Alors que de plus en plus de preuves émergent sur l’efficacité des troisièmes doses du vaccin COVID-19, les experts disent qu’il est grand temps que les autorités de santé publique révisent la définition de « entièrement vacciné » pour inclure une dose de rappel.

Alors que la plupart des vaccins contre le SRAS-CoV-2 disponibles au Canada ont été initialement développés et testés pour inclure deux doses – à l’exception du vaccin Johnson & Johnson – un cours primaire devrait plutôt consister en trois doses, a déclaré Colin Furness, un expert en maladies infectieuses épidémiologie de l’Université de Toronto.

« Quelqu’un qui n’a reçu que deux vaccins dira : « Je suis complètement vacciné », et c’est ce que disent les autorités, [but] les autorités se sont trompées », a déclaré Furness à CTVNews.ca lors d’un entretien téléphonique le 1er juin.« Lorsque nous examinons la diminution de l’immunité après la deuxième dose, il s’agit vraiment d’un vaccin à trois doses.

Une méta-analyse récemment publiée et menée par l’Université chinoise de Hong Kong plus tôt cette année évalue l’efficacité de différentes combinaisons de vaccins dans la protection contre le COVID-19. Impliquant 53 études qui incluent plus de 100 millions de personnes, la méta-analyse a montré que trois doses d’un vaccin à ARNm étaient très efficaces pour protéger contre l’infection au COVID-19, qu’elle soit symptomatique ou asymptomatique, à 96%.

Trois doses d’un vaccin à ARNm ont également eu un taux d’efficacité de 95% pour réduire les hospitalisations liées au COVID-19. L’étude conclut que trois doses d’un vaccin COVID-19 sont nécessaires pour se protéger contre l’infection par la variante Omicron du virus.

Malgré cela, la définition de « entièrement vacciné » de l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) en ce qui concerne les vaccins contre la COVID-19 continue de faire référence aux personnes qui ont reçu une série primaire de vaccins. La série primaire comprend deux doses de la plupart des vaccins dont l’utilisation est approuvée au Canada (comme les vaccins à ARNm, ainsi que les vaccins AstraZeneca, Novavax et Medicago) ou une dose du vaccin Johnson & Johnson.

« Alors que le contexte épidémiologique de la COVID-19 continue d’évoluer, le gouvernement du Canada continuera de surveiller l’efficacité et l’efficacité des vaccins utilisés au Canada et pourrait fournir d’autres recommandations sur la définition d’une personne entièrement vaccinée », a déclaré la porte-parole de l’ASPC, Anna Maddison. a écrit dans un courriel à CTVNews.ca le 1er juin.

Il est important de noter qu’au fur et à mesure que la pandémie de COVID-19 progressait, le virus du SRAS-CoV-2 s’est éloigné de ce que les vaccins ont été initialement développés pour cibler, a déclaré Furness. Cette évolution virale a entraîné une réduction de l’efficacité des vaccins actuels, notamment en ce qui concerne la protection contre l’infection par Omicron, la nouvelle variante préoccupante. Malgré cela, trois doses du vaccin continuent d’offrir une protection solide, en particulier contre les conséquences graves du COVID-19 telles que l’hospitalisation et la mort, a déclaré Furness. En conséquence, il a déclaré espérer voir un changement dans la définition de «entièrement vacciné».

« Hypothétiquement, si nous avions un vaccin qui empêchait le long COVID, l’hospitalisation et la mort, mais n’empêchait personne d’être infecté, j’appellerais cela un succès retentissant ; nous attraperions tous un rhume… mais personne ne tomberait vraiment malade », a déclaré Furness. « Il ne fait aucun doute que nous n’avons pas cela, mais trois doses d’un vaccin COVID-19 nous rapprochent de cela.

« Lorsque nous parlons de ‘entièrement vaccinés’, nous devrions parler de trois [doses].”

