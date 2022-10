COVID : Ce que la science a appris sur la perte de l’odorat et du goût

Imaginez que vous vous réveilliez un matin après avoir récupéré de COVID-19 pour constater que votre café sent les chaussettes non lavées, vos œufs puent les matières fécales et votre jus d’orange a un goût métallique. Bizarrement, c’est une bonne chose : c’est un signe que votre odorat fonctionne toujours, même s’il est mal câblé dans votre cerveau.

Votre capacité à sentir peut également disparaître complètement, une condition appelée anosmie. Sans avertissement, vous ne pouvez plus inhaler la douce odeur de la peau de votre bébé, les roses offertes par votre partenaire ou la puanteur piquante de vos vêtements de sport.

Le goût et l’odorat sont intimement liés, de sorte que les aliments peuvent être fades ou sans saveur. L’appétit et la joie de vivre peuvent chuter, ce qui, selon des études antérieures, peut entraîner des déficits nutritionnels, un déclin cognitif et une dépression.

Le danger rôde également. Sans odeur, vous ne reconnaîtrez peut-être pas les signes révélateurs d’incendies, de fuites de gaz naturel, de produits chimiques toxiques ou d’aliments et de boissons avariés.

Telle est la réalité d’environ 5% des survivants mondiaux du COVID-19 qui ont maintenant développé des problèmes de goût et d’odorat de longue durée, selon une étude de 2022. Plus de deux ans après le début de la pandémie, les chercheurs ont découvert qu’environ 15 millions de personnes pourraient encore avoir des problèmes de perception des odeurs, tandis que 12 millions pourraient avoir du mal à goûter.

Des groupes de soutien et de défense tels qu’AbScent et Fifth Sense se sont mobilisés pour aider, offrant affirmation et espoir, des conseils sur la formation à l’odorat et même des recettes pour renforcer l’appétit.

La formation olfactive ou olfactive encourage les gens à renifler les huiles essentielles deux fois par jour, a déclaré le Dr Zara Patel, rhinologue, professeur d’oto-rhino-laryngologie et de chirurgie de la tête et du cou à la Stanford University School of Medicine.

“La façon dont je l’explique aux patients est que si vous aviez un accident vasculaire cérébral et que votre bras ne fonctionnait pas, vous iriez en physiothérapie, vous feriez de la rééducation”, a déclaré Patel. “C’est exactement ce qu’est l’entraînement olfactif pour votre odorat.”

Alors que la science en apprend davantage sur la façon dont le COVID-19 attaque et perturbe l’odorat, “je pense que vous allez voir des interventions plus ciblées”, a déclaré le rhinologue Dr Justin Turner, professeur agrégé d’oto-rhino-laryngologie, de chirurgie de la tête et du cou à l’université Vanderbilt. Centre médical de Nashville.

Toute personne aux prises avec une perte d’odorat et de goût “devrait penser positivement et supposer que son odorat reviendra”, a déclaré Turner. “Oui, il y a des gens qui ne s’en remettront pas, donc pour ces gens, nous voulons qu’ils ne l’ignorent pas. Nous voulons qu’ils le prennent au sérieux.”

Les gens ont perdu leur odorat et leur goût depuis des siècles. Virus courants du rhume et de la grippe, polypes nasaux, troubles thyroïdiens, allergies graves, infections des sinus et affections neurologiques telles que La maladie d’Alzheimer, la maladie de Parkinson et la sclérose en plaques peuvent toutes endommager l’odorat et le goût, parfois de façon permanente.

Il en va de même pour les traumatismes crâniens, l’exposition à des produits chimiques nocifs, les traitements contre le cancer, le tabagisme, les maladies des gencives, les antibiotiques et divers médicaments contre l’hypertension, le cholestérol, le reflux et les allergies, selon la Cleveland Clinic.

Le vieillissement est une cause majeure de perte d’odorat car la capacité des neurones olfactifs à se régénérer diminue. Une étude menée en 1984 a révélé que plus de 50 % des personnes âgées de 65 à 80 ans souffraient de « troubles olfactifs majeurs ». Le nombre a grimpé à plus de 75% pour les personnes de plus de 80 ans.

Lorsque le virus qui cause le COVID-19 a envahi nos vies, une maladie qui était relativement rare chez les personnes de moins de 50 ans s’est développée de façon exponentielle, touchant tous les âges.

“COVID-19 a beaucoup plus affecté les jeunes que d’autres formes de perte d’odeur post-virale”, a déclaré chirurgien Dr Eric Holbrook, professeur agrégé d’oto-rhino-laryngologie et de chirurgie de la tête et du cou à la Harvard Medical School. “Vous ne verriez pas beaucoup de perte d’odeur dans la population pédiatrique, par exemple, et maintenant c’est très courant.”

En fait, la perte d’odorat était si répandue au début de la pandémie qu’elle était considérée comme le canari dans la mine de charbon – un signe précoce d’infection au COVID-19 même en l’absence d’autres symptômes.

