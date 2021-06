Covid: des mesures frontalières plus strictes pourraient avoir empêché la propagation de Delta au Royaume-Uni, selon un conseiller gouvernemental

La propagation de la variante Delta au Royaume-Uni aurait pu être freinée par des mesures frontalières plus strictes, a déclaré le président de Nervtag.

Le professeur Sir Peter Horby a déclaré au Andrew Marr Show de la BBC que la modélisation de la variante Delta suggère une souche plus transmissible que la variante Alpha, ou Kent, et qu’elle sera difficile à contrôler. Il pense que nous allons bientôt le voir se répandre dans toute l’Europe.

Lorsqu’on lui a demandé si la propagation de la variante Delta au Royaume-Uni était due à l’absence de mesures frontalières suffisamment strictes auparavant, le professeur Horby a déclaré: « Il est clair que la variante Delta a commencé à se transmettre au Royaume-Uni en raison d’introductions en provenance d’autres pays.

«Je pense donc qu’il y a lieu de dire que cela s’est produit et que des mesures frontalières plus strictes ont peut-être retardé cela, voire l’ont peut-être empêché.

« Mais il y a un compromis évident que les décideurs et les politiciens doivent faire entre des restrictions absolues et complètes et l’arrêt de l’entrée de divers virus. »

Boris Johnson a été critiqué pour ne pas avoir mis l’Inde sur la « liste rouge » plus tôt lorsqu’il est devenu évident qu’une nouvelle variante se propageait rapidement à travers le pays.

La variante représente désormais plus de 90 % des cas en Angleterre et est estimée par Public Health England (PHE) à 64 % plus transmissible que la variante Alpha à l’intérieur.

Les estimations officielles suggèrent qu’environ 20 000 passagers auraient pu être infectés par la variante Delta entre début avril et le 23 avril, lorsque l’Inde a été mise sur la liste rouge.

Le verdict du professeur Horby intervient quelques semaines seulement après que le ministre de l’Intérieur fantôme travailliste, Nick Thomas-Symonds, ait surnommé la variante Delta la «variante Johnson» et accusé «l’imprudence impardonnable» du gouvernement avec son approche des protections frontalières.

M. Thomas-Symonds a déclaré : « Ils ont permis à la variante Delta, identifiée pour la première fois en Inde, de s’implanter ici. Appelons-le comme il est – mettons le blâme là où il devrait se trouver. Dans ce pays, c’est la variante Johnson.