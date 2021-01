Le PM a subi des pressions croissantes pour accélérer le déploiement, qui a jusqu’à présent vu plus de 2 430 000 personnes recevoir le premier tour du vaccin.

Cependant, après que Downing Street a initialement repoussé l’idée d’un service à toute heure pour amener les gens dans les centres de vaccination, le PM a donné son approbation à un projet pilote pour un tel service afin de vérifier son efficacité, selon le Financial Times .

Une porte-parole de Downing Street a rappelé les commentaires de Matt Hancock plus tôt cette semaine selon lesquels une telle offre serait «absolument» exécutée si nécessaire.

«Nous ferons tout ce qu’il faut pour que ce vaccin soit déployé le plus rapidement possible», a-t-elle déclaré L’indépendant .

Le gouvernement s’est engagé à vacciner 13 millions des individus les plus prioritaires d’ici la mi-février – un objectif dont il est à un mois et à un peu moins de 11 millions de coups.

Et Sir Kier Starmer, du Labour, a exhorté le gouvernement à superviser «un programme de vaccination vraiment 24 heures sur 24, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, dans chaque village et chaque ville, dans chaque grande rue et dans chaque cabinet médical».