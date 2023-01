Covid Chine : Après trois ans d’isolement, la Chine ouvre ses portes

Hong Kong

Des milliers de voyageurs ont traversé dimanche les frontières de la Chine continentale pour de joyeuses retrouvailles et des voyages tant attendus alors que les autorités assouplissaient les restrictions qui avaient à la fois séparé les familles et isolé le pays le plus peuplé du monde pendant près de trois ans.

Dans les aéroports internationaux des grandes villes chinoises, les familles attendaient les rapatriés aux portes de sortie pour la première fois depuis les premiers jours de la pandémie – un changement radical par rapport aux protocoles Covid de longue date qui ont vu toutes les arrivées traitées par des travailleurs vêtus de matières dangereuses et emmenées à l’hôtel obligatoire quarantaine pendant des jours ou des semaines.

Une résidente de Pékin surnommée Yu a amené son jeune fils à l’aéroport international de la capitale de Pékin pour attendre l’arrivée de son mari rentrant chez lui après son travail en Espagne pour la première fois en près d’un an.

« (Auparavant) nous n’aurions pas pu venir le chercher ici aujourd’hui, car il aurait dû être mis en quarantaine avant de rentrer chez lui. Nous sommes ravis de pouvoir le voir aujourd’hui », a déclaré Yu, quelques instants avant que son mari ne sorte des arrivées pour prendre leur fils dans ses bras.

À Hong Kong, où la plupart des points de contrôle frontaliers avec la Chine continentale avaient été fermés depuis les premiers jours de la pandémie, les habitants ont attendu pour accueillir leurs proches à la gare de Lok Ma Chau, précédemment fermée, car le continent a également assoupli ses contrôles aux frontières avec la ville.

“J’ai attendu ça si longtemps”, a déclaré la jeune mariée Felicia Feng à Hong Kong, qui n’avait pas vu son mari depuis leur mariage sur le continent quelques mois plus tôt.

“C’est la première fois qu’il se rend à Hong Kong… J’ai une liste complète de plats et des endroits où nous voulons aller”, a-t-elle déclaré, ajoutant que même si sa ville natale en Chine continentale n’est pas loin de Hong Kong, elle avait également été limitée dans la fréquence à laquelle elle pouvait retourner voir sa famille pendant la pandémie.

“Cela crée beaucoup de difficultés dans ma vie, mais maintenant, il semble que tout commence à s’améliorer”, a-t-elle déclaré.

Le gouvernement de Hong Kong a déclaré jusqu’à 60 000 personnes par jour seraient autorisés à franchir la frontière entre la ville et la Chine continentale dans les deux sens, et dimanche, des dizaines de milliers de personnes ont fait exactement cela, a-t-il ajouté.

L’assouplissement des contrôles frontaliers stricts de la Chine, à la fois avec Hong Kong et à l’étranger, marque une étape décisive pour le pays alors qu’il dénoue rapidement des années de restrictions draconiennes de Covid-19.

Pendant près de trois ans, des contrôles frontaliers stricts ont isolé la Chine du reste du monde et imposé un lourd fardeau aux familles et aux entreprises ayant des liens sur le continent, à Hong Kong, à Macao et à l’étranger.

Alors que d’autres pays ont levé les restrictions de voyage de Covid au cours de l’année écoulée, l’entrée en Chine est restée une épreuve rigoureuse et coûteuse pour les citoyens chinois d’outre-mer espérant rentrer chez eux et les autres voyageurs éligibles pour entrer dans le pays, nécessitant une quarantaine, plusieurs tests Covid et une ruée vers les sièges sur des places limitées. vols.

Pékin a annoncé à la fin du mois dernier qu’il supprimerait l’exigence de quarantaine pour les arrivées à l’étranger et assouplirait les restrictions qui limitaient la capacité des vols internationaux à partir du 8 janvier, tandis que les autorités ont confirmé Jeudi envisage de rouvrir la frontière avec Hong Kong au le même jour.

Pour les voyages internationaux en Chine, Pékin n’a pas encore donné son feu vert aux touristes étrangers, et les voyageurs entrants devront montrer un résultat de test Covid négatif obtenu dans les 48 heures suivant le départ.

Mais le changement de politique rationalise à la fois le processus d’entrée des voyageurs éligibles et verra également les autorités commencer à traiter les demandes de passeport des citoyens chinois pour le tourisme en dehors de la Chine, qui avaient été limitées pour décourager les voyages d’agrément.

Le changement de règle, annoncé à la fin du mois dernier, a suscité un élan d’intérêt en Chine, avec des réservations pour des voyages à l’étranger pendant les prochaines vacances du Nouvel An lunaire, qui commencent le 21 janvier de cette année, en hausse de 540 % par rapport à il y a un an, selon données de la plateforme de voyage chinoise Trip.com Group.

“Beaucoup de gens sont très intéressés à emmener leur famille pour de belles vacances après trois ans de verrouillage”, a déclaré lundi à CNN Jane Sun, PDG de Trip.com Group, soulignant la semaine de vacances à venir en tant qu’autre chauffeur.

Pendant ce temps, l’industrie du voyage en Chine se préparait pour le rebond attendu des voyages, a déclaré Sun.

“Nous prévoyons que pour le premier ou les deux premiers trimestres (de 2023), il faudra un certain temps aux compagnies aériennes et aux hôtels pour réembaucher leur personnel et développer l’infrastructure. Au cours du second semestre de cette année, j’espère que l’infrastructure sera de retour à la normale », a-t-elle déclaré.

Cependant, certains voyageurs devront passer un test Covid avant de quitter la Chine pour se conformer aux règles établies par d’autres pays. Un certain nombre de pays ont mis en place des exigences de test Covid pour les voyageurs en provenance de Chine, citant un manque de données sur les souches circulant au milieu de l’épidémie de Covid-19 en cours dans le pays.

Dimanche, un autre habitant de Pékin surnommé He a exprimé son soulagement face à la facilité du voyage alors qu’il se préparait à emmener sa famille à Macao pour des vacances avant le Nouvel An lunaire.

Par rapport à l’été dernier, lorsqu’il a également quitté la Chine, trouver des billets et préparer des documents de voyage était beaucoup plus simple, a-t-il déclaré.

“Maintenant, c’est plus rapide. Vous pouvez simplement acheter un billet, renouveler (votre permis de voyage) et partir… et ensuite vous pouvez commencer votre propre vie le jour même de votre atterrissage », a-t-il déclaré.

Mais d’autres, comme Anthony Chan, résident de Hong Kong, qui s’est rendu sur le continent pour assister au mariage d’un cousin, ont déploré le temps perdu lorsqu’il s’agissait de voir des êtres chers et de pouvoir vivre la vie comme d’habitude.

Le jeune de 18 ans a déclaré qu’il n’avait pas pu voir sa famille élargie de l’autre côté de la frontière depuis environ trois ans au milieu d’autres restrictions à la vie quotidienne en raison des contrôles de la pandémie.

“La politique (continue) de nuire à notre vie depuis quelques années… ce n’est pas (que) nous ayons peur de ce Covid. C’est que nous avons peur de cette politique », a-t-il dit.