Ce n’est pas vrai aujourd’hui. Une étude publiée en mai a révélé que 17% des personnes perdaient leur odorat lorsqu’elles étaient infectées par la variante Omicron, qui est devenue la variante prédominante du virus qui cause le COVID-19 fin 2021. (Cela pourrait encore changer si le virus mute.)

En comparaison, les personnes écoeurées par les deux variantes originales, Alpha et Beta, étaient 50 % plus susceptibles de perdre leur odorat ou leur goût. Delta était presque aussi mauvais – 44 % des personnes ont été touchées, selon l’étude.

Les statistiques montrent que la plupart des gens se rétablissent leur sens du goût et de l’odorat. Une analyse d’août de 267 personnes qui ont perdu l’odorat et le goût il y a au moins deux ans a révélé que la majorité avait complètement (38,2 %) ou partiellement (54,3 %) récupéré leur capacité à sentir et à goûter. Cela était particulièrement vrai pour les personnes de moins de 40 ans, selon l’étude.

Mais 7,5 % n’avaient pas retrouvé leur odorat et leur goût deux ans après la disparition de leur infection au COVID-19. Ceux qui étaient les moins susceptibles de récupérer comprenaient les personnes souffrant de congestion nasale existante, plus de femmes que d’hommes et celles qui avaient une plus grande sévérité initiale de perte d’odorat, selon l’étude.

Comment les dommages se produisent

Comment le COVID-19 endommage-t-il le système olfactif ? Au début, les scientifiques pensaient qu’il infectait les neurones du nez responsables de la transmission des odeurs de l’environnement au cerveau. Ces neurones se trouvent dans les bulbes olfactifs tout en haut de chaque narine et envoient des axones, ou câbles, vers des points sensoriels uniques dans le cerveau.

Bientôt, des études ont découvert que le virus ne pénètre pas du tout dans ces neurones. Au lieu de cela, il attaque les cellules sustentaculaires, également appelées cellules de soutien, qui nourrissent et protègent les cellules nerveuses dès la naissance. Contrairement à de nombreuses autres cellules, les neurones du nez subissent une renaissance tous les deux à trois mois.

“L’infection (COVID-19) de ces cellules de soutien a probablement une sorte d’effet à long terme sur la capacité de ces neurones à se régénérer avec le temps”, a déclaré Turner.

“C’est l’une des raisons pour lesquelles nous constatons parfois un effet retardé : les gens peuvent avoir une perte d’odeur qui se rétablit, puis plus tard, ils ont une deuxième vague de perte d’odeur, de parosmie ou d’autres symptômes parce que cette capacité de régénération fonctionne mal”, a-t-il déclaré.

La parosmie est le terme médical désignant les odeurs déformées, qui peuvent souvent être assez dégoûtantes, a déclaré Patel.

“Malheureusement, il existe ces catégories classiques d’odeurs et de goûts vraiment terribles”, a-t-elle déclaré. “Parfois, ce sont des excréments, des ordures ou de vieilles chaussettes sales. Il peut y avoir une sorte d’odeur et de goût chimique maladif et sucré. Oh, et la chair en décomposition est une autre catégorie courante.”

Pour de nombreuses personnes, la parosmie a tendance à se produire ou à se reproduire au bout de trois mois, à peu près au moment où les neurones olfactifs se régénéreraient naturellement, ont déclaré des experts à CNN.

“Si la reconnexion manque sa cible et frappe un endroit différent du cerveau réservé à une odeur différente, votre perception de l’odorat va être totalement foutue”, a déclaré Holbrook.

“Vous devez compter sur la capacité de ces axones à se rétracter, puis à trouver leur chemin vers le bon endroit”, a-t-il ajouté. “Ou s’ils ne sont pas corrects, attendez que ces neurones meurent et que de nouveaux reviennent et trouvent le bon endroit.”

La science continue de découvrir comment le virus attaque. Une étude de février a révélé qu’il pouvait également endommager les récepteurs olfactifs situés à la surface des cellules nerveuses du nez. Ces récepteurs lient les odeurs et déclenchent les impulsions nerveuses qui transmettent l’information au cerveau.

Il peut également y avoir une composante génétique. Une étude de janvier a découvert une mutation dans deux gènes qui se chevauchent, UGT2A1 et UGT2A2, qui jouent un rôle dans la métabolisation des odeurs. Les personnes atteintes de cette mutation peuvent être plus susceptibles de perdre leur odorat, mais d’autres études sont nécessaires pour déterminer le virus. association aux gènes – le cas échéant.

Les personnes âgées et atteintes de maladies chroniques qui affectent le système nerveux, comme le diabète, sont souvent plus sensibles aux dommages olfactifs, a déclaré Patel.

“Ce sont les très petits vaisseaux du corps, y compris le nez, qui sont affectés par le diabète, perturbant le flux de sang, de nutriments et d’oxygène vers ces nerfs olfactifs”, a-t-elle déclaré. “Les personnes souffrant d’inflammation chronique des sinus ou d’allergies dans le nez – tout ce qui rend plus difficile le rebond de notre système sera probablement également plus à risque.”