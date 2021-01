L’augmentation des infections au COVID-19 a des retombées majeures dans toute l’Europe.

La réponse du gouvernement néerlandais est de prolonger le verrouillage du pays de trois semaines jusqu’à la fin de la première semaine de février.

Le Premier ministre néerlandais Mark Rutte a déclaré que la nouvelle variante britannique était la raison pour laquelle le pays étendait ses mesures:

« Les chiffres ne baissent pas assez vite et nous faisons maintenant aussi face à la menace de la variante britannique du coronavirus. Et nous sommes très préoccupés par cette variante. Les images de Londres et aussi d’Irlande sont alarmantes. Et c’est un euphémisme. »

L’augmentation alarmante des cas a amené le ministre britannique de l’Intérieur, Priti Patel, à avertir les gens de jouer leur rôle et de respecter les restrictions de Covid, sinon la police appliquera les règles:

«Si vous ne jouez pas votre rôle, nos policiers altruistes, qui risquent leur propre vie chaque jour pour nous protéger, ils appliqueront les règlements. Et je les encouragerai à le faire pour protéger notre NHS et sauver vies. »

Mais le gouvernement ukrainien manque de doses de vaccination et demande l’aide de l’Union européenne. La semaine dernière, 13 États membres de l’UE ont exhorté Bruxelles à aider les voisins orientaux du bloc à vacciner leurs populations contre le virus.

Pendant ce temps, les industries durement touchées à travers l’Europe ont suscité des manifestations, car les verrouillages continus ont un effet de plus en plus catastrophique sur l’emploi et l’économie. En Italie, des centaines de travailleurs du secteur du voyage du pays se sont réunis à Rome.

«Nous avons eu une baisse de 100%, mon agence est fermée depuis le 11 mars comme toutes les autres agences de voyages. Nous parlons de dizaines de milliers d’euros de revenus en moins, peut-être si nous mettons tous ensemble, ce sont des millions d’euros de pertes », déclare Vincenzo Macaluso, propriétaire d’une agence de voyages

