COVID : comment atténuer vos risques pendant les voyages d’été

Au début de 2022, alors que la fatigue pandémique se répandait et que la majorité des Canadiens avaient reçu au moins deux doses de vaccin, beaucoup espéraient que cet été pourrait enfin être un retour à la normale.

La majorité des restrictions de santé publique ont été levées à travers le Canada au printemps et au début de l’été, y compris des mesures telles que l’obligation de porter un masque dans les espaces intérieurs publics et d’être vacciné pour voler à l’intérieur du pays.

Cependant, en juin et juillet, de nouvelles sous-variantes d’Omicron ont déclenché une nouvelle vague de cas de COVID-19. Alors est-il vraiment sûr de voyager en ce moment ?

Les experts disent qu’il ne sert à rien de reporter les voyages indéfiniment dans l’espoir que le COVID-19 soit éradiqué.

“COVID ne disparaîtra pas de sitôt”, a déclaré la Dre Angela Cheung, scientifique principale au University Health Network de Toronto, à CTVNews.ca lors d’un entretien téléphonique.

Cependant, elle a souligné qu’apprendre à vivre avec COVID-19 ne signifie pas abandonner les efforts d’atténuation et lui permettre de se propager de manière effrénée – cela signifie faire de la sécurité COVID une partie régulière de votre emploi du temps, y compris lorsque vous planifiez un voyage.

MASQUES FACIAUX

Selon les experts, la première chose que les voyageurs peuvent faire pour réduire leurs risques rapidement et simplement est de se masquer dans les espaces intérieurs pendant leurs voyages et partout où ils en ressentent le besoin.

Cheung l’a comparé à apporter un parapluie en cas de pluie.

“Avez-vous besoin d’un mandat pour vous dire que vous devez porter un parapluie?” dit Cheung.

« Si vous êtes prêt à vous mouiller, vous pouvez ne pas porter de parapluie. Si vous êtes prêt à tomber malade avec COVID, bien sûr, ne masquez pas.

Le Dr Kieran Quinn, clinicien-chercheur au Sinai Health System de Toronto et professeur adjoint à l’Université de Toronto, a déclaré à CTVNews.ca lors d’une entrevue téléphonique qu’« un masque vaut mieux que pas de masque, mais il existe certains types de masques, comme Des N95 et des KN95 qui offrent une meilleure protection. Il a recommandé de sécuriser certains d’entre eux avant un voyage si c’est faisable.

“Les gens devraient porter des masques dans les espaces intérieurs où il y a beaucoup d’autres personnes autour ou dans des endroits où il pourrait y avoir des personnes à haut risque immunodéprimées ou plus âgées”, a-t-il déclaré. «Nous continuons de recommander fortement aux gens de porter des masques. Et j’espère que les gens continueront à le faire, car il a été démontré que cela se protège et protège les autres contre l’infection.

Cheung a répété qu’elle porterait personnellement un N95 dans un avion, mais a déclaré que son principal conseil était de “porter un masque que vous porteriez” et dans lequel vous êtes à l’aise.

Si vous souhaitez porter un masque de meilleure qualité afin d’être plus en sécurité dans des espaces clos tels qu’un avion, et que vous ne portez généralement pas de N95 dans votre vie quotidienne, Cheung a recommandé de pratiquer le port d’un pendant au moins la durée que vous seriez dans l’avion, pour voir si c’est trop inconfortable et que tu le touches tout le temps, ou si tu peux le supporter.

ÊTRE À JOUR SUR LES VACCINS

Les vaccins réduisent le risque de maladie grave et offrent une certaine protection contre la transmission, même contre ces variantes plus transmissibles, et toute personne souhaitant voyager devrait être vaccinée, selon les experts.

L’expert en maladies infectieuses, le Dr Brian Conway, a déclaré à CTVNews.ca lors d’un entretien téléphonique la semaine dernière que toute personne éligible pour un quatrième vaccin devrait tenter d’en obtenir un avant de se lancer dans un grand voyage.

“Si vous n’avez pas eu trois injections, ne voyagez pas”, a-t-il dit.

De l’avis de Quinn, une quatrième dose n’est peut-être pas nécessaire tout de suite, mais « il est certain que les trois doses se sont avérées très efficaces pour réduire la transmission et les maladies graves. Et nos taux de troisièmes doses en Ontario et au Canada, nous avons encore de la place pour l’amélioration.

PRIORISER DES ÉVÉNEMENTS ET DES LIEUX PLUS SÛRS

À ce stade de la pandémie, les conseils contradictoires des gouvernements et des experts signifient que de nombreux Canadiens tentent de déterminer ce que la sécurité signifie pour eux.

« La sécurité est un choix personnel, n’est-ce pas ? Et cela dépend du confort des gens face au risque et tout le monde a des seuils de risque différents, de la même manière que pour investir ou traverser la rue », a déclaré Quinn.

Dans cette optique, les experts proposent ces réflexions à prendre en compte si vous cherchez à minimiser vos risques en voyageant.



Avant de confirmer un voyage :

Selon les experts, rester plus près de chez soi plutôt que de faire le tour du monde pourrait être un concept plus sûr. Un road trip, dans lequel vous savez qui sera en contact étroit avec vous dans le véhicule, peut être plus sûr que d’autres modes de déplacement.

