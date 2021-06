Covid: Chris Whitty prévient que la vague actuelle pourrait être «significative» et s’attend à une poussée hivernale

Le médecin-chef de l’Angleterre, Chris Whitty, a averti qu’il s’attendait à une « nouvelle poussée hivernale » de Covid, mais a suggéré que l’échelle était encore « incertaine ».

Dans un discours liminaire, le professeur Whitty a souligné que les mois d’automne et d’hiver favorisaient les maladies respiratoires, ajoutant : « Je pense qu’il y aura d’autres problèmes au cours de l’hiver ».

Mais il a déclaré qu’il serait « surprenant » si c’était à l’échelle de l’hiver qui vient de s’écouler, ce qui a entraîné le troisième verrouillage national de l’Angleterre, déclarant jeudi à la conférence de la Confédération du NHS que « c’était le pire dont nous puissions nous souvenir ».

Concernant la situation actuelle, il a déclaré qu’il s’agissait « d’une troisième vague et peut-être d’une vague importante » – quelques jours seulement après que Boris Johnson a retardé l’assouplissement de toutes les restrictions de Covid au milieu de la hausse des infections liées à la variante Delta détectée pour la première fois en Inde.

Louant les efforts du NHS, cependant, le professeur Whitty a déclaré que le déploiement de la vaccination augmentait la protection des individus, en particulier après un deuxième vaccin, en réduisant les infections symptomatiques, la transmission du virus et les hospitalisations.

conseillé Météo au Royaume-Uni : les dernières prévisions du Met Office Covid-19 sera «avec nous pour toujours», avertissent Whitty et Vallance Le gouvernement «n’exclura rien» au milieu des informations faisant état d’un retard de deux semaines à la levée du verrouillage du 21 juin

« La vision immédiate de l’avenir est partout dans les journaux », a-t-il déclaré. « Je pense qu’il existe une gamme de scénarios possibles, mais nous sommes définitivement dans une situation où il y a une nouvelle poussée et je pense que la hauteur de cette poussée est encore incertaine », a-t-il déclaré. « Nous devrons voir comment cela se passe au cours des prochaines semaines.

« Mais cela se traduira certainement par de nouvelles hospitalisations et, malheureusement, se traduira certainement par de nouveaux décès. »

À moyen terme, il a ajouté : « Je m’attends à ce que nous obtenions une nouvelle poussée hivernale – une poussée de fin d’automne-hiver.

« Et c’est parce qu’on sait que l’hiver/automne favorise les virus respiratoires et donc il serait très surprenant que ce virus particulièrement hautement transmissible ne soit pas aussi favorisé. Nous aurons donc la vague actuelle – une vague de sortie – alors je pense que la plupart des gens pensent qu’il y aura d’autres problèmes au cours de l’hiver.

« Je pense que leur taille est incertaine – cela dépend en partie de l’obtention de variantes qui peuvent mieux échapper aux vaccins et dépend de la façon dont la vague actuelle traverse le Royaume-Uni. »

Il a déclaré plus tard: «En ce qui concerne l’hiver prochain, l’autre chose que nous devons garder à l’esprit est que nous avons eu un hiver grippal minimal l’hiver dernier… nous les récupérerons tous cet hiver à moins que la situation de Covid ne soit si mauvaise que tout le monde commence à recommencer à minimiser essentiellement leurs contacts sociaux.

« Soit nous aurons une poussée de Covid très importante, les gens minimiseront leurs contacts, et nous aurons moins de virus respiratoires, soit nous ramènerons des personnes à une vie plus normale, il y aura du Covid mais en plus de cela nous reviendrons à avoir une poussée de grippe… et ainsi de suite.

« Je pense donc que nous devons être conscients et nous préparer au fait que l’hiver à venir pourrait bien être assez difficile, pas probablement à l’échelle du dernier, il serait très surprenant que ce soit à l’échelle de l’hiver dernier, ce qui était vraiment le pire dont je pense que chacun d’entre nous puisse se souvenir. Mais toujours assez important et nous, en tant que NHS, devons nous y préparer. »

Au cours des deux à trois prochaines années, le professeur Whitty a suggéré qu’une nouvelle variante pourrait signifier qu’il devra recevoir des vaccins de rappel, en déclarant: «Nous devons simplement être conscients que Covid ne nous a pas jeté sa dernière surprise et qu’il y en aura plusieurs autres au cours des prochains période ».