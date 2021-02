Covid est maintenant huit fois plus infectieux que le virus original de Wuhan, selon une étude

CORONAVIRUS est maintenant huit fois plus infectieux que la souche originale trouvée à Wuhan, selon une étude.

La variante D614G qui a balayé l’Europe et les États-Unis l’année dernière est maintenant l’une des mutations les plus dominantes au monde car elle est beaucoup plus infectieuse que les autres souches de Covid.

🦠 Lisez notre blog en direct sur les coronavirus pour les dernières nouvelles et mises à jour…

Depuis que Covid a été découvert pour la première fois, il a muté à plusieurs reprises et les chercheurs se sont battus pour savoir s’ils étaient plus mortels et s’ils pouvaient résister aux vaccins.

Maintenant, une recherche publiée dans la revue eLife a confirmé que D614G – une mutation de protéine de pointe trouvée dans les variantes brésiliennes, sud-africaines et britanniques de Covid – rend le virus plus transmissible.

Les chercheurs ont noté que la mutation D614G dans la protéine de pointe du coronavirus est probablement apparue au début de 2020.

Il s’agit désormais de la forme la plus répandue et la plus dominante du virus dans de nombreux pays du monde.

Une équipe composée de chercheurs de l’Université de New York, du New York Genome Center et du mont Sinaï a introduit un virus avec la mutation D614G dans les cellules du poumon, du foie et du côlon humains.

Pour comparer, ils ont également mené la même recherche avec une version d’un virus sans la mutation trouvée au début de la pandémie dans les mêmes types de cellules.

Les scientifiques ont découvert que la variante D614G augmentait la transmissibilité de Covid jusqu’à huit fois par rapport au virus d’origine.

Le professeur adjoint Neville Sanjana, l’un des chercheurs de l’étude, a déclaré que cela pourrait expliquer pourquoi le virus s’est propagé si rapidement.

« Dans les mois qui ont suivi la réalisation de cette étude, l’importance de la mutation D614G a augmenté: la mutation a atteint une prévalence quasi universelle et est incluse dans toutes les variantes actuelles préoccupantes », a-t-il déclaré.

« Confirmer que la mutation conduit à plus de transmissibilité peut aider à expliquer, en partie, pourquoi le virus s’est propagé si rapidement au cours de l’année écoulée. »

La mutation de pointe D614G n’est cependant pas liée à une forme plus sévère de Covid.

Zharko Daniloski, stagiaire postdoctoral dans le laboratoire de Sanjana à NYU et au New York Genome Center et co-premier auteur de l’étude, a déclaré: « En entrant dans ce projet, nous ne savions pas vraiment si la mutation D614G aurait des effets fonctionnels, car sa large la propagation pourrait être due à un effet fondateur, où une variante devient dominante parce qu’un petit nombre d’individus la répand largement par hasard.

« Cependant, nos données expérimentales étaient assez claires – le variant D614G infecte les cellules humaines beaucoup plus efficacement que le type sauvage. »

Cela vient après que les scientifiques craignent que les variantes du Covid du Royaume-Uni et de la Californie aient fusionné pour créer une nouvelle mutation hybride.

La découverte apparente dans un échantillon de virus américain a suscité des inquiétudes selon lesquelles la pandémie pourrait entrer dans une nouvelle phase.

La «recombinaison» a été découverte dans le Los Alamos National Laboratory de Californie, Rapports du nouveau scientifique.

On ne sait pas encore quelle menace la recombinaison pourrait représenter.

Mais s’il était confirmé, le recombinant serait le premier détecté dans la pandémie.

Le réocmbinant porte une mutation du variant de Kent – connu sous le nom de B.1.1.7 – qui rend le virus britannique plus transmissible.

Il porte également une autre mutation du variant californien – connue sous le nom de B.1.429 – qui peut produire une résistance aux anticorps.

La variante Kent Covid est rapidement devenue la plus dominante dans certaines régions du Royaume-Uni, après avoir émergé il y a seulement quelques mois.

C’est jusqu’à 70% plus infectieux que la souche d’origine, craignent les scientifiques.

Pendant ce temps, la variante sud-africaine de Covid pourrait réduire la protection offerte par le vaccin Pfizer, ont averti les experts.

Une nouvelle étude suggère que la souche peut rendre le jab deux tiers moins efficace.

Pfizer / BionTech a révélé les résultats de l’étude mercredi et a déclaré qu’on ne sait pas encore si leur jab Covid fonctionnera contre la mutation à propagation rapide.

En Afrique du Sud, le variant B.1.351 Covid est apparu indépendamment de la souche UK Kent, connue sous le nom de B.1.1.7.

La souche sud-africaine s’est propagée environ 60 à 70% plus rapidement que la souche d’origine.

Selon l’étude, publiée par le New England Journal of Medicine (NEJM), le virus peut être neutralisé par le vaccin.

Cependant, les entreprises ont déclaré qu’il n’existait aucune preuve que la variante réduisait la protection vaccinale.