Covid était la troisième cause de décès aux États-Unis l’année dernière

Covid-19 était la troisième cause de décès aux États-Unis l’année dernière, seules les maladies cardiaques et le cancer tuant plus de personnes, selon les données publié vendredi par les Centers for Disease Control and Prevention.

Covid a tué plus de 415 000 personnes en 2021 et contribué à la mort de 45 000 personnes supplémentaires, soit environ 20 % de plus que la première année de la pandémie, lorsque le virus était impliqué dans la mort de plus de 384 000 personnes.

Les données du CDC, basées sur les enregistrements de décès parmi les résidents américains de janvier à décembre 2021, sont provisoires et sujettes à modification à mesure que de plus amples informations sont fournies.

Les personnes de 85 ans et plus avaient un taux de mortalité dû à Covid plus élevé que tout autre groupe d’âge, et plus d’hommes sont morts du virus que de femmes. Le taux de mortalité était le plus élevé chez les Indiens d’Amérique lorsqu’il était ajusté en fonction de l’âge et de la population. Les Hispaniques, les Noirs et les Insulaires du Pacifique avaient également des taux de mortalité plus élevés à cause de Covid que les Blancs. Les Asiatiques et les personnes multiraciales avaient les taux de mortalité les plus bas.

Seuls les maladies cardiaques et le cancer ont tué plus de personnes que Covid en 2021, tuant respectivement environ 693 000 et 604 000 personnes. Les blessures non intentionnelles étaient la quatrième cause de décès, tuant plus de 219 000 personnes.

Bien que les États-Unis aient commencé à déployer les vaccins au début de 2021, de nombreuses personnes ne l’ont pas fait et n’ont toujours pas été vaccinées. La variante delta a également balayé le pays en 2021, provoquant une maladie plus grave que les autres variantes de Covid, D’après le CDC.

Jeudi, 34% de la population américaine n’était pas complètement vaccinée et environ 23% de la population n’avait pas reçu une seule dose. Le seul groupe d’âge qui n’est pas encore éligible à la vaccination est celui des enfants de moins de 5 ans.

Les personnes non vaccinées âgées de 12 ans et plus étaient 20 fois plus susceptibles de mourir de Covid et trois fois plus susceptibles d’être testées positives pour le virus que les personnes qui avaient reçu trois doses du vaccin, selon les données présentées lors d’une réunion du comité consultatif du CDC mercredi.

Plus de 987 000 personnes sont mortes de Covid aux États-Unis depuis le début de la pandémie, selon les données du CDC. Bien que les décès dus à Covid aient chuté de 85% par rapport au pic de la vague hivernale d’omicron, environ 375 personnes meurent encore chaque jour du virus en moyenne, selon les données.

Dans le scénario optimiste, environ 96 000 personnes pourraient mourir de Covid de mars de cette année à mars 2023, selon le Hub de modélisation de scénarios Covid-19un groupe de scientifiques dans plusieurs universités et institutions médicales de premier plan, notamment Penn State, Johns Hopkins et les National Institutes of Health.

Dans le scénario le plus pessimiste, 211 000 personnes pourraient mourir du virus au cours de l’année prochaine si l’immunité actuelle de la population diminue rapidement et qu’une variante de Covid émerge qui est capable d’échapper à la protection immunitaire des vaccins et des infections précédentes, selon les scientifiques. Les méthodes utilisées par le Covid-19 Scenario Modeling Hub pour faire des projections ont été développées en consultation avec le CDC.