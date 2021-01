Les médecins de la British Medical Association (BMA) exhortent le médecin-chef de l’Angleterre à « revoir d’urgence » les plans pour permettre un écart de 12 semaines entre la première et la deuxième dose du vaccin contre le coronavirus Pfizer / BioNtech.

Des responsables du gouvernement britannique avaient déclaré que les deuxièmes doses seraient programmées 12 semaines après les premières doses, même si dans l’essai de vaccin, les doses étaient administrées à trois semaines d’intervalle.

Pfizer et BioNTech avaient averti que l’innocuité et l’efficacité du vaccin n’avaient pas été testées sur des schémas posologiques différents.

Un porte-parole de l’association médicale a déclaré dans un communiqué fourni à Euronews que la BMA soutenait l’administration d’une deuxième dose jusqu’à six semaines après la première dose, « conformément aux meilleures pratiques internationales », car cela permettrait à deux fois plus de personnes d’être vacciné.

Mais, a déclaré le porte-parole de BMA, « la stratégie du Royaume-Uni est devenue de plus en plus isolée de nombreux autres pays ».

L’Agence européenne des médicaments a recommandé un intervalle de six semaines entre la première et la deuxième dose du vaccin Pfizer, ce qui, selon les experts, est soutenu dans l’étude d’essai.

L’Organisation mondiale de la santé, quant à elle, recommande que les secondes doses du vaccin Pfizer / BioNTech soient administrées dans les trois à quatre semaines suivant la première dose.

« L’OMS a déclaré que dans des circonstances exceptionnelles, cela pourrait être prolongé jusqu’à 42 jours (six semaines) et il semble y avoir des preuves à ce sujet dans l’essai Pfizer-BioNTech. Cependant, le retard du Royaume-Uni à 12 semaines va bien au-delà même de ce délai, « a déclaré un porte-parole de la BMA.

D’autres pays ont également étudié l’extension des écarts entre les doses dans le but de vacciner plus de personnes dès le départ.

La Food and Drug Administration des États-Unis avait déclaré début janvier que la modification du schéma posologique n’était pas étayée par « des preuves scientifiques adéquates ».

Mais les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis ont depuis déclaré que «la deuxième dose de vaccins Pfizer-BioNTech et Moderna COVID-19 peut être programmée pour une administration jusqu’à 6 semaines (42 jours) après la première dose».