Au Canada, un peu plus de 20 millions de troisième et quatrième doses du vaccin COVID-19 ont été administrées jusqu’à présent, selon les données compilées par CTVNews.ca. Selon l’ASPC, environ 55,5 % des Canadiens âgés de 12 ans et plus reçoivent trois doses du vaccin contre la COVID-19, ce qui représente environ 18,5 millions de personnes.

‘ENTIÈREMENT VACCINÉ’ N’EST PLUS ASSEZ

L’épidémiologiste de l’Université de la Saskatchewan, le Dr Nazeem Muhajarine, conseille également à ceux qui sont éligibles pour leur troisième dose du vaccin COVID-19 d’aller la chercher. Cependant, plutôt que de lier la définition de «entièrement vacciné» à un nombre spécifique de doses, il a déclaré que les autorités de santé publique devraient s’efforcer de conseiller aux Canadiens de maintenir leur statut vaccinal «à jour» en fonction des dernières recommandations du National Advisory Comité de l’immunisation (CCNI).

« ‘Entièrement vacciné’ ne fonctionne plus, dans mon esprit, comme une définition d’être à jour sur les doses de vaccins que vous devez obtenir… Je pense qu’il est grand temps que nous [change] ça », a-t-il déclaré à CTVNews.ca le 1er juin lors d’un entretien téléphonique. « Il s’agit d’être rattrapé par tous les vaccins qu’il vous est recommandé d’obtenir à ce stade de la pandémie. »

La définition actuelle de l’Organisation mondiale de la santé d’une série de vaccination primaire fait référence à une ou deux doses de vaccins COVID-19 approuvés pour une utilisation d’urgence, selon le produit. Dans le contexte des voyages internationaux, le gouvernement du Canada considère que les personnes ayant au moins une dose du vaccin Johnson & Johnson, ou deux doses de l’un des vaccins restants approuvés pour utilisation au Canada, sont complètement vaccinées. Les gouvernements provinciaux comme celui de l’Ontario ont cependant mis à jour le libellé de leurs dernières directives pour suggérer que les gens se font vacciner avec « toutes les doses de vaccin COVID-19 recommandées, y compris toute dose de rappel lorsqu’elles sont éligibles ».

De plus, les provinces du Canada ont maintenant rendu les troisièmes doses accessibles aux personnes âgées de 12 ans et plus, et le CCNI recommande fortement les troisièmes doses pour tous les adultes au Canada.

Alors que Furness a déclaré qu’il admettait que la protection contre le vaccin COVID-19 pourrait également diminuer après une troisième dose, il recommande toujours que ceux qui sont éligibles pour recevoir leur rappel le fassent, étant donné la protection supplémentaire qu’il offre par rapport à seulement deux doses.

«Cela pourrait diminuer, mais cela interromprait toujours vraiment la transmission et cela interromprait les épidémies, si nous pouvions avoir suffisamment de personnes [vaccinated] avec une troisième dose », a-t-il dit.

Une troisième dose du vaccin COVID-19 contribuera également à protéger davantage les populations contre de nouvelles variantes ou sous-variantes qui pourraient apparaître à l’avenir, a déclaré Muhajarine.

« Tant que plusieurs variantes se répandent, cela ouvre la possibilité à de nouvelles variantes d’émerger – c’est ainsi que l’évolution de ces variantes se produit », a-t-il déclaré. « Je ne vois vraiment aucune raison fondée sur des données probantes pour maintenir ‘entièrement vacciné’ à seulement deux doses primaires. »

L’absorption de la troisième dose du vaccin COVID-19 a été lente par rapport à celle des première et deuxième doses, ont déclaré Furness et Muhajarine. Une partie de la raison en est que le vaccin a été initialement présenté au public comme étant composé de deux doses, faisant croire aux gens que c’était tout ce dont ils avaient besoin pour être suffisamment protégés, a déclaré Furness.

« C’est le modèle mental que la plupart des gens avaient », a-t-il déclaré. «Alors, quand nous avons commencé à dire que vous aviez en quelque sorte besoin d’une troisième dose maintenant… [they] a dit: ‘Vous nous avez vendu une idée qu’il y avait un vaccin à deux doses et j’ai signé, maintenant vous changez l’accord et je n’aime pas ça, je m’en vais.’

