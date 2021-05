SRAS-CoV-2. Le SRAS-CoV-2 appartient à la même grande famille de virus appelés coronavirus. Il a été identifié pour la première fois en décembre 2019 dans la ville chinoise de Wuhan. Le virus est probablement originaire de chauves-souris et est passé par un animal intermédiaire avant d’infecter les humains. À ce jour, il a tué plus de 3,3 millions de personnes.

Virus de Marburg. Les scientifiques ont identifié le virus de Marburg en 1967, lorsque des épidémies se sont produites parmi des travailleurs de laboratoire en Allemagne exposés à des singes infectés importés d’Ouganda. Il est similaire à Ebola en ce sens que les deux peuvent provoquer une fièvre hémorragique, ce qui signifie que les personnes infectées développent une forte fièvre et des saignements dans tout le corps.

Virus Ebola. Les premières flambées d’Ebola connues chez l’homme ont frappé la République du Soudan et la République démocratique du Congo en 1976. Ebola se propage par contact avec du sang ou d’autres liquides organiques, ou des tissus provenant de personnes ou d’animaux infectés.

Variole. En 1980, l’Assemblée mondiale de la Santé a déclaré le monde exempt de variole. Avant cela, les humains ont combattu le virus pendant des milliers d’années et la maladie a tué environ un tiers des personnes infectées. Il a laissé les survivants avec des cicatrices profondes et permanentes et, souvent, la cécité.

La dengue. Le virus de la dengue est apparu pour la première fois dans les années 1950 aux Philippines et en Thaïlande. Jusqu’à 40% de la population mondiale vit maintenant dans des régions où la dengue est endémique et où la maladie – avec les moustiques qui la transportent – est susceptible de se propager plus loin à mesure que le monde se réchauffe. Il rend malade 50 à 100 millions de personnes par an.

Grippe. Au cours d’une saison grippale typique, jusqu’à 500 000 personnes dans le monde mourront de la maladie. Mais lorsqu’une nouvelle souche apparaît, une pandémie se traduit par une propagation plus rapide de la maladie et, souvent, des taux de mortalité plus élevés. La pandémie de grippe espagnole a commencé en 1918 et a tué environ 50 millions de personnes.