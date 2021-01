Certaines personnes dans les années 80 et 90 dans une région où une variante plus infectieuse du coronavirus s’est propagée n’ont toujours pas été vaccinées, même si des personnes plus jeunes sont déjà invitées à des rendez-vous dans d’autres régions.

Les personnes âgées des groupes prioritaires du nord et de l’est du Kent craignent de ne pas avoir été contactées pour recevoir un coup ou d’avoir été invitées à parcourir des distances impraticables.

Leurs craintes se sont intensifiées mercredi lorsque le Bureau des statistiques nationales a déclaré que les personnes infectées par la variante de Kent étaient plus susceptibles de souffrir de symptômes que celles atteintes du coronavirus antérieur.

La variante de Kent mutée est plus susceptible d’entraîner des symptômes tels que toux, fièvre et essoufflement, mais moins susceptible d’entraîner une perte de goût et d’odeur, selon son rapport.

Les retards ont fait craindre qu’un goulot d’étranglement dans l’approvisionnement en vaccins ne soit à l’origine de la lenteur du déploiement régional.

Boris Johnson a déclaré qu’il restait confiant que les quatre principaux groupes prioritaires recevraient un premier coup d’ici la mi-février «si nous pouvons obtenir l’approvisionnement» en vaccins.

Ces groupes comprennent toutes les personnes âgées de 70 ans et plus et les personnes cliniquement extrêmement vulnérables.

Mais il a été contesté lors des questions du premier ministre par un député conservateur au sujet de la lenteur du déploiement du vaccin dans le Kent.

Appelant à un centre de vaccination de masse à Medway, Rehman Chishti a déclaré à M. Johnson: «Mes électeurs à Gillingham et Rainham et dans les villes plus larges de Medway voudraient que je fasse part de leurs réelles préoccupations concernant la disponibilité du vaccin. Nous avons des électeurs qui ont entre 80 et 90 ans qui n’ont pas encore été vaccinés.

«Medway était l’une des régions les plus durement touchées du pays, et une variante mutante a été découverte dans le Kent. North Kent a certaines des inégalités de santé les plus élevées du pays. »

North Kent avait l’un des taux d’infection les plus élevés depuis plusieurs semaines l’année dernière, et compte 461 cas pour 100 000 personnes – au-dessus de la moyenne nationale, a rapporté la BBC.

Les chiffres du NHS montrent de grandes variations régionales dans les proportions de plus de 80 ans vaccinés. Le Yorkshire et le nord-est avaient les proportions les plus élevées de plus de 80 ans vaccinés, 67% ayant reçu leur première dose de vaccin.

Le nord-ouest a inoculé tellement de personnes que l’approvisionnement de la région sera réduit d’environ un tiers le mois prochain, le Journal des services de santé signalé, apparemment en raison de pénuries nationales et de la nécessité pour les autres régions de rattraper les groupes prioritaires de vaccination.

Le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, avait déjà averti que l’offre était le facteur limitant.

Le premier centre de vaccination de masse à grande échelle du Kent a ouvert mardi à Folkestone, mais certaines personnes éligibles attendent toujours des invitations.

Un homme, âgé de 89 ans, qui vit sur la côte est du Kent et ne conduit pas, s’est vu offrir mercredi un rendez-vous jusqu’à 160 km de là, à Londres ou dans le Sussex.

Sa femme, 86 ans, atteinte de la maladie de Parkinson à un stade avancé et ne pouvant pas quitter la maison, s’est vu offrir un rendez-vous pour une chirurgie.

Les personnes âgées confinées à domicile ont besoin de visites à domicile pour recevoir le vaccin AstraZeneca, car contrairement au vaccin Pfizer, il ne doit pas être maintenu à moins 70 ° C.

Une grand-mère de 99 ans du centre du Kent, également confinée à la maison, a été informée qu’elle ne recevrait pas de vaccin avant un mois, selon son petit-fils, Greg Jenner.

«Chaque jour est un pari avec des personnes non vaccinées qui entrent dans la maison. Mon père s’est plaint et a désespérément fait campagne pour la sortir de cette situation absurde, mais en vain. C’est dingue », a-t-il tweeté.

Le gouvernement ne publie pas de données locales sur la proportion de personnes vaccinées par habitant par district, comté ou ville, mais les statistiques montrent que dans le Kent et Medway, 49 208 personnes de plus de 80 ans avaient reçu un premier coup le 17 janvier.

Julian Spinks, médecin et président de la Medway Practices Alliance, a déclaré que les généralistes travaillaient d’arrache-pied à vacciner les gens mais dépendaient de la possibilité de se faire vacciner.

«Souvent, on nous dit très rapidement que nous avons une livraison de vaccin, ou pire – une livraison a été annulée», a-t-il déclaré à BBC South East.

M. Johnson a déclaré qu’il partageait la frustration de M. Chishti, même si le Royaume-Uni avait le déploiement le plus rapide.

«Nous avons vacciné plus de 80% des personnes de plus de 80 ans à travers le pays et nous cherchons certainement un centre de vaccination à grande échelle près de lui», a-t-il déclaré.