COVID : Ce que nous savons de la sous-variante XBB.1.5 d’Omicron

L’Agence de la santé publique du Canada affirme avoir détecté 21 cas de la sous-variante XBB.1.5 Omicron au 4 janvier.

Mais il est encore «trop tôt» pour dire si la variante se propage au Canada au-delà de cas sporadiques, a-t-il déclaré dans un courriel à CTVNews.ca.

«Les scientifiques de l’ASPC continuent de surveiller les cas au Canada et de suivre les développements à l’échelle internationale», a-t-il déclaré.

La mise à jour sur l’impact de XBB.1.5 intervient alors que la variante continue de se propager aux États-Unis et a suscité l’inquiétude des experts de la santé, qui avertissent que cette variante pourrait avoir une résistance aux anticorps plus élevée que les souches précédentes.

Début décembre, la sous-variante XBB.1.5 d’Omicron ne représentait que 1,3 % de tous les cas de COVID-19 aux États-Unis. À la fin du même mois, XBB.1.5 était responsable de 40 % des cas aux États-Unis, selon les données des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis.

Le pourcentage de cas attribués à XBB.1.5 a doublé en l’espace d’une semaine fin décembre, passant de 21,7% à 40,5%, selon le CDC.

L’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) a également déclaré mardi à CTVNews.ca dans un courriel qu’elle continuait de surveiller et d’identifier les variantes du COVID-19 au Canada, y compris les sous-lignées de la variante Omicron, mais que nous ne constatons pas de tendance similaire. aux États-Unis pour le moment.

QU’EST-CE QUE XBB.1.5 ET QUAND EST-IL APPARUIT POUR LA PREMIÈRE FOIS ?

XBB.1.5 est le dernier d’une longue série de descendants de la variante Omicron du SARS-CoV-2, le virus qui cause le COVID-19.

Au fur et à mesure que le virus évolue, il développe de nouvelles mutations qui modifient subtilement sa structure et son plan d’attaque – les variantes et sous-variantes qui s’accrochent sont celles qui ont développé des mutations qui leur permettent de mieux infecter nos cellules ou d’échapper aux anticorps. Depuis l’émergence d’Omicron, ses ramifications ont dominé les infections au COVID-19 dans le monde entier.

On ne sait pas encore où XBB.1.5 est apparu pour la première fois, mais les scientifiques ont commencé à mettre en garde contre une nouvelle lignée Omicron à l’automne.

Dans une déclaration du 27 octobre, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a expliqué que XBB et ses sous-lignées étaient en fait un recombinant des sous-variantes Omicron BA.2.10.1 et BA.2.75. Cela signifie que les deux variantes ont échangé du matériel génétique pour créer une nouvelle version qui porte des aspects des deux, ce qui peut se produire lorsque deux variantes différentes co-infectent la même cellule.

Au 17 octobre, l’OMS a déclaré que le XBB avait été signalé dans 26 pays. Alors que XBB et XBB.1 auraient été identifiés pour la première fois en Inde avant de se répandre dans des régions d’Asie telles que Singapour, XBB.1.5 a été détecté pour la première fois aux États-Unis à New York et dans le Connecticut fin octobre, selon la Global Initiative on Sharing. Avian Influenza Data, une organisation internationale qui vise à suivre et à séquencer les variantes.

Selon les données du CDC, XBB.1.5 a commencé à se répandre rapidement aux États-Unis en décembre. Dans le nord-est, la variante a pris le relais : XBB.1.5 représente 72 % de tous les cas dans l’État de New York et le New Jersey, et 75 % en Nouvelle-Angleterre, selon le CDC.

QUE SAVONS-NOUS À CE SUJET?

On ne sait pas encore grand-chose sur XBB.1.5 en particulier, mais les premières recherches ont suggéré que XBB et ses sous-lignées sont nettement meilleurs pour échapper aux anticorps générés par les vaccins ou une infection antérieure.

“Les preuves préliminaires disponibles en laboratoire suggèrent que XBB est la variante du SRAS-CoV-2 la plus évasive en anticorps identifiée à ce jour”, a déclaré l’OMS dans sa mise à jour épidémiologique du 19 octobre.

Une étude publiée dans la revue à comité de lecture Cell à la mi-décembre a révélé que les sous-variantes BQ et XBB Omicron étaient bien meilleures pour échapper aux anticorps. Alors que ces sous-variantes portaient le même trait qui permettait à Omicron de mieux se fixer aux récepteurs cellulaires pour infecter les cellules humaines, les anticorps monoclonaux capables de neutraliser la variante originale d’Omicron n’étaient en grande partie pas capables d’arrêter ces nouvelles variantes, selon l’étude.

Les résultats d’une autre petite étude publiée le 21 décembre dans le New England Journal of Medicine à comité de lecture suggèrent que les injections de rappel d’ARNm pourraient être beaucoup moins efficaces pour neutraliser XBB et BQ.1.1. Dans un test portant sur les échantillons de sérum des participants ayant reçu une injection de rappel bivalente, le niveau de neutralisation était de 12 à 26 fois plus faible dans XBB et BQ.1.1 par rapport à la souche originale de 2020, et «l’activité neutralisante était la plus faible contre la sous-variante XBB ”. Cependant, les auteurs ont averti que leur étude était limitée par un très petit échantillon d’environ 35 participants.

EST-CE PLUS DANGEREUX ?

Si XBB.1.5 est plus transmissible et peut échapper aux anticorps plus facilement que d’autres variantes, il pourrait être plus dangereux en termes de nombre d’infections, car un virus qui infecte plus de personnes a plus de chances d’infliger des dommages ou même la mort.

L’OMS a noté dans sa déclaration d’octobre que les données ne suggéraient pas que XBB et ses sous-lignées causaient une maladie plus grave.

Cependant, il a ajouté que le risque de réinfection semble être plus élevé avec XBB qu’avec d’autres variantes d’Omicron en circulation.

QUEL EST LE STATUT AU CANADA?

Le XBB et ses sous-lignées ont été détectés au Canada, mais les chiffres sont actuellement faibles. Selon une évaluation des risques réalisée par Santé publique Ontario début novembre, il y a eu six cas de XBB et cinq cas de XBB.1 en Ontario entre le 25 septembre et le 22 octobre.

Quelques cas de la nouvelle sous-variante ont également été trouvés en Colombie-Britannique, selon les données provinciales de décembre.

“XBB.1.5 est actuellement considéré comme n’étant détecté que sporadiquement”, a déclaré l’ASPC à CTVNews.ca dans un courriel mercredi. “Au fur et à mesure que les données arrivent, les taux de croissance peuvent être estimés avec plus de précision.”

Selon les données les plus récentes de l’ASPC, BA.5 et ses sous-lignées étaient toujours la souche la plus dominante au Canada à la mi-décembre, représentant 92,5 % des échantillons analysés à ce moment-là.

Une ventilation détaillée des variantes détectées au Canada chaque semaine grâce au séquençage du génome répertorie XBB.1.5 comme représentant environ 0,6 % des échantillons analysés au cours de la semaine du 11 décembre.

Au cours de la même semaine, la sous-variante BQ.1.1, qui est comptée sous l’égide de BA.5 par l’ASPC, représentait 30,7 % des échantillons séquencés.