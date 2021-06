Des scientifiques CHINOIS ont affirmé que le coronavirus est apparu dans certaines parties de l’Amérique et de la France bien avant sa découverte à Wuhan et ont demandé que l’épidémie soit sondée comme une arme biologique.

Cela survient après qu’un certain nombre de soutiens scientifiques auraient suggéré que le virus circulait dans des pays comme les États-Unis et la France bien avant qu’il ne soit officiellement confirmé.

Des scientifiques chinois pensent que les enquêtes sur l’origine du coronavirus doivent désormais se concentrer ailleurs Crédit : EPA

Cela a fourni aux experts chinois l’occasion de rediriger le blâme de Wuhan et d’insister à la place pour que la prochaine étape des enquêtes de recherche de virus se concentre ailleurs.

L’épidémiologiste en chef du Centre chinois de contrôle et de prévention des maladies, Zeng Guang, a déclaré au Global Times que les États-Unis devraient être au centre de la recherche sur l’origine du virus mortel.

Guang a cité la lenteur de la réponse aux tests sur les personnes pendant les premières étapes de la pandémie et a fait allusion aux capacités potentielles des États-Unis en raison du fait que le pays possède de nombreux laboratoires biologiques à travers le monde.

Zeng Guang a demandé que le virus soit désormais sondé comme une arme biologique Crédit : Weforum.org

La Chine n’a pas autorisé une enquête complète sur le laboratoire de Wuhan dont le virus était soupçonné de s’être échappé Crédit : EPA

« Tous les sujets liés aux armes biologiques du pays devraient être soumis à un examen minutieux », a-t-il déclaré, ajoutant que seule la Chine avait invité l’Organisation mondiale de la santé à enquêter sur l’origine du virus.

Mais le refus de la Chine d’autoriser une enquête complète et ses dénégations de plus en plus criardes ont alimenté les soupçons qu’elle cherche à dissimuler sa culpabilité.

Des échantillons prélevés aux États-Unis pour un programme de recherche des National Institutes of Health (NIH) auraient suggéré que sept Américains dans cinq États – Illinois, Massachusetts, Mississippi, Pennsylvanie et Wisconsin – avaient été infectés avant les premiers cas confirmés signalés le 21 janvier. , 2020.

Les données suggèrent que Covid aurait pu être présent dès le 24 décembre 2019 – mais dans des États éloignés des zones initialement considérées comme les points d’entrée aux États-Unis, selon l’étude.

On pensait à l’origine que le virus avait commencé sur l’un des marchés humides de la Chine

Zhao Lijian, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, a déclaré que l’étude américaine était étayée par des preuves similaires vues dans des revues scientifiques internationales.

« Il est évident que l’épidémie avait des origines multiples », a déclaré Zhao, citant les affirmations des épidémiologistes suédois en chef qui ont suggéré que le virus était présent en Suède dès novembre.

Il a exhorté les autres pays à travailler avec l’OMS comme l’a fait la Chine et à aider les tentatives pour découvrir son origine.

Le scientifique en chef de la plate-forme européenne de médecine de précision en France, Ju Liya, a déclaré qu’à la suite de l’étude des séquences génétiques des virus des patients initialement touchés, ils avaient découvert que l’épidémie française était causée par un virus indigène.

Des études aux États-Unis et en France suggèrent que le virus était présent bien avant que les cas officiels ne soient enregistrés Crédit : Institut de virologie de Wuhan

Elle a déclaré qu’il n’y avait aucun lien avec Wuhan – où le premier cas de Covid au monde a été signalé – parce que la souche virale était si différente de l’infection des patients chinois atteints de coronavirus.

Liya a également affirmé qu’après avoir publié ses conclusions, elle et son institut avaient été réduits au silence après avoir été rejetés par le gouvernement et les politiciens français.

Il s’agit de la dernière tentative de la Chine de se distancier de l’épidémie de coronavirus, avec un éminent expert du pays disant que la vérité pourrait apporter la honte nationale et renverser leur régime communiste.

Selon le spécialiste chinois Jasper Becker, « cela déclencherait un tremblement de terre politique qui commencerait en Chine et bouleverserait l’ordre mondial ».

En 2020, les agents chinois offraient aux utilisateurs des médias sociaux jusqu’à 280 £ par publication pour partager de la propagande louant la gestion par le gouvernement de la pandémie.

On craignait également que le pays utilise des millions de faux comptes Facebook pour tenter de diffuser de la désinformation sur Covid.