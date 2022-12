Covid Care est entré dans une nouvelle phase de crise pour les non-assurés

Une fois que l’approvisionnement en traitements du gouvernement sera épuisé, les prestataires de soins de santé devront les acheter eux-mêmes, les assureurs couvrant les coûts pour les Américains comme ils le font pour les autres traitements. Les personnes sans couverture paieront dans la plupart des cas les médicaments de leur poche. Il en va de même pour les tests de coronavirus.

Et avec les prix des vaccins contre le coronavirus qui devraient augmenter sur le marché commercial, les vaccins pourraient éventuellement devenir moins accessibles aux personnes sans assurance. Le gouvernement fédéral a acheté une grande quantité de doses de rappel mises à jour, mais une autre série de vaccins devrait être nécessaire l’année prochaine.

L’administration Biden a proposé un nouveau programme appelé Vaccins pour adultes qui s’inspire d’un programme fédéral qui fournit gratuitement des vaccins aux enfants. S’il était financé par le Congrès, le programme fournirait des injections de coronavirus et d’autres vaccins tout en remboursant les fournisseurs pour les frais d’administration.

Le gouvernement a également discuté avec les fabricants de vaccins et de traitements du financement de leurs propres programmes pour les personnes non assurées, a déclaré Dawn O’Connell, secrétaire adjointe pour la préparation et la réponse au ministère de la Santé et des Services sociaux, lors d’un événement organisé par la famille Kaiser. Fondation cet automne.

“Nous essayons de tirer quelques leviers à la fois”, a-t-elle déclaré.

Dans 15 États, une disposition fédérale temporaire permet d’utiliser les fonds de Medicaid pour couvrir les frais, les traitements et les tests liés aux vaccins pour les personnes non assurées. Mais ce programme expirera lorsque le gouvernement fédéral lèvera sa déclaration d’urgence de santé publique pour la pandémie, une décision qu’il pourrait prendre dès l’année prochaine.

L’administration Biden a également expérimenté un programme plus petit qui pourrait offrir un modèle pour les futures méthodes de distribution. En septembre, quelques semaines après la mise sur le marché d’un traitement par anticorps monoclonal d’Eli Lilly, l’administration a annoncé qu’elle mettrait 60 000 doses à la disposition des prestataires de soins de santé. Chaque fois qu’un fournisseur utilisait une dose achetée dans le commerce pour un patient non assuré, le gouvernement fédéral proposait de remplacer cette dose. (La Food and Drug Administration a déclaré la semaine dernière que le médicament, qui ne devrait pas fonctionner contre les nouvelles variantes de coronavirus, n’était plus autorisé pour une utilisation d’urgence.)

Il y avait des signes avant-coureurs avant même que le fonds fédéral non assuré n’ait expiré des tracas à venir. Anthony Lund, un conseiller professionnel en assurance maladie qui travaillait auparavant dans un centre de test de la Mayo Clinic dans le Minnesota, a un jour offert des assurances aux patients non assurés qu’il avait programmés pour des tests de coronavirus : le gouvernement fédéral prendrait en charge le coût.