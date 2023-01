COVID : Comment la décision de l’OMS sur l’urgence aura-t-elle un impact sur le Canada

Le Comité d’urgence de l’Organisation mondiale de la santé décidera le 27 janvier si la pandémie de COVID-19 est toujours une urgence mondiale, et cette décision pourrait avoir une incidence sur la façon dont les gouvernements, dont le Canada, procèdent pour lutter contre le virus.

Le titre de déclaration d’urgence, connu sous le nom d’urgence de santé publique de portée internationale, est le niveau d’alerte le plus élevé pour l’agence des Nations Unies et la publication de la déclaration permet d’accélérer la recherche, le financement et les mesures de santé publique internationales pour contenir la maladie.

Lors d’une conférence de presse vendredi, les responsables fédéraux de la santé publique ont déclaré aux journalistes que le Canada continuerait de surveiller les sous-variantes du COVID-19 et ont exhorté les gens à obtenir des doses de rappel. Alors que la nouvelle sous-variante d’Omicron, le Kraken, se répand dans tout le pays, les responsables ont déclaré que la pandémie n’était pas terminée.

Le comité de l’OMS est composé d’experts indépendants qui évalueront l’évolution virale du COVID-19 et la pression qu’il exerce sur les services de santé à travers le monde.

Vendredi, l’administrateur en chef de la santé publique du Canada, le Dr Theresa Tam, a déclaré que la décision de l’ONU était une “délibération importante”.

“Quelle que soit la décision prise par le directeur général de l’OMS, je pense que nous devons simplement continuer avec ce que nous faisons maintenant”, a-t-elle déclaré.

La plus récente sous-variante d’Omicron XBB.1.5, surnommée « Kraken », est la variante dominante aux États-Unis et a commencé à se répandre à travers le Canada. C’est la variante la plus transmissible à ce jour, avertissent les experts, mais elle n’est pas liée à une sévérité croissante.

“Au cours de l’année à venir, nous devons continuer à surveiller l’évolution du virus, la variante Omicron, car il se propage encore un peu partout dans le monde, il va subir des mutations”, a déclaré Tam lors de la conférence de presse.

L’équité du vaccin COVID-19 dans le monde continue d’être soulignée par les responsables pour empêcher l’émergence de nouvelles variantes. Des endroits comme les pays du Sud n’ont pas accès aux vaccins tandis que les pays occidentaux proposent plusieurs rappels.

“Il reste encore beaucoup à faire pour remédier aux inégalités mondiales en matière de vaccins et empêcher l’émergence de la prochaine variante dévastatrice”, lit-on dans un rapport publié en octobre 2022 dans l’International Journal of Infection Diseases.

Périodiquement au cours des trois années qui ont suivi la déclaration, l’ONU s’est réunie pour réaffirmer le titre d’urgence mondiale de COVID-19. Il a été réaffirmé pour la dernière fois en juillet 2022.

L’administrateur en chef adjoint de la santé publique du Canada, le Dr Howard Njoo, a mis en garde les gens pensant que la pandémie est terminée.

“Nous n’avons pas atteint la fin de la pandémie”, a déclaré Njoo en français lors de la conférence de presse de vendredi. “Je pense que nous avons dépassé la phase aiguë de la pandémie, mais bien sûr, le virus continue de circuler au Canada et dans le monde.”

Les hôpitaux canadiens ont été sous pression au cours des derniers mois, alors que l’épuisement professionnel des infirmières, la COVID-19, la grippe et le VRS ont de graves répercussions sur le nombre de patients acceptés et les temps d’attente aux urgences.

Njoo a souligné la poursuite de la surveillance du COVID-19 pour de nouvelles variantes et la recherche sur les symptômes à long terme du virus.

« Nous continuons à énoncer les mêmes messages : faites-vous vacciner, gardez vos vaccinations à jour et nous verrons ce qui se passera », a déclaré Njoo. “Le traitement et la recherche sont toujours très importants contre le COVID, peut-être que les vaccins devront également être modifiés… Nous ne devons pas baisser la garde.”