La levée des mandats de vaccination par les gouvernements provinciaux à travers le pays plus tôt cette année a contribué à ce manque d’enthousiasme à l’idée d’être stimulé, a déclaré Muhajarine. Ceux qui ne peuvent pas entrer dans les restaurants ou les cinémas parce qu’ils n’étaient pas vaccinés, par exemple, ne sont plus interdits, la preuve de vaccination n’est plus requise.

« Les mandats de vaccination ont fonctionné en termes d’obtention de personnes éligibles pour recevoir une deuxième dose », a déclaré Muhajarine. « Mais lorsque les gouvernements ont commencé à retirer ces mesures de santé publique et les mesures du mandat de vaccination, je pense que les gens ont vraiment perdu cette incitation. »

ENCOURAGER LES CANADIENS À SE RENFORCER

Bien qu’il appelle les autorités de santé publique à inclure les troisièmes doses dans la définition de «entièrement vacciné», Furness a déclaré qu’il faudrait plus que changer la définition pour encourager les gens à se faire vacciner. Une partie de la solution réside dans la mise en œuvre et l’application des mandats de vaccination par les employeurs et les gouvernements.

« [If] votre employeur a rendu obligatoire la vaccination et cela passe à trois doses, alors nous allons avoir une conversation publique importante sur les risques et les avantages », a déclaré Furness. « Une fois que nous aurons suffisamment de conversations publiques importantes, les gens commenceront à y réfléchir… [otherwise] cela ressemblera à une simple décision bureaucratique.

Avoir une conversation ouverte sur le rôle que jouent les vaccins dans la lutte contre le COVID-19 sera particulièrement utile pour cibler ceux qui doutent ou ont peur de se faire vacciner, a déclaré Furness. Une partie de la solution réside également dans une éducation accrue sur la fonction des vaccins ainsi que dans l’amélioration des messages de santé publique et un engagement plus local, a déclaré Furness.

« C’est que peur, doute, quelque peu sceptique [group] qui ne sait pas qui croire, et quiconque dans cette catégorie va ne rien faire jusqu’à ce que vous fassiez un bon dossier – c’est là qu’il y a du travail à faire », a déclaré Furness.

D’après ses observations, l’appétit pour les mandats de vaccination à travers le Canada reste faible pour le moment, a déclaré Muhajarine. Mais un scénario dans lequel il pourrait voir ces règles être réintroduites au niveau provincial est si les gouvernements voient une autre vague de cas, ou si une autre variante ou sous-variante devait faire surface, a-t-il dit. Dans cette situation, il est essentiel que les responsables n’attendent pas trop longtemps pour agir, a déclaré Muhajarine.

« Les gouvernements provinciaux ont le pouvoir et la responsabilité d’introduire des politiques qui assureront la sécurité de leur population », a-t-il déclaré. « Tout au long de COVID-19, ce que nous avons appris, c’est qu’une action rapide compte vraiment. Nous ne pouvons pas attendre que le COVID commence à nous faire vraiment du mal pour agir contre lui.

Furness a également déclaré qu’à mesure que les sociétés pharmaceutiques se rapprochent du développement d’un vaccin spécifique à Omicron, cela encouragera probablement davantage de personnes à recevoir leur troisième dose si elles ne l’ont pas déjà fait.

« Si nous pouvons revenir et dire: » Écoutez, le vaccin redevient ce que beaucoup de gens veulent comprendre « , c’est quelle est ma réduction du risque d’être infecté … Je pense que cela mettra plus de vent dans les voiles », a déclaré Furness. « Et cela facilitera le maintien des mandats de vaccination. »

Alors que Furness a déclaré qu’il pourrait être justifié d’attendre qu’un vaccin spécifique à une variante soit développé avant d’envisager de réviser la définition de complètement vacciné, lui et d’autres experts recommandent que ceux qui sont éligibles se fassent vacciner le plus tôt possible.



