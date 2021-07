Covid: continuez à travailler à domicile après le 19 juillet, exhorte Public Health England

Les gens devraient continuer à travailler à domicile pendant les quatre à six prochaines semaines s’ils sont en mesure de le faire au milieu de l’augmentation des cas de coronavirus, a exhorté une figure clé de Public Health England.

Alors que Boris Johnson se prépare à abandonner le travail de l’orientation à domicile le 19 juillet aux côtés de vastes étendues de restrictions légales, le Dr Susan Hopkins a averti que le pays était « environ trois fois plus éloigné du pic » de la troisième vague.

Elle a ajouté que si le taux de transmission R dépassait 2, il serait « fort probable » que le pays connaisse « un nombre très élevé d’admissions à l’hôpital ». Vendredi, 563 patients ont été hospitalisés au Royaume-Uni.

Parler à Radio de temps, la conseillère de PHE, qui a fait des apparitions régulières lors des briefings No 10 Covid, a déclaré qu’elle reconnaissait que le gouvernement était « très désireux » de ramener les gens au bureau.

« Mais je pense qu’au cours des quatre à six prochaines semaines, cela doit être mis en œuvre très prudemment par les entreprises pour réduire la transmission », a-t-elle insisté.

Le Dr Hopkins a ajouté : « Il y a des avantages à être sur les lieux de travail et de nombreuses personnes doivent s’y rendre.

« Si vous êtes en mesure de faire vos affaires efficacement depuis chez vous, je pense qu’au cours des quatre à six prochaines semaines avec une augmentation du nombre de cas, nous devrions faire de notre mieux pour le faire, puis nous devrions continuer à regarder et voir et avoir un retour prudent. au bureau au cours des prochaines semaines une fois que nous commençons à voir une baisse du nombre de cas. »

Plus tôt cette semaine, le chancelier Rishi Sunak a déclaré qu’il attendait avec impatience le retour des personnes dans leurs bureaux et a souligné les avantages pour les travailleurs d’être avec leurs collègues, en particulier pour les jeunes.

Dévoilant des plans pour l’assouplissement des restrictions du 19 juillet, le Premier ministre a également déclaré lors d’une conférence de presse la semaine dernière : « Il ne sera plus nécessaire pour le gouvernement d’ordonner aux gens de travailler à domicile, afin que les employeurs puissent commencer à planifier un coffre-fort. retour au travail. »

Ses commentaires sont intervenus après que le ministre des Vaccins, Nadhim Zahawi, a déclaré que le gouvernement publierait lundi des directives indiquant que les gens seraient « attendus » de continuer à porter des masques faciaux dans les espaces publics clos lorsque les restrictions seront levées.

Le Dr Hopkins a déclaré qu’elle « conseillerait fortement » aux gens de continuer à porter des couvre-visages, « dans les espaces surpeuplés, en particulier parmi les personnes que vous ne connaissez pas personnellement et ne font pas partie de votre ménage ou de vos contacts proches ».

Elle a ajouté : « Je les conseillerais aussi sur les transports en commun. Parce que c’est souvent l’espace privé où vous n’avez aucune idée de qui vous êtes en contact. Ils empêchent l’infection que vous pourriez avoir sans le savoir de se propager à d’autres ».