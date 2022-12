COVID en Chine : la moitié des 25 millions d’habitants de Shanghai “pourraient être infectés d’ici la fin de la semaine prochaine” | Nouvelles du monde

Un hôpital de Shanghai a dit à son personnel de se préparer à une “bataille tragique” contre le COVID-19, car il s’attend à ce que la moitié des 25 millions d’habitants de la ville soient infectés d’ici la fin de la semaine prochaine.

Cela fait deux semaines que la plupart des restrictions zéro-COVID ont été soudainement renversé en Chine, laissant le virus à balayer le pays largement incontrôlée.

L’hôpital Shanghai Deji, publié mercredi sur son compte officiel WeChat, a estimé qu’il y avait environ 5,43 millions de cas positifs dans la ville et prédit que 12,5 millions seront infectés d’ici la fin de l’année.

Image:

Des personnes portant des masques de protection et des écrans faciaux arrivent dans un hôpital de Shanghai



“La veille de Noël, le jour de l’An et le nouvel an lunaire de cette année sont destinés à être dangereux”, a déclaré l’hôpital privé, qui emploie environ 400 personnes.

« Dans cette bataille tragique, tout le Grand Shanghai tombera et nous infecterons tout le personnel de l’hôpital ! Nous infecterons toute la famille !

“Nos patients seront tous infectés ! Nous n’avons pas le choix et nous ne pouvons pas nous échapper.”

ChineLe nombre officiel de décès depuis le début de la pandémie il y a trois ans s’élève à 5 241 – une fraction de ce que la plupart des autres pays ont dû affronter.

Un responsable chinois de la santé a confirmé jeudi que la Chine ne comptait que les décès dus à la pneumonie ou à l’insuffisance respiratoire dans son rapport officiel COVID nombre de morts.

Les décès qui surviennent chez des patients atteints de maladies préexistantes ne sont pas comptés comme des décès dus au COVID-19, a déclaré Wang Guiqiang, responsable des maladies infectieuses au Premier hôpital de l’Université de Pékin.

Cela va à l’encontre de la politique de la plupart des pays consistant à compter tout décès dans lequel le COVID-19 est un facteur comme un décès lié au coronavirus.

La Chine n’a signalé aucun nouveau décès par COVID pour une deuxième journée consécutive le 21 décembre, alors même que les employés des salons funéraires affirment que la demande a bondi au cours de la semaine dernière, faisant grimper les frais.

Image:

Le personnel médical déplace un patient dans une clinique de fièvre dans un hôpital, alors qu’une épidémie de COVID se poursuit à Shanghai



Les experts disent que la Chine pourrait faire face à plus d’un million de décès par COVID l’année prochaine, étant donné les taux de vaccination complète relativement faibles parmi sa population âgée vulnérable.

Le taux de vaccination en Chine est supérieur à 90 %, mais le taux pour les adultes qui ont reçu des rappels tombe à 57,9 % et à 42,3 % pour les personnes âgées de 80 ans et plus, selon les données du gouvernement.

Les autorités ont confirmé 389 306 cas présentant des symptômes, mais certains experts affirment que les chiffres officiels sont devenus un guide peu fiable car moins de tests sont effectués suite à l’assouplissement des restrictions.

Les infections en Chine devraient dépasser le million par jour, avec plus de 5 000 décès par jour, un « contraste frappant » avec les données officielles, a déclaré cette semaine la société britannique de données sur la santé Airfinity.

Dans un hôpital de Pékin, des images de la télévision publique CCTV ont montré des rangées de patients âgés dans l’unité de soins intensifs respirant à travers des masques à oxygène. On ne savait pas combien avaient COVID.

Le directeur adjoint du service des urgences de l’hôpital, Han Xue, a déclaré à CCTV qu’ils recevaient 400 patients par jour, quatre fois plus que d’habitude.