec la grippe, par exemple.

« Il y a plusieurs résultats potentiels à cela, mais il n’y a aucune raison pour que cela ne puisse pas générer une variante plus mortelle.

« Mais ce n’est certainement pas une donnée que cela arriverait, c’est juste quelque chose qui pourrait arriver. Cependant, la plupart des changements seront des changements beaucoup plus subtils dans le code génétique. »

Le journal a déclaré qu’un tel événement aurait un « impact élevé ».

Mais il faisait référence au taux de mortalité naturelle de Covid, sans l’impact des vaccins qui ont considérablement réduit le nombre de décès.

Il est difficile de croire que jusqu’à trois personnes sur dix qui attrapent Covid pourraient mourir quelque part comme le Royaume-Uni, qui se rapproche d’une population adulte entièrement vaccinée.

Mais même si la population sera vaccinée, « les vaccins ne fournissent pas une immunité stérilisante absolue », a déclaré le journal.

Les jabs ont jusqu’à présent évité des centaines de milliers de morts au Royaume-Uni. Mais ils ne sont pas efficaces à 100% et certains auront quand même la malchance de contracter un Covid sévère.

L’immunité vaccinale diminuera également avec le temps et deviendra peut-être moins efficace à mesure que le virus change avec le temps et devient méconnaissable pour le système immunitaire.

Le journal a souligné l’importance de maintenir l’arrêt des campagnes de rappel – dont la première pourrait commencer en septembre – et d’être prêt à modifier les jabs le plus rapidement possible.

Dans d’autres discussions sur la façon dont le virus pourrait évoluer au fil du temps, les scientifiques ont déclaré qu’il y avait une possibilité réaliste qu’une variante échappant au vaccin puisse émerger ou que les médicaments pour traiter les plus gravement malades deviennent inutiles.

Il est « inévitable » que le coronavirus continue de muter, petit à petit, et donc les gens seront infectés par le virus plusieurs fois au cours de leur vie.

Cela est lié à la conviction que Covid sera un jour endémique, ce qui signifie qu’il est traité de la même manière que le rhume ou la grippe.

Mais le journal a déclaré qu’il est peu probable que cela se produise de si tôt, et la vaccination répétitive sera le moyen le plus important de se protéger contre Covid.

Parmi la catastrophe, il y a aussi une chance que le virus devienne « moins virulent ».

Le document était l’un des nombreux publiés par le gouvernement aujourd’hui qui donnent un aperçu de ce que Sage – le groupe d’experts qui conseille les ministres – a débattu.

Un autre document discutait de la durée de l’immunité vaccinale, une question cruciale qui reste sans réponse car personne n’a eu le vaccin depuis très longtemps.

Il a déclaré que les personnes vulnérables, telles que les personnes âgées, « peuvent agir comme des » canaris « en signalant le moment au-delà duquel la diminution de l’immunité vaccinale pourrait devenir un problème ».

Le professeur Wendy Barclay et ses collègues ont déclaré que le premier signal que l’immunité décline proviendrait d’une augmentation des hospitalisations, ce qui suggérera que la protection vaccinale commence à « échouer ».