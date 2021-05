COVID craint de retenir les Américains vaccinés. D’où est ce que ça vient?

Alors que le temps se réchauffe et que des millions de personnes continuent de se faire vacciner chaque jour, les Américains commencent à être optimistes que le pire de la pandémie de coronavirus soit enfin derrière eux.

Les Centers for Disease Control and Prevention ont publié de nouvelles directives selon lesquelles les personnes entièrement vaccinées peuvent voyager en toute sécurité, rencontrer leurs amis et leur famille et enlever leurs masques à l’extérieur, indiquant un monde radicalement différent pour de nombreux Américains qui ont adhéré aux directives de sécurité de la santé publique.

Mais après plus d’un an à vivre dans la peur du COVID-19, certaines personnes complètement vaccinées hésitent à quitter leur domicile et à baisser la garde.

« Beaucoup d’entre nous se sont sentis très à l’aise avec la sécurité que nos environnements isolés ont fourni et le fait de prendre ces premières mesures hors de nos environnements sûrs et contrôlés à domicile peut causer de la peur et de l’anxiété », a déclaré le Dr Marni Chanoff, psychiatre intégrateur à l’hôpital McLean École de médecine de Harvard. «L’anxiété n’est pas une mauvaise chose… mais lorsqu’elle prend le dessus et devient plus puissante, alors notre capacité à naviguer dans ces prochaines étapes peut être problématique.»

L’anxiété peut provenir de la peur habituelle apprise pendant la pandémie, d’un traumatisme passé individuel et de messages incohérents des agences de santé, selon les experts de la santé. Cependant, il existe des moyens de le gérer et de revenir lentement à la société.

D’où viennent la peur et l’anxiété COVID?

Le cerveau humain est câblé pour répondre à la peur et à la menace, a déclaré Kirsten Koenen, professeur d’épidémiologie psychiatrique à la Harvard TH Chan School of Public Health. La peur est adaptative et utilisée pour apprendre aux humains à éviter les choses qui menacent leur être.

«Le défi est que c’est si facile à apprendre, c’est difficile à désapprendre», dit-elle. «Parce que nos cerveaux ont évolué pour coder si bien la peur, il est difficile de s’éteindre.»

Au cours de l’année écoulée, les Américains ont appris à éviter de rencontrer des amis et de la famille, de manger dans des bars et des restaurants et de voyager de peur d’être infectés par le coronavirus. Désapprendre cette peur nécessitera un travail actif et déterminé, a déclaré Koenen, en particulier pour les personnes naturellement averses au risque.

Certaines personnes sont naturellement plus anxieuses que d’autres et évitent les comportements à risque en raison d’expériences passées et de traumatismes, a-t-elle déclaré. Ces personnes sont plus susceptibles de prendre plus de temps pour réintégrer la société post-pandémique.

«L’une des choses dont nous parlons dans le traumatisme s’appelle les hypothèses brisées. Certaines personnes traversent le monde avec des hypothèses sur le monde et cela influence la façon dont vous réagissez », a déclaré Koenen. «Si vous pensez que le monde est généralement un endroit sûr… les réponses de nombreuses personnes sont différentes et façonnées par des expériences et des traumatismes différents.»

La peur et l’anxiété sont davantage façonnées par l’expérience de la pandémie, a-t-elle ajouté. Si quelqu’un a perdu un être cher à cause du COVID-19, il se peut qu’il soit plus prudent de baisser sa garde quel que soit le statut vaccinal.

En général, des études ont montré que l’anxiété chez les Américains a augmenté depuis le début de la pandémie. WebMD a connu une augmentation de 251% des recherches de médicaments contre l’anxiété du 8 au 23 avril, selon le Dr John Whyte, directeur médical en chef de WebMD.

«Pour beaucoup de gens, il faudra du temps pour se réadapter à une nouvelle norme qui n’est pas tout à fait pré-pandémique mais qui se rapproche», a-t-il déclaré.

Les messages incohérents des responsables de la santé publique et de la communauté médicale n’ont pas soulagé l’anxiété des Américains, disent les experts en santé mentale. Cela favorise l’incertitude sur les vaccins COVID-19, la transmission communautaire et la question de savoir s’il est vraiment sûr de sortir, ce qui peut alimenter l’anxiété des gens.

«Le problème avec les informations contradictoires – ce qui est tout à fait normal en science parce que les connaissances évoluent – est qu’elles créent de l’incertitude, qui alimente la peur et l’anxiété», a déclaré Koenen.

Comment gérer la peur et l’anxiété post-pandémique

Les taux de vaccination croissants et une augmentation des activités de plein air en raison du temps chaud rendront «un été très calme», a déclaré William Hanage, épidémiologiste à la Harvard TH Chan School of Public Health.

«Les vaccins que nous utilisons sont extrêmement efficaces pour prévenir les pires résultats de la maladie», a-t-il déclaré. «Cela se produit en même temps que les cas sont déjà assez faibles dans la communauté.»

Malgré les bonnes nouvelles, certaines personnes entièrement vaccinées peuvent avoir besoin de temps pour s’adapter aux nouvelles libertés recommandées par le CDC, selon des experts en santé mentale. L’un des meilleurs moyens de surmonter cette anxiété et cette peur est la thérapie d’exposition.

La thérapie d’exposition est un traitement psychologique où les individus sont «exposés» aux choses qu’ils craignent et éviteraient normalement, selon l’American Psychological Association.

«La façon de surmonter l’anxiété est de faire de très petits pas en avant et de vous exposer à des quantités gérables d’anxiété», a déclaré Chanoff de l’hôpital McLean. «À mesure que vous vous sentez de plus en plus à l’aise avec de petites quantités d’anxiété, cela renforce la confiance et vous permet de passer à l’étape suivante.»

Commencez par des expositions qui sont personnellement importantes, dit Koenen. S’il est important de socialiser avec des amis, commencez par choisir un environnement extérieur contrôlé qui présente peu de risque d’infection. À partir de là, une personne peut passer à une visite dans un espace public extérieur pour voir cet ami ou l’inviter à l’intérieur de la maison.

«Les gens vont devoir être leur propre thérapeute, leurs propres entraîneurs pour comprendre», dit-elle.

Surmonter l’anxiété pandémique peut également nécessiter un changement de perspective, a déclaré Chanoff. Au lieu de considérer cette année comme une période d’incertitude, elle exhorte ceux qui souffrent d’anxiété à la considérer comme une chance pour un nouveau départ.

«C’est une merveilleuse occasion pour les gens de ne pas simplement retourner à la vie qu’ils vivent qui avait probablement des aspects merveilleux mais qui n’était pas parfait», a-t-elle déclaré. «Beaucoup de gens ont découvert que cette année leur avait vraiment permis de ralentir, de lâcher prise, de créer de nouveaux modèles et façons d’être.»

«Les gens ont une réelle opportunité de réfléchir à ce qu’ils veulent vraiment.»

