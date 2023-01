Covid déchire l’élite des célébrités chinoises alors que la mort de stars “parmi les 16 000 virus par jour est dissimulée”

Les célébrités CHINOIS meurent à un rythme alarmant au milieu des craintes que le pays ravagé par Covid ne subisse jusqu’à 16 000 décès par jour à cause du virus.

Les taux d’infection quotidiens sont estimés à 2,5 millions, le gouvernement chinois étant accusé de “sous-représenter” les récentes épidémies.

Shanghai a été inondée de patients atteints de maladie Crédit : Reuters

Les couloirs des hôpitaux ont été envahis par ceux qui ont désespérément besoin d’aide médicale Crédit : Reuters

La société mondiale d’analyse de la santé Airfinity a publié ses cas cumulés estimés en Chine jusqu’à présent – 33 millions.

Et ils ont estimé que le nombre de morts pourrait atteindre 16 000 personnes par jour, avec 209 000 décès depuis le 1er décembre.

Un certain nombre de décès de célébrités chinoises de premier plan ont également alimenté les soupçons selon lesquels le Parti communiste n’est pas honnête quant à la gravité du virus.

Cela survient alors que la Chine a abandonné sa politique très impopulaire “Covid Zero” début décembre.

La stratégie a été défendue par le dirigeant chinois Xi Jinping et a connu certains des verrouillages les plus stricts au monde.

Mais après une vague de protestations, la Chine a fait volte-face.

Et ils ont depuis resserré les critères de ce qui pourrait être classé comme un décès de Covid.

De nouvelles directives indiquent que seuls les décès “causés par une pneumonie et une insuffisance respiratoire chez les patients qui ont eu le virus” seront classés comme décès par Covid.

Mais une récente vague de décès de célébrités après la levée de la politique « Covid Zero » a laissé beaucoup se demander quels sont les vrais chiffres par rapport à la crise de Covid.

À Shanghai, Kehua Bio-Engineering Group a annoncé que son fondateur Tang Weiguo, 66 ans, est décédé de Covid et de conditions sous-jacentes le jour de Noël.

La star chinoise de la sitcom Gong Jintang est décédée le jour de l’An, mais sa cause de décès n’a pas été révélée.

En décembre, la star de l’opéra Chu Lanlan est décédée à 39 ans d’une “maladie” non révélée.

Wang Tao, 52 ans, doyen adjoint de l’Université des sciences et technologies de Mongolie intérieure, est décédé de Covid le 30 décembre.

Des milliers de nécrologies et d’annonces de décès à travers le pays semblent contredire le récit que le gouvernement chinois met au monde.

Une citation d’un responsable de la santé chinois qui se lit comme suit : “la première vague de Covid n’a pas causé une quantité massive de décès” devient virale sous forme de hashtag sur Weibo.

Un utilisateur a déclaré : « Qu’il s’agisse d’académiciens ou de célébrités… ou de mes proches et amis en contact étroit, j’ai vraiment l’impression que beaucoup de gens sont morts, mais les experts n’arrêtent pas de dire que ce n’était pas le cas.

Les utilisateurs chinois de Weibo remettent en question le nombre de morts sous-estimé, et le hashtag compte plus de 220 millions de vues à ce jour.

Le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a déclaré : “Nous continuons de demander à la Chine des données plus rapides, régulières et fiables sur les hospitalisations et les décès, ainsi qu’un séquençage viral en temps réel plus complet.

“L’OMS est préoccupée par le risque pour la vie en Chine et a réitéré l’importance de la vaccination, y compris des doses de rappel, pour se protéger contre l’hospitalisation, les maladies graves et la mort.”

Le nombre R, qui indique la transmissibilité du virus, est un énorme 16, ont estimé fin décembre des scientifiques de la Commission nationale chinoise de la santé.

Cela signifie qu’une personne infectée propagera la maladie à environ 16 autres personnes.

Les rapports de corps bordant les couloirs des hôpitaux et les crématoriums fonctionnant 24 heures sur 24 sont déjà devenus viraux en ligne.

Le Dr Feigl-Ding est chef du groupe de travail Covid au New England Complex Systems Institute et l’un des premiers scientifiques à mettre en garde contre la capacité de Covid à se propager lorsqu’il travaillait à Harvard.

Selon Feigl-Ding, de nombreux hôpitaux chinois, même ceux de « haut niveau » dans la capitale Pékin, « manquent d’oxygène ».

Si la transmission sans distanciation sociale se poursuit, un groupe estime jusqu’à un demi-million de décès d’ici avril.

Gong Jintang est l’une des nombreuses célébrités chinoises qui seraient mortes de la récente épidémie Crédit : Guangdong TV