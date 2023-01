COVID : des experts remettent en question les restrictions de voyage imposées par le Canada en Chine

Selon les experts, l’exigence du Canada d’un test COVID-19 négatif pour les voyageurs en provenance de Chine n’aidera pas à prévenir de nouvelles variantes ou la propagation du virus.

Kerry Bowman, professeure adjointe à la faculté de médecine Temerty de l’Université de Toronto, a qualifié cette exigence de « décision absolument politique et non fondée sur la science à ce stade ».

“Ce ne sont pas les premiers jours de la pandémie”, a-t-il déclaré. “Donc, je pense que c’est en grande partie politique.”

Le gouvernement fédéral a déclaré samedi que les personnes venant de Chine, de Hong Kong et de Macao devront être testées négatives au COVID-19 avant de partir pour le Canada.

L’exigence s’appliquera à tous les voyageurs aériens âgés de deux ans et plus des trois pays et commencera le 5 janvier, a-t-il déclaré.

Le renversement par la Chine des mesures strictes de contrôle du COVID-19 a provoqué une infection généralisée dans ce pays, bien que l’on ne sache pas grand-chose sur les différentes variantes d’Omicron en circulation, a déclaré Bowman, qui enseigne la bioéthique et la santé mondiale.

“Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Je ne pense pas que cela nous rende plus sûrs. À première vue, il semble que les gouvernements soient proactifs et sensibles et protègent leurs citoyens”, a-t-il déclaré.

“Mais il est assez clair que le dépistage au point d’entrée n’est pas du tout très efficace. Souvent, les gens peuvent être testés positifs des jours et des semaines plus tard.”

Le Dr Isaac Bogoch, professeur agrégé à la Faculté de médecine Temerty de l’Université de Toronto, a déclaré que les objectifs de la politique ne sont pas tout à fait clairs, mais que de telles mesures n’ont pas aidé.

«Nous savons par le passé que des mesures de voyage très ciblées et ciblées comme celle-ci ne font pas grand-chose pour empêcher la propagation du COVID, soit en important le COVID au Canada, soit par la menace de variantes préoccupantes au Canada», a-t-il déclaré.

Bogoch a déclaré que cela aurait aidé si la Chine avait été transparente avec ses données, ses variantes, ses vaccins et sa propagation du COVID-19.

“Mais ne prétendons pas que le fait d’obliger les voyageurs en provenance de Chine à subir un test PCR négatif avant de venir au Canada aura un impact sur l’expérience canadienne avec le COVID-19”, a-t-il déclaré. “Ce ne sera pas le cas.”

Colin Furness, professeur adjoint à la faculté d’information de l’Université de Toronto, a déclaré que la situation concernant l’exigence de voyage est compliquée.

“C’est à la fois politique, social et de santé publique”, a-t-il déclaré. “Il est susceptible d’être perçu comme politique. Il est susceptible d’être perçu comme raciste. Ce ne sont évidemment pas des choses utiles.”

Mais le gouvernement devrait s’inquiéter des nouvelles variantes qui pourraient sortir de Chine, a-t-il déclaré.

Caroline Colijn, professeure de mathématiques à l’Université Simon Fraser à Burnaby, en Colombie-Britannique, a déclaré que les exigences en matière de tests peuvent probablement réduire le taux d’importation.

“S’il y a une nouvelle variante, ou juste des niveaux élevés de COVID à certains endroits, le taux d’introduction directe à partir de ces endroits sera probablement quelque peu réduit en exigeant des tests négatifs, mais cela n’empêchera pas complètement l’importation”, a déclaré Colijn, qui est une chaire de recherche Canada 150.

L’isolement ou la mise en quarantaine des voyageurs pourrait aider à réduire la probabilité que des chaînes de transmission s’établissent après le voyage, a-t-elle déclaré.

“Donc, exiger des tests négatifs ne nous fera gagner qu’un peu de temps.”

Les gouvernements et les scientifiques doivent faire face à la possibilité qu’il puisse y avoir “une variante plus grave, plus immunitairement invasive, plus transmissible ou plus dangereuse de ce virus” et devraient élaborer des plans sur les prochaines étapes, a-t-elle déclaré.

