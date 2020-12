Tout le monde au Cibo Cafe à 12h et 12h45 le 16 décembre doit se faire tester

Neuf sites et une ligne de bus ont été mis en alerte après avoir été connectés à des cas de COVID-19 en Nouvelle-Galles du Sud.

Il y a eu neuf nouveaux cas de coronavirus acquis localement enregistrés dans l’État samedi, après que près de 40000 personnes se soient soumises à un test le jour de Noël.

Toute personne qui était au Cibo Cafe sur Walker Street, North Sydney, entre 12h et 12h45 le mercredi 16 décembre, doit se faire tester immédiatement.

Les participants doivent s’isoler pendant 14 jours quel que soit leur résultat car ils sont considérés comme un contact étroit.

Les personnes qui étaient au centre commercial Anytime Fitness à Belrose, Glenrose le 6 décembre entre 9h30 et 11h30 doivent se faire tester immédiatement et s’isoler jusqu’à ce qu’elles obtiennent un résultat négatif.

Neuf sites et une ligne de bus ont été mis en alerte après avoir été connectés à des cas de COVID-19 en Nouvelle-Galles du Sud (photo, clinique de test le 4 novembre)

Cela vaut également pour les personnes qui ont fréquenté le restaurant thaïlandais P’nut Street Noodles à Balmain pendant 15 minutes à partir de 18h le 16 décembre, Sir Reuben à Rozelle de 11h à 11h30 le 20 décembre et Zeus Greek Street à Drummoyne de 18h à 18h15 le 22 décembre .

Le bureau de poste de Balmain sur Darling Street a également été ajouté à l’alerte.

Toute personne présente sur les lieux entre 15 h 30 et 16 h le 22 décembre doit également se faire tester et s’isoler jusqu’à ce qu’elle reçoive un résultat négatif.

Belrose Hotel est également un lieu de préoccupation, les personnes qui se sont rendues sur place de 12h à 18h le 11 décembre doivent se faire tester immédiatement et s’isoler jusqu’à ce qu’elles reçoivent un résultat négatif.

Toute personne qui a assisté à ce lieu en décembre devrait surveiller les symptômes et se faire tester immédiatement s’ils apparaissent.

Belrose Hotel (photo) est également un lieu de préoccupation, les personnes qui se sont rendues sur place de 12 h 00 à 18 h 00 le 11 décembre doivent se faire tester immédiatement et s’isoler jusqu’à ce qu’elles reçoivent un résultat négatif.

Zeus Greek Street à Drummoyne de 18h à 18h15 le 22 décembre est en alerte

Quiconque a assisté à la boutique d’opération de la Croix-Rouge australienne à Avalon le 15 décembre entre 13 h et 14 h ou au jardin de jeux sauvages pour enfants Ian Potter, Centennial Park, le 22 décembre de 10 h 00 à 11 h 15, doit surveiller les symptômes et se faire immédiatement tester et isoler s’ils apparaître.

Si d’autres symptômes apparaissent, isolez et faites de nouveau un test.

Un cas positif a voyagé sur le B1-1 Mona Vale BLine de Barrenjoy Road au Stand M, Wynyard Station, York Street, entre 11h30 et 12h36 le 17 décembre.

Le voyageur a fait le voyage inversé le même jour à 16h15 jusqu’à 17h15.

Toute personne sur ce bus pendant au moins 30 minutes doit se faire tester et s’auto-isoler pendant 14 jours quel que soit le résultat.

Les personnes qui ont voyagé dans ce bus pendant moins de 30 minutes devraient se faire tester immédiatement et s’auto-isoler jusqu’à ce que vous receviez un résultat négatif.

Huit des cas de samedi étaient liés au cluster Avalon, qui compte désormais 116 cas, et l’infection restante fait toujours l’objet d’une enquête.

Sur la photo: un groupe d’amis portant des chapeaux de père Noël est assis au bord d’une plage vide de Bondi le 25 décembre

La première ministre de la Nouvelle-Galles du Sud, Gladys Berejiklian, le ministre de la Santé Brad Hazzard et le directeur de la santé, le Dr Kerry Chant, partent après s’être adressés aux médias pour une mise à jour sur Covid-19 le lendemain de Noël

Le premier ministre Gladys Berejiklian a déclaré que l’affaire pourrait être un faux positif.

Le Dr Kerry Chant, directeur de la santé de NSW, a déclaré: « Nous comptons sur des tests sérologiques et des tests répétés sur ce cas devenant négatif. »

«Nous cherchons à savoir s’il peut s’agir d’un faux positif ou d’un cas ancien.

« Nous adoptons une approche très prudente. »

Cela vient après que la police de l’ordre public de la Nouvelle-Galles du Sud et la brigade anti-émeute aient été appelées pour aider à disperser une grande foule à proximité de Bronte Beach l’après-midi de Noël.