“Certes, je me sentirais plus à l’aise dans l’enceinte de ma voiture avec ma famille que dans un aéroport public avec toute une foule d’autres personnes, en particulier si ces personnes ne sont pas masquées”, a déclaré Quinn.

Si vous voyagez à l’étranger, vous pourriez faire des recherches au préalable sur les taux de vaccination de différents pays, a suggéré Conway, ajoutant qu’il s’agit autant d’une mesure de protection pour les autres pays que pour les voyageurs, qui ne devraient pas risquer d’apporter le COVID-19 dans un pays. qui a été privé de l’accès aux vaccins.



Pendant le voyage :

Essayer de trouver plus de choses à faire à l’extérieur qu’à l’intérieur pourrait aider, disent les experts.

“De toute évidence, faire une randonnée dans la nature où il n’y a pas beaucoup de monde, c’est plus sûr que d’aller à un match de hockey ou à un concert”, a déclaré Cheung. “Donc, ce que vous faites pendant vos vacances peut également déterminer votre risque.”

Elle a ajouté qu’avec ces nouvelles variantes COVID, l’extérieur n’est pas toujours garanti un emplacement sûr.

“Les gens peuvent également l’obtenir à l’extérieur, en particulier en cas de contact assez étroit à l’extérieur”, a-t-elle déclaré.

“Personnellement, je dirais que j’opterais pour des voyages comme des randonnées et des activités de plein air et en quelque sorte minimiser autant que possible les espaces publics intérieurs pour la protection et la sécurité de ma propre famille”, a déclaré Qunn.

Alors que les espaces intérieurs bondés sont le grand danger, les événements en plein air où les gens sont côte à côte pendant de nombreuses heures peuvent toujours être dangereux, selon les experts.

“Si vous voyagez, évitez les zones que vous savez déjà susceptibles de transmettre le COVID”, a déclaré Conway. « Espaces intérieurs bondés pendant une longue période. Donc autant que possible, c’est l’été, si tu vas à l’étranger, mange en terrasse.

“Si je devais voyager, je n’irais pas voir un événement de stade couvert […] avec 30 000 de vos amis les plus proches, qui se crient dessus. “

Chaque fois qu’il est possible de connaître les niveaux de ventilation d’un bâtiment ou d’un événement, ces informations peuvent vous aider à décider si une visite est une bonne idée ou non.

“En Asie, il y a des cinémas où ils affichent la qualité de la ventilation”, a déclaré Cheung. “Nous devrions vraiment faire cela partout, dans les lieux intérieurs, les centres commerciaux, les magasins, les restaurants et des choses comme ça.”

“Si vous avez un bon débit d’air et un bon dégagement et que vous avez des filtres HEPA et d’autres choses, alors votre risque est plus faible.”

Par exemple, un festival en plein air bondé pourrait en fait être plus risqué que de traverser un grand musée bien ventilé et peu fréquenté.

Si vous voyagez avec des personnes immunodéprimées ou âgées, ou si vous voyagez pour rendre visite à une personne à haut risque, tenez-en compte lors de l’évaluation des niveaux de risque acceptables.

AVOIR DES PLANS DE SECOURS

Si vous contractez le COVID-19 en vacances, cela pourrait signifier avoir besoin de prolonger le voyage dans un endroit pour vous isoler, et c’est quelque chose à considérer lors de la planification d’un voyage.

Cheung a ajouté que si vous ne preniez pas le temps de vous reposer, non seulement vous mettriez les autres en danger, mais vous pourriez aggraver votre propre maladie, et devoir être hospitalisé dans un autre pays pourrait coûter très cher si vous ne le faisiez pas. t avoir une couverture d’assurance.

Si le voyage a le potentiel de vous exposer à plus de situations où vous pourriez contracter le COVID-19, demandez-vous si vous avez un endroit où rester et récupérer si le pire des cas se réalise.

SAVOIR QUAND RESTER À LA MAISON

En fin de compte, ne voyagez pas lorsque vous êtes malade, disent les experts.

«Bien que vous puissiez avoir réservé ces vacances, et que la dernière chose que vous vouliez faire est de les annuler ou de les retarder, si vous avez des symptômes évocateurs de COVID, alors vous devez rester à la maison et ne pas sortir en public, car cela met les autres en danger “, a déclaré Quinn.

“Si vous présentez des symptômes de quelque nature que ce soit, vous ne devriez pas voyager”, a déclaré Conway. “Je pense que si vous êtes malade, vous restez à la maison.”

Il a ajouté que les résultats des tests rapides ne devraient pas être utilisés comme justification pour voyager en cas de maladie, par exemple, si un test rapide est négatif mais que vous avez une nouvelle toux persistante. Les tests rapides sont moins sensibles que les tests PCR et sont plus susceptibles de vous donner un faux négatif au début d’une maladie aiguë qu’un PCR.

Après deux années difficiles d’isolement et de restrictions pandémiques, Cheung a déclaré qu’il était logique que les gens veuillent voyager.

“Je peux tout à fait comprendre que les gens ont besoin de vacances”, a-t-elle déclaré. “Et donc, il s’agit d’équilibrer le côté positif des vacances et des voyages par rapport aux risques.”