Bien que ce ne soit pas une opinion populaire, Furness a déclaré qu’il serait beaucoup plus efficace si tous les gouvernements exigeaient des tests COVID-19 négatifs et des vaccinations sur tous les vols.

“Soyons clairs”, a-t-il dit. “COVID est partout. COVID est partout. Donc, ce genre de mesures qui, il y a trois ans, auraient pu être extrêmement efficaces pour limiter la propagation, cela ne va pas faire grand-chose maintenant.”

La recherche a montré comment le virus se propage par la mobilité humaine, ce qui signifie que la prochaine variante du virus pourrait même ne pas émerger de Chine, et même si c’était le cas, elle pourrait atterrir au Canada par d’autres voies indirectes, a déclaré Bogoch.

Le Canada n’a pas été en mesure d’empêcher les variantes comme on l’a vu avec Alpha, qui a émergé au Royaume-Uni, Delta qui a été découvert pour la première fois en Inde et Omicron, qui est apparu en Afrique australe, a-t-il dit.

“Donc, le simple fait d’exiger un test PCR négatif des voyageurs chinois, d’un point de vue scientifique et médical, n’aura pas beaucoup d’impact pour le Canada”, a-t-il déclaré.

“Et c’est malheureusement comme ça. Ce que nous pouvons faire, c’est prendre des mesures pour aider à réduire le fardeau de la COVID au Canada, mais nous n’allons pas arrêter l’importation de cette infection.”

Une mesure plus efficace, a déclaré Bowman, serait de tester les eaux usées des avions et des aéroports pour vérifier la charge virale et les mutations.

L’aéroport international de Vancouver a annoncé samedi qu’il élargirait son programme pilote d’analyse des eaux usées.

L’une des variantes, XBB.1.5, qui suscite des inquiétudes et se propage rapidement est déjà en Amérique du Nord, a déclaré Bowman.

“Il est si important que nous restions basés sur des preuves”, a-t-il déclaré.

“Je pense que dans les années à venir, lorsque cette histoire sera racontée, lorsque nous aurons une certaine objectivité, ce que je ne pense pas qu’aucun d’entre nous ait vraiment, y compris moi – lorsque nous sommes vraiment loin de cela – je pense que lorsque nous regardons le vue d’ensemble à l’échelle mondiale, nous allons voir que nous avons fait beaucoup de choses qui étaient beaucoup plus politiques que fondées sur des preuves.”

La Chine n’a pas utilisé de vaccins d’ARNm contrairement à la plupart des pays occidentaux, ce qui signifie que les variantes de ce pays peuvent être plus contagieuses, mais également sensibles aux vaccins dans cette partie du monde, a déclaré Furness.

“C’est plausible. Mais encore une fois, ce ne sont que des spéculations.”

Bogoch a déclaré que le virus qui cause le COVID-19 continue de muter.

La plupart des gens au Canada ont une certaine forme d’immunité grâce à une combinaison de vaccins et d’infections antérieures, a-t-il ajouté.

Partout dans le monde, il a déclaré que cela aiderait les gens s’il y avait plus de séquençage des données qui aideraient à identifier et à comprendre les variantes émergentes.

“Il y a malheureusement de moins en moins de séquençage qui se passe.”

Mais les gens, en particulier les personnes âgées et celles qui ont d’autres problèmes de santé, devraient être renforcés pour rester en sécurité, a-t-il déclaré. Le masquage à l’intérieur peut également réduire la probabilité d’infection.

“Si nous regardons vers l’avenir dans un avenir prévisible, nous verrons augmenter et diminuer le COVID-19 dans la communauté. Nous aurons des périodes où il est plus élevé, nous aurons des périodes où il sera plus bas, tout comme nous ‘ vu au cours des deux dernières années », a déclaré Bogoch.

“Et j’espère que les futures vagues de COVID auront de moins en moins d’impact à mesure que nous avançons.”



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 1er janvier 2023.