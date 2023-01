COVID et les maladies respiratoires laissent les parents fatigués craindre la suite

Avec les enfants de retour à l’école et à la garderie après les vacances, les parents fatigués craignent quelle maladie les attend pendant cette saison brutale des virus respiratoires.

Depuis octobre, le VRS, un virus respiratoire souvent plus grave chez les jeunes enfants et les adultes plus âgés, a frappé tôt et les cas ont commencé à augmenter rapidement. Les cas de grippe ont commencé à augmenter peu de temps après, tandis que le COVID-19 continuait de se propager, avec de nouvelles variantes faisant surface.

Les Centers for Disease Control and Prevention estiment:

Au moins 24 millions de maladies et 16 000 décès sont survenus à cause de la grippe cette saison ;

Environ 15 % de la population américaine vit dans un comté avec un niveau communautaire « élevé » de COVID-19 ;

Il y a eu environ 14 hospitalisations pour le VRS pour 100 000 enfants de moins de 5 ans au cours de la dernière semaine de données complètes, soit environ huit fois plus que le taux global d’hospitalisation.

CNN a parlé aux parents de tout le pays des défis de cette saison grippale. Ils ont décrit l’annulation de Noël, les voyages manqués à la maison pour voir la famille et le retrait de leurs enfants de la garderie pour les protéger de la maladie.

Voici quelques-unes de leurs histoires, racontées dans leurs propres mots. Leurs réponses ont été modifiées pour plus de longueur et de clarté.



“PRENDRE DES DÉCISIONS SUR LA BALLE À LAISSER”



Michaela Riley d’Issaquah, Washington

Je suis une mère célibataire vivant dans la banlieue de Seattle. Je travaille pour l’une des grandes entreprises ici. De l’extérieur, j’ai l’air réussi. J’ai un senior dans mon titre, je reçois régulièrement des promotions et de la reconnaissance. À l’intérieur, je romps avec le stress lié à la maladie, je ne prends jamais de vraies vacances et maintenant je suis incapable de payer mes besoins de base.

J’ai dû travailler pendant les vacances et j’ai eu mes enfants. Mes parents allaient les surveiller. Ensuite, ils ont attrapé le norovirus, qui a également annulé Noël. Puis le père de ma fille a attrapé une horrible grippe, donc mon plan de secours pour Noël a été annulé. Nous n’avions pas encore fêté Noël avant le 7 janvier car tout le monde guérissait.

J’ai des filles de 4 ans et 11 ans. En gros, tout le mois de novembre l’un d’entre nous a été malade. Mes enfants ont attrapé le VRS et ont été tellement malades pendant 14 jours. Après ça, je l’ai eu. Je n’avais pas de vacances, j’ai donc dû travailler à domicile avec eux. Ce fut une période très longue et éprouvante.

En tant que parent célibataire, j’ai toujours cherché à garder toutes les balles en l’air. Mais maintenant, c’est tellement plus difficile que ce que je fais en fait, c’est de décider quelle balle laisser tomber, juste pour continuer à avancer.

J’ai utilisé chaque jour de vacances pour que mes enfants soient malades, que je sois malade ou que je doive prendre un jour de santé mentale parce que j’étais totalement dépassé depuis le début de la quarantaine. Je devais faire du camping l’année dernière avec la famille. J’ai eu le COVID pour la quatrième fois et j’ai dû annuler. Je deviens un peu dingue.

Le groupe avec lequel je travaille m’a tellement soutenu et a compris ma situation. Ils m’ont honnêtement aidé pendant les pires moments.

J’ai ce hashtag pour 2023 : #BeFree23. Au lieu de me concentrer sur la lutte, je me concentre sur ce qui fonctionne dans ma vie. Je me sens mieux à propos de 2023. Je ne pense pas que quelque chose va changer, mais changer mon état d’esprit est la seule chose sur laquelle j’ai le contrôle.



« EN TANT QUE PARENTS ET PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ, NOUS NE RÉPONDONS PAS BIEN »



Jason Hecht d’Ann Arbor, Michigan

Je suis un médecin qui travaille en soins intensifs avec une femme qui travaille en soins primaires. Non seulement nous luttons du côté des travailleurs de la santé avec les demandes massives de cette saison, mais nous luttons aussi beaucoup plus à la maison.

