COVID, crise et constitution: le changement arrive-t-il en République tchèque?

Les dangers de gouverner sans majorité ont été presque cruellement exposés en République tchèque lorsque les députés ont voté contre la prolongation de l’état d’urgence lié au coronavirus.

Cela aurait signifié la réouverture des bars, des restaurants et des cafés, la fin d’un couvre-feu nocturne et l’interdiction de plus de deux personnes de se rassembler en public levées.

Mais les régions du pays ont sauvé le gouvernement minoritaire de l’embarras. Ils ont demandé la prolongation de l’état d’urgence, arguant qu’ils n’avaient pas assez de pouvoirs pour lutter contre la pandémie. Cela a donné au gouvernement la sortie qu’il recherchait.

La crise du COVID en République tchèque est un « chaos total »

La crise survient dans un contexte d’urgence pandémique de plus en plus grave que Vladimira Dvorakova, politologue à l’Université technique tchèque de Prague, qualifie de «chaos total».

Sur une population de 10,7 millions de personnes, le pays a enregistré 1,09 million de cas de COVID-19 et 18250 décès au 16 février.

Avec 915 nouveaux cas confirmés pour 100 000 habitants ces dernières semaines, c’est le deuxième pays le plus touché de l’Union européenne après le Portugal seulement.

Les hôpitaux sont au bord de leur capacité et la semaine dernière, les autorités ont été forcées d’arrêter les mouvements à l’intérieur et à l’extérieur des trois districts les plus touchés.

La campagne de vaccination du pays a été lente à démarrer en raison des retards dans les livraisons en provenance de l’UE, tandis que le respect par le public des règles de verrouillage diminue.

Quelque 47% des Tchèques ont admis ne pas rester chez eux même s’ils souffraient de symptômes du COVID-19, selon une enquête publiée début février par l’Organisation mondiale de la santé et l’Université allemande d’Erfurt.

Il a également révélé que 76% des Tchèques ne font pas confiance aux messages du gouvernement sur la pandémie et 45% pensent toujours que les risques sont exagérés par les médias ou les politiciens.

Le gouvernement minoritaire du parti ANO du Premier ministre Andrej Babis et de son allié social-démocrate (CSSD) a généralement dépendu des votes du Parti communiste pour faire adopter une législation au parlement. Cependant, les communistes ont retiré leur soutien à la dernière loi sur l’état d’urgence du gouvernement ce week-end en raison des plaintes selon lesquelles ses appels à la réouverture des écoles et des remontées mécaniques n’avaient pas été entendus.

Quel impact la crise aura-t-elle sur les élections générales d’octobre?

Avec des élections générales en octobre et une campagne qui commence maintenant de manière informelle, tout cela indique un problème politique majeur pour Babis, l’un des hommes d’affaires les plus riches de la République tchèque qui a été élu en 2017 sur la promesse populiste de diriger le pays comme une entreprise malgré une enquête. par l’UE pour fraude aux subventions.

« Babis, qui voulait être la personne pour sauver la République tchèque, est maintenant aux yeux de nombreuses personnes responsables de la crise parce que c’est lui qui voulait tout décider », a déclaré Dvorakova.

En effet, bien que la République tchèque ait réussi au début de la pandémie en mars dernier grâce à des verrouillages stricts, Babis a considérablement assoupli les restrictions après juin et a été triomphaliste au cours de l’été.

Mais sa microgestion des affaires gouvernementales a engendré plusieurs crises majeures. En septembre, Adam Vojtech a démissionné de ses fonctions de ministre de la Santé après s’être brouillé avec Babis. À l’époque, Vojtech voulait réimposer des verrouillages stricts, mais le Premier ministre était considéré comme opposé car il ne voulait pas compromettre la popularité de son parti aux élections locales du mois suivant.

Le remplaçant de Vojtech, Roman Prymula, a immédiatement imposé des restrictions plus strictes, mais a été contraint de démissionner moins de deux semaines après avoir été surpris en train de violer la règle des rassemblements sociaux de son propre ministère.

Le troisième ministre de la Santé en l’espace d’un an, Jan Blatny, est resté en poste, mais à la fin du mois dernier, Babis a déclaré qu’il pourrait être licencié pour mauvaise communication. On pense que Prymula pourrait faire un retour car il est considéré comme politiquement proche de Babis et du président Milos Zeman.

Un coup de pouce pour les petits joueurs pourrait frapper le parti au pouvoir

Le parti ANO perd du terrain dans les sondages d’opinion depuis plusieurs mois et ses chances de conserver le pouvoir lors des élections générales d’octobre pourraient être encore entravées après que la Cour constitutionnelle a imposé des changements clés au système électoral début février.

Cela a réduit de moitié le seuil nécessaire aux coalitions pour entrer au parlement à 5% et imposé de nouvelles règles sur la répartition des sièges.

Cela devrait augmenter considérablement les chances électorales des petits partis et coalitions, qui se sont multipliées ces derniers mois. Babis a réprimandé les changements et les a appelés politiquement motivés.

Le Parti pirate libertaire, le deuxième plus grand parti d’opposition au parlement, et le mouvement des maires et des indépendants (STAN) ont convenu d’un pacte de coalition en janvier. En octobre, les trois partis d’opposition de centre droit – le Parti démocrate civique (ODS), les démocrates-chrétiens (KDU-CSL) et TOP 09 – ont également formé un nouveau groupement, nommé «Ensemble».

Un récent sondage du sondeur Kantar donne actuellement à ANO 26% des voix populaires, derrière les 29,5% de la coalition Pirates-STAN. Avec l’ajout des sociaux-démocrates 3,5%, cela met le gouvernement minoritaire actuel au coude à coude avec la plus grande coalition d’opposition.

Cependant, il y a des rumeurs selon lesquelles les sociaux-démocrates, qui subissent actuellement une élection à la direction, refuseront de s’allier avec l’ANO lors d’une autre élection minoritaire après les élections d’octobre.

Lubomir Kopecek, professeur de sciences politiques à l’Université Masaryk, recommande la prudence. Il souligne que la popularité d’ANO reste autour de 25% et que ses partisans sont fidèles, ce qui ne peut être dit pour les autres partis.

«Il reste également beaucoup de temps avant les élections et on ne sait pas ce qui va se passer ensuite. Nous sommes au «sommet» de la crise pandémique, mais on peut s’attendre à ce que ce ne soit pas le cas lors des élections d’octobre », a-t-il déclaré.

Avant cela, cependant, il n’y a guère d’espoir que le gouvernement revienne le plus tôt possible sur la crise pandémique du pays. Il reste à se demander si le gouvernement peut même prolonger l’état d’urgence lorsque la limite actuelle expire dans deux semaines, tandis que les rapports suggèrent que le ministère de la Santé tente de discuter directement avec les fournisseurs de vaccins, ce qui serait en violation des règles de l’UE sur l’utilisation commune.

Sur la politique, le seul grand point d’interrogation est le président Zeman, une figure populiste et autocratique dont le rôle sera de nommer le prochain gouvernement après octobre. S’il n’y a pas de majorité claire ou de compromis entre les parties, Zeman pourrait intervenir en tant que faiseur de roi – bien que d’une manière qui convienne à ses propres conceptions sur l’avenir de la République tchèque.

