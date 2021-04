La France est entrée dans son troisième verrouillage national la semaine dernière pour tenter de lutter contre une augmentation des cas de Covid-19, avec un couvre-feu mis en place entre 19 heures et 6 heures du matin chaque jour.

Les mesures de verrouillage plus strictes, déjà en place dans 19 régions dont Paris, ont été étendues à l’ensemble de la France pendant quatre semaines.

Les restrictions liées à la pandémie ont contraint la Fédération française de tennis (FFT) à reporter d’une semaine le deuxième Grand Chelem de la saison, ce qui signifie que le tournoi se jouera du 30 mai au 13 juin.

Le joueur le mieux classé de la Russie a qualifié la décision de «ridicule», ajoutant que le bref report n’éradiquerait guère le virus.

« Je suis un peu surpris», A déclaré Medvedev. « Car si on parle de règles, de Roland-Garros, pas de Roland-Garros lui-même, mais du pays et du gouvernement, qu’est-ce que ça change si on le fait une semaine plus tard?

«Quand vous regardez de cette façon, cela vous donne le sentiment que si vous reportez d’une semaine, le COVID disparaîtra en une semaine.

« Nous parlons de Covid ici. Je ne suis pas sûr que cela changera quoi que ce soit. Je dois dire que c’est un peu ridicule. Mais pas de la part de la Fédération française ou du gouvernement – c’est juste la situation générale. »

Le double finaliste du Grand Chelem a toutefois ajouté qu’une semaine supplémentaire d’entraînement pourrait l’aider à mieux se préparer pour le major sur terre battue.

« En tant que joueur de toute façon, je préfère cela car cela me donnera une semaine supplémentaire pour préparez-vous », admit-il.

« Je vais essayer d’utiliser les deux semaines après Rome pour vraiment bien me préparer et faire un bon voyage là-bas. Nous verrons ce qu’ils vont faire pour la saison sur gazon. »

L’année dernière, l’Open de France a été reporté du printemps à l’automne en raison de la pandémie de Covid-19, qui a affecté toutes les grandes compétitions sportives.

L’Open d’Australie de cette année a également été déplacé de ses dates traditionnelles de février, trois semaines plus tard que prévu initialement.