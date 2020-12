Près d’un an après la première notification officielle du premier groupe de cas de COVID-19 en Chine, la pandémie a atteint l’Antarctique.

Jusqu’au 21 décembre, le continent le plus méridional du monde n’avait pas signalé un seul cas de COVID-19 mais 36 ont maintenant été confirmés à la base du général Bernardo O’Higgins, une station de recherche chilienne,

L’armée chilienne a déclaré dans un communiqué que 26 de ceux qui ont été testés positifs sont des militaires tandis que les 10 autres sont des entrepreneurs civils. Tous effectuaient des travaux d’entretien à la base.

On ne sait pas comment ces personnes ont été infectées et si la maladie s’est propagée à d’autres installations de recherche sur le continent.

Euronews a contacté le Centre aérospatial allemand (DLR) qui gère la station pour obtenir des commentaires, mais n’avait pas reçu de réponse au moment de la publication.

Voici une chronologie des événements:

Voici comment les événements se sont déroulés sur la base des rapports des médias espagnols et chiliens.

Le navire de la marine chilienne LSDH-91 Sargento Aldea a quitté Punto Arenas fin novembre pour se diriger vers l’Antarctique avec plus de 200 membres d’équipage. Tout le monde sur le navire a subi un test PCR et ils sont tous revenus négatifs.

Le LSDH-91 Sargento Aldea est resté en Antarctique jusqu’au 10 décembre, date à laquelle il est parti pour retourner à Punto Arenas.

A Punto Arenas, une partie de l’équipage a débarqué, deux d’entre eux ont été testés positifs le 14 décembre.

Le 16 décembre, chaque membre d’équipage encore à bord a subi un autre test PCR et une quarantaine a été imposée comme une mesure préventive dans son port d’attache de Talcahuano.

Pendant ce temps, plusieurs personnes de la base antarctique ont développé des symptômes de COVID-19 et 36 tests positifs.

L’armée chilienne a publié un communiqué de presse le 21 décembre informant le public des cas à O’Higgins.

La station de recherche a été évacuée et désinfectée. Ceux qui ont été testés positifs ont été mis en quarantaine à Punto Arenas.

Comment le virus est arrivé en Antarctique

« Je suppose – et c’est simplement cela – que l’infection d’origine s’est produite au Chili avant le départ, ou à bord d’un navire ou d’un avion pendant le transit vers la station », a déclaré à Euronews le spécialiste de l’Arctique, Alan Hemmings.

« Une fois qu’une seule personne est infectée à la station, la proximité et la proximité favoriseraient probablement sa diffusion plus large », a-t-il ajouté.

Le continent n’a pas d’habitants sédentaires mais jusqu’à 1 000 scientifiques travaillent dans les 38 stations de recherche pendant sa saison hivernale.

Quel impact le virus pourrait-il avoir sur le continent?

Même avant que les cas ne soient confirmés sur le continent, de nombreux pays avaient « déjà considérablement réduit leurs plans scientifiques pour la saison sur le terrain 2020-2021 », selon un article de recherche publié le mois dernier dans le Revue scientifique antarctique.

Cela pourrait conduire à des instruments scientifiques éloignés qui risquent d’être ensevelis en raison de l’accumulation de neige.

« Alors que le changement climatique se poursuit, notre compréhension de ses impacts de plus en plus dramatiques sera retardée si un travail de surveillance crucial est interrompu », note le document.

Hemmings a déclaré à Euronews que « certaines activités sont actuellement en cours sur le continent ».

«Les programmes nationaux antarctiques ont mis en quarantaine le personnel et les scientifiques avant leur départ», a-t-il expliqué.

Le continent est également de plus en plus une destination touristique avec un nombre record de 74401 visiteurs durant l’été 2019-2020 (d’octobre à février).

La pandémie a mis fin à la saison plus tôt que prévu car le Chili et l’Argentine, que la plupart des touristes polaires transitent, ont limité l’accès à partir de mars et avril. Atteindre l’Antarctique pourrait rester délicat pour quiconque souhaite découvrir le soleil de minuit.

« Je pense que le tourisme antarctique n’aura pas lieu cet été antarctique. Mis à part les risques à bord des navires et le fait de ne pas être accueilli dans les stations scientifiques, il y a des problèmes importants pour amener les navires, les équipages et les passagers aux ports de départ en premier lieu, en raison de les contraintes de voyage internationales et le contrôle des frontières », a ajouté Hemmings.