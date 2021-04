Covid-19 était la troisième cause de décès aux États-Unis en 2020, remplaçant les blessures non intentionnelles et ne traînant que les maladies cardiaques et le cancer, ont rapporté mercredi des chercheurs fédéraux en santé.

Le coronavirus a été la cause de la mort de 345323 Américains en une année qui a coûté très cher en vies perdues. Dans environ 30 000 cas supplémentaires, les certificats de décès citaient Covid-19, mais il n’a pas été considéré comme la cause du décès, selon le National Center for Health Statistics.

Quelques 3,358,814 Américains sont morts de toutes causes en 2020, une augmentation de 15% du taux de mortalité ajusté selon l’âge par rapport à 2019, lorsque 2854838 Américains sont décédés. En plus de Covid-19, les maladies cardiaques ont fait un plus grand nombre de vies que prévu l’année dernière, tout comme la maladie d’Alzheimer et le diabète – un phénomène que les statisticiens appellent les décès excessifs.

«Il y a un nombre important de décès excessifs, au-delà de ce à quoi nous nous attendions dans une année normale», a déclaré Robert Anderson, chef de la division des statistiques de mortalité au NCHS et auteur principal de deux rapports publiés par les Centers for Disease Control and Prevention .