Le ou les deux derniers mois ont probablement été les plus éprouvants mentalement et émotionnellement que j’ai jamais eus dans ma vie. Nous avons un enfant de 2 ans et un de 3 mois. C’était notre plus jeune qui était malade il y a environ un mois et qui s’est retrouvé aux soins intensifs sous ventilateur avec VRS.

À l’époque, nous avions un bébé de 2 mois en bonne santé et en plein essor sans aucun problème dans le monde. Le voir si rapidement renversé et être sur le point de presque mourir dans l’unité de soins intensifs a été très décevant pour ma femme et moi. Voir votre bébé aussi malade – cette partie à elle seule a été très épuisant émotionnellement.

Je n’étais que trop conscient de la gravité de sa maladie. Il était difficile de jouer le rôle de père, de mari et de gardien parce que l’attrait était si fort pour passer en mode fournisseur de soins de santé.

Nous avons dû complètement bouleverser notre vie, retirer les deux enfants de la garderie. Nous nous efforçons toujours de trouver une source fiable de services de garde d’enfants qui soit sans danger pour eux deux, y compris notre fils désormais vulnérable. Nous continuons à payer pour les places en garderie des deux enfants, même s’ils n’y vont pas, car les listes d’attente en garderie sont très longues. En tant que parents et travailleurs de la santé, nous ne nous en sortons pas bien.

Nous avons utilisé six ou sept semaines de prise de force totale jusqu’à présent depuis que cela s’est produit en novembre. C’était difficile aussi, ma femme sortant d’un congé de maternité. Son congé de maternité n’a été pour la plupart pas payé, alors cela faisait déjà trois mois que nous allions sans son chèque de paie. Je n’ai pas de congé paternité.

Je suis très passionnée par ce que je fais et j’aime pouvoir aider les gens lorsqu’ils sont au plus mal aux soins intensifs. Il a été difficile de devoir mettre tout cela de côté pour ne prioriser que le fait d’être parent en ce moment.



“MON ÂME A QUITTÉ MON CORPS”



Adriana de Warwick, Rhode Island (elle a demandé que son nom de famille ne soit pas utilisé)

La seule raison pour laquelle j’ai attendu seulement deux heures aux urgences, c’est parce que mon fils a cessé de respirer. Tout le monde se précipita pour s’occuper de lui. Ses niveaux d’oxygène étaient à 73. Mon plus jeune a attrapé le VRS à 7 semaines.

Mon âme a quitté mon corps quand j’étais à l’hôpital. J’ai vu qu’il y avait un inhalothérapeute, un pédiatre et deux infirmières, qu’ils ont allongé mon bébé et qu’ils ont commencé à aspirer tout le mucus parce qu’il était tellement bouché qu’il ne pouvait plus respirer. Ils l’ont mis sous oxygène.

Je ne pouvais pas croire à quel point nous étions chanceux qu’il ait répondu au traitement aussi rapidement qu’il l’a fait.

Maintenant, j’ai toujours sur moi un petit oxymètre. S’il devient étouffant ou quelque chose comme ça, je mets ça sur son doigt. Cela fait partie de mon sac à couches.

Entre mon fils hospitalisé pour une nuit et les franchises et co-paiements des deux enfants, nous avons une dette de 3 000 $, rien que de septembre jusqu’à aujourd’hui. Il n’a reçu que deux doses de Tylenol à l’hôpital et cela coûtait près de 300 $.

Chaque fois que j’appelle le bureau du pédiatre, ils nous trient à peu près par téléphone pour voir si l’enfant est suffisamment malade pour accorder une visite en raison de la façon dont il est critiqué. Je recompose constamment le numéro pendant plusieurs minutes juste pour passer. Lorsque vous entrez dans le bureau, vous pouvez voir qu’ils sont tous très fatigués.

Je pense que tout ce qui concerne les enfants ces derniers temps dans le pays est négligé. Il y a toujours la pénurie de formule. Beaucoup de parents comme moi, on peine encore à trouver la bonne formule. Je conduis tout autour de Rhode Island pour le trouver, et j’ai de la chance si je peux obtenir deux canettes. Mon bébé est allergique aux protéines de lait de vache, donc ce n’est pas comme si je pouvais lui donner n’importe quelle formule.

