Covid: Boris Johnson rejette l’appel des conservateurs au vote fin janvier sur l’assouplissement du verrouillage

Les députés d’arrière-ban conservateurs sont mécontents d’une législation donnant au gouvernement le pouvoir de maintenir les contrôles jusqu’au 31 mars, malgré la suggestion précédente du premier ministre selon laquelle ils ne seraient nécessaires que jusqu’à la mi-février.

Un membre éminent du Covid Research Group de députés conservateurs sceptiques en matière de verrouillage, Steve Baker, a appelé le Premier ministre à «un plan clair pour restaurer nos libertés intégralement et rapidement» afin d’éviter une réaction des électeurs.

Ecrire dans Le critique magazine, M. Baker a déclaré aux conservateurs de ne pas se laisser «tromper par les sondages d’opinion publique soutenant les verrouillages radicaux avec des niveaux d’intervention des entreprises et de financement public quasi soviétiques», mettant en garde: «Quand le prix sera payé pour ce que nous faisons maintenant, ils ne soyez avec nous ni dans les bureaux de vote ni dans les urnes. »

Et le président du CRG, Mark Harper, a appelé à un «assouplissement substantiel» des restrictions dès que les quatre groupes prioritaires auront été vaccinés.

Mais toute rébellion lorsque le projet de loi sera voté à la Chambre des communes plus tard dans la journée sera probablement étouffée, car les députés sont tombés derrière le Premier ministre en réponse à des chiffres effrayants montrant que plus d’un million de Britanniques sont désormais infectés par le coronavirus à propagation rapide.

Contrairement aux vifs hurlements de protestation observés lors du deuxième lock-out en novembre, la plupart des critiques conservateurs aux Communes ont exprimé des inquiétudes non pas quant à l’imposition de restrictions mais à leur durée.

Lorsque l’ancien ministre Sir Desmond Swayne a décrit des mesures telles que la fermeture de clubs de golf comme «imprégnées d’une malice pettifogging», M. Johnson a répondu: «Pettifogging, oui. Malicieux, non. L’intention – et je vais devoir prendre le coup ici – l’intention est d’arrêter le virus, de protéger le NHS et de sauver des vies.

Dans une déclaration à la Chambre des communes, M. Johnson a cherché à amortir les attentes d’un retour rapide à la vie normale, avertissant que le gouvernement sera «extrêmement prudent» quant à la réduction des restrictions «brique par brique» après un examen prévu le 15 février.

Il a déclaré que des «opportunités significatives» pour faciliter les contrôles ne se présenteraient que si le programme de vaccination réussissait à freiner la propagation et si les gens obéissaient aux règles de verrouillage.

Mais le haut conservateur Sir Graham Brady, président de l’influent comité d’arrière-ban de 1922, a cherché à accélérer le rythme de la levée du verrouillage en exigeant un vote des Communes à la fin de janvier et de février.

Sir Graham a déclaré: «Beaucoup d’entre nous craignent que l’on nous demande d’approuver un verrouillage, qui pourrait se poursuivre jusqu’au 31 mars.»

Appelant le Premier ministre à «reconsidérer», le député d’Altrincham et de Sale a exigé «un vote fin janvier et fin février également, non pas sur la levée des restrictions, mais sur leur maintien ou non».

Et l’ancien ministre du Cabinet Chris Grayling a appelé M. Johnson à «mener personnellement un débat avant le semestre de février sur les progrès vers la réduction des restrictions et … à ne pas attendre la fin du mois de mars pour le faire, s’il est possible de le faire sans submerger le NHS. ? »

M. Johnson a déclaré que les députés auraient l’occasion de débattre du verrouillage « avant la fin du mois de mars et je l’espère substantiellement avant la fin du mois de mars ».

Mais il a refusé de s’engager à un vote anticipé, déclarant à Sir Graham: «Je ne peux pas croire que ce sera jusqu’à la fin du mois de mars que la Chambre devra attendre avant d’avoir un nouveau vote et une nouvelle discussion sur les mesures que nous devons prendre. . »

Et il a déclaré au député de Kensington, Felicity Buchan, que ce n’était rien de plus qu’une «présomption prudente» que les restrictions seraient assouplies lors de la révision prévue le 15 février. » Mme Buchan a déclaré au Premier ministre: «Je comprends qu’il ne peut y avoir de garantie en fonte, nous sommes dans une situation mouvante, mais mes électeurs aimeraient qu’il y ait une présomption, surtout en ce qui concerne les écoles.

M. Johnson a déclaré qu’il «partageait les instincts de ses électeurs», mais a déclaré qu’il leur conseillerait de ne faire qu’une «présomption prudente» sur la question.

Boris Johnson sur les restrictions: « Pettifogging oui, malice non »

Le député conservateur Charles Walker, qui a déclaré qu’il ne pouvait pas soutenir le projet de loi, est l’un des rares rebelles purs et durs, disant aux Communes:

« Je ne peux pas soutenir la criminalisation d’un parent pour avoir vu un enfant dans le parc au cours des prochains mois. Ce n’est pas dans mon ADN de faire ça. » Les nouvelles règles n’empêchent cependant pas cela.

Le député a admis qu’il n’y avait « aucun doute » qu’il serait « du côté des perdants » lors du vote, et a déclaré qu’il se conformerait aux lois quand elles entreraient.

Mais M. Walker a ajouté: « Il m’est si facile de respecter la loi – il est si facile pour la plupart des députés de se conformer à la loi.

«Nous sommes confortablement installés, nous vivons dans de belles maisons, nous avons des jardins, des espaces extérieurs, nous avons accès à la famille.

« Il en va de même pour les journalistes qui remplissent nos écrans de télévision tous les soirs de leur sagesse et de leur esprit sur la façon dont les gens devraient se conformer à ces règlements et comment ils se moquent de ceux qui ne le peuvent pas. »

Il a fait valoir que les trois prochains mois seraient «vraiment difficiles pour beaucoup de gens qui n’ont pas mes avantages».