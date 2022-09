COVID: Duclos demande aux Canadiens d’obtenir une dose de rappel d’automne

Le ministre de la Santé, Jean-Yves Duclos, affirme que le Canada est en retard sur d’autres pays en ce qui concerne l’absorption des doses de rappel, et implore ceux qui n’ont pas reçu une troisième dose de le faire avant ce qui pourrait être une chute “difficile”.

“Au cours des prochaines semaines, alors que nos enfants retournent à l’école ou que nous retournons au bureau, prendre rendez-vous pour une dose de rappel devrait figurer en tête de nos listes de tâches”, a déclaré Duclos jeudi.

La poussée fédérale fait suite à l’annonce par Santé Canada de l’autorisation de la première injection de rappel COVID-19 ciblant les variantes du pays, avec la première livraison de 780 000 doses arrivant vendredi et plus de 10 millions attendues d’ici la fin septembre.

Duclos a déclaré que si le Canada était en tête des autres pays du G7 en matière de vaccination à deux doses, moins de 60 % des adultes canadiens ont reçu une troisième dose, ce qui nous place derrière tous les autres pays du G7, à l’exception des États-Unis.

Selon l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC), 49,5 % de la population totale ont reçu leur série primaire ainsi qu’au moins une dose supplémentaire, tandis que seulement 12,4 % de la population ont reçu une série primaire ainsi que deux doses supplémentaires.

Comparant la protection vaccinale à une batterie de téléphone, le ministre de la Santé a déclaré que les deux doivent être rechargées.

“Nous devons prendre des mesures pour recharger nos batteries et maintenir en toute sécurité notre niveau de production en restant à jour avec nos vaccinations”, a déclaré Duclos. “Si six mois ou plus se sont écoulés depuis notre dernière vaccination, eh bien, il est temps de faire un rappel.”

Selon le ministre fédéral de la Santé, l’ASPC a estimé que si le Canada pouvait augmenter son taux de rappel, le pays pourrait réduire jusqu’à 90 % des hospitalisations liées à la COVID-19 d’ici la fin de l’automne ou le début de l’hiver.

“Cela soutiendrait nos travailleurs de la santé qui sont fatigués et qui ont besoin de notre aide”, a déclaré Duclos.

Les restrictions pandémiques étant largement levées dans toutes les provinces et les Canadiens devant passer de plus en plus de temps à l’intérieur, les médecins et les épidémiologistes mettent en garde contre une augmentation des cas de COVID-19 cet automne et cet hiver.

Les appels de Duclos ont été repris jeudi par le premier ministre Justin Trudeau qui, s’adressant à des journalistes au Manitoba, a déclaré que même si tout le monde aimerait que le COVID-19 appartienne au passé, il continue de se propager à travers le pays.

« À mesure que l’hiver arrive et que les gens sont repoussés à l’intérieur, il existe un risque réel d’une autre vague grave de COVID. L’une des meilleures choses que nous puissions faire pour prévenir cette vague, empêcher la pression sur notre système de santé, empêcher les provinces de avoir à prendre des décisions concernant les restrictions et les mandats, c’est de s’assurer que tout le monde est à jour de ses vaccinations », a déclaré Trudeau.

Le premier ministre a ajouté que si les Canadiens retroussent leurs manches pour une dose supplémentaire si elles sont dues, cela “nous aidera tous à nous en sortir et à garder la vie ouverte et libre comme nous le voulons”.