Nous prenons habituellement l’avion pour rentrer chez nous pour les vacances – je viens de Porto Rico. Mais cette année, nous sommes restés à la maison. C’était une déception pour mon aîné car il a l’habitude de passer les vacances chez les grands-parents.



“NOUS N’AVONS PAS VISITÉ NOTRE MAISON (PAYS) CES TROIS DERNIÈRES ANNÉES”



Mahbubur Rahman de Bonney Lake, Washington

Au cours des trois derniers mois, nous avons attrapé cinq rhumes, quatre infections de l’oreille, visité les soins d’urgence 10 fois et les urgences quatre fois, une fois alors que mon enfant était malade du VRS. Au cours des deux dernières années, mon enfant n’a eu qu’un seul rhume.

C’est notre premier enfant. C’est un enfant COVID – il n’est exposé nulle part parce que nous sommes restés à la maison ces deux dernières années. Lorsque nous avons commencé à l’envoyer à l’école maternelle, cela a commencé à se produire, tout s’est mis en place : affronter la peur du COVID, des virus comme la grippe, puis le VRS.

Mon enfant a eu une crise fébrile. Sa température ne peut pas dépasser 102 et nous devons utiliser continuellement du Tylenol et de l’ibuprofène juste pour le contrôler. Cela se passe comme toutes les semaines. Nous avons préparé notre voiture avec des choses d’urgence si nous devons rester à l’hôpital. Nous faisons toujours notre sac et le mettons dans notre voiture – comme s’il était toujours là.

Je travaille à domicile et ma femme ne travaille pas. Pourtant, nous nous sentons épuisés. Au cours des deux derniers mois, je pense que j’ai fait 50% du travail que je fais habituellement. Lorsque mon fils et ma femme ont eu le VRS, mon manager m’a simplement dit de gérer mon temps chaque fois que je peux travailler, et il n’est pas nécessaire que ce soit de 9h à 17h.

Pour les vacances, nous avions prévu de retourner dans notre pays, le Bangladesh, mais nous avons dû annuler le voyage. Nous n’avons pas visité notre maison ces trois dernières années. Je l’ai fait en 2019 avant COVID et je n’y suis jamais retourné parce que ma femme était enceinte puis mon enfant est né.

J’espère que cela passera et que tout ira mieux cette année. Mais la peur et les émotions, je pense, ne vont pas disparaître de sitôt.



“NOUS FAISONS CE VOYAGE SANS FIN DEPUIS OCTOBRE”



Stephanie Archinas-Murphin de Lakewood, Californie

Ma fille de 3 ans a commencé l’école maternelle en septembre et bien sûr, elle a attrapé trois virus – le VRS, le rhinovirus et la pneumonie – tous en même temps. Elle a passé quatre jours à l’hôpital, et c’était l’enfer de la regarder passer par là.

C’est très déchirant de la voir sortir et découvrir le monde. Et maintenant, toutes ces choses arrivent avec elle qui tombe malade. Nous voulons vivre une expérience différente pour elle.

Nous avons à peu près tout. Ma fille aînée a attrapé la grippe, mon mari et moi aussi. Nous sommes dans ce voyage sans fin depuis octobre.

Quand ma plus jeune était malade, elle a dû s’absenter pendant trois semaines. Mon mari a été absent pendant deux semaines juste pour pouvoir prendre soin d’elle. Mais quand nous avons attrapé la grippe après Thanksgiving, mon mari n’avait plus de temps libre. J’ai un cabinet privé et je n’obtiens pas de prise de force, mais j’ai dû en supporter le poids et annuler mes clients. C’était une brèche dans nos revenus parce que je n’avais pas de salaire. Heureusement, j’ai quelques économies, ce qui m’a beaucoup aidé.

Quand j’étais à court de Motrin et que ma fille Morgan avait la grippe, je l’ai posté sur Instagram. Mon parent m’a demandé si j’en voulais et a même déposé Motrin pour moi et a conduit à près de 40 miles. C’était tellement réconfortant de savoir qu’il y a des gens qui veillent sur moi.

Je suis tout au sujet de le prendre un jour à la fois. Je ne veux pas me submerger. Je ne vais pas arrêter de planifier ou de sortir, mais je suis conscient que les choses peuvent changer.