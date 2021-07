Covid: de nouvelles variantes dangereuses émergeront à moins que les pays riches ne partagent les vaccins, prévient un conseiller britannique

Le monde risque de voir émerger de nouvelles variantes nocives de Covid-19 à moins que le Royaume-Uni et d’autres pays riches ne partagent plus de vaccins, a averti un conseiller gouvernemental.

Il est probable que de nouvelles variantes « dangereuses » émergeront qui « diminueront » l’efficacité des vaccins à moins qu’il n’y ait un plan d’action mondial, ont averti les groupes de réflexion Wellcome Trust et Institute for Government (IfG).

Un rapport conjoint publié lundi a déclaré que le récent sommet du G7 était une occasion manquée de trouver une réponse mondiale – avertissant les pays hautement vaccinés comme le Royaume-Uni de ne pas considérer la crise comme presque terminée.

« Si nous ne vaccinons pas le monde, nous risquons de générer de nouvelles variantes, qui, comme la variante Delta, nous reviendront tous à l’avenir – et elles pourraient être bien pires que Delta », a déclaré le directeur de Wellcome. Sir Jeremy Farrar, l’un des conseillers Sage du gouvernement britannique.

Sir Jeremy a ajouté : « Pour la géopolitique, pour la science et la santé publique, et pour l’argument moral et éthique, nous devons rendre le vaccin disponible dans le monde. Et je crains qu’à ce jour, nous n’ayons pas réussi à le faire.

Le rapport conjoint publié lundi a déclaré que les pays à revenu faible et intermédiaire ne séquencent toujours qu’une infime proportion des cas de Covid – laissant la planète « voler à l’aveugle » lorsqu’il s’agit de suivre et de répondre aux nouvelles variantes potentielles.

À l’approche de la réunion du G20 en octobre, le rapport appelle les gouvernements à relever le défi avec un engagement beaucoup plus fort à partager les vaccinations et la surveillance des virus – ainsi qu’à renforcer les capacités de soins de santé.

Le rapport indique également que les dirigeants mondiaux doivent définir un niveau acceptable de vaccination et d’approvisionnement nationaux et convenir des vaccins excédentaires pouvant être engagés dans l’effort mondial.

Le rapport indique : « Avec près d’un demi-million de nouveaux cas enregistrés par jour dans le monde – un chiffre en augmentation – il est probable que d’autres variantes dangereuses émergent. »

Il ajoute : « Bien que la plupart des scientifiques ne s’attendent actuellement à ce qu’une nouvelle variante émerge qui échappera complètement aux vaccins, ce qui est plus probable, ce sont des variantes qui « brèchent » l’efficacité des vaccins. »

Exhortant le gouvernement des nations riches à engager davantage de ressources, le rapport constate que la vaccination du monde entier au niveau des pays riches nécessite environ 11 milliards de doses pour un coût d’environ 36 milliards de livres sterling, soit environ 26 milliards de livres de plus que ce qui a été dépensé jusqu’à présent.

« L’une de mes principales préoccupations est que le monde riche … va progressivement évoluer dans ce que j’appellerais une bonne direction », a déclaré Sir Jeremy lors d’un événement virtuel IfG lundi – saluant la « réalisation extraordinaire » du déploiement du vaccin au Royaume-Uni.

« Malheureusement, le reste du monde est dans une position très différente, avec moins de 1% de la population vaccinée dans les pays à faible revenu. »

Réfléchissant aux erreurs commises par le gouvernement de Boris Johnson en 2020, Sir Jeremy a déclaré qu’il « regrette » l’incapacité de réimposer des restrictions en Angleterre l’automne dernier, alors que les cas de Covid continuaient d’augmenter.

« Je regrette la décision et les retards du quatrième trimestre 2020 qui ont conduit à la vague de janvier-février et oui, la perte de vies alors », a-t-il ajouté.

« Le report de l’automne 2020 était-il la bonne décision ? Ce n’était pas la